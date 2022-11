La dette hypothécaire au Canada, mise en évidence dans 5 graphiques

Avec des hausses consécutives des taux d’intérêt dans les pays du G7, les emprunts deviennent de plus en plus chers pour ceux qui cherchent à contracter un prêt hypothécaire.

Mais le Canada pourrait faire face à plus de défis que ses pairs du G7.

CTVNews.ca examine les données récentes de l’Organisation intergouvernementale de coopération et de développement économiques (OCDE) pour analyser où se situe le Canada par rapport aux autres pays du G7 en matière d’abordabilité du logement, de prix du logement et d’endettement.

Les banques centrales des pays du G7 se sont montrées agressives pour faire face à la hausse du coût de la vie par des hausses consécutives des taux d’intérêt.

Des taux d’intérêt élevés signifient généralement des frais de service de la dette élevés, ce qui finit par augmenter le coût de tout, des hypothèques aux cartes de crédit et aux prêts. L’idée derrière la hausse est de décourager les consommateurs de dépenser. Pour faire face à la crise du coût de la vie, la Banque du Canada a augmenté régulièrement les taux d’intérêt, atteignant 3,75 % le mois dernier, contre seulement 0,25 % en janvier de cette année.





LE CANADA A UN RATIO PRIX-REVENU ÉLEVÉ

Comparativement aux autres pays du G7, le Canada a le marché du logement le plus cher.

Les données de l’OCDE montrent que le ratio prix-revenu, également connu sous le nom de mesure de l’abordabilité, est demeuré le plus élevé au Canada, suivi de l’Allemagne.

Selon les données trimestrielles publiées par l’OCDE, l’indice du ratio du Canada a atteint 148,16 au deuxième trimestre de 2022, le plus élevé parmi les pays du G7, ce qui signifie que les prix des logements ont augmenté à un taux de 48 % plus rapide que le revenu depuis 2015. aux États-Unis, les prix ont augmenté d’environ 40 % plus rapidement que les revenus depuis 2015.

Lors d’une conférence virtuelle en mars de cette année, Sharon Kozicki, la sous-gouverneure de la Banque du Canada, a déclaré que les ménages canadiens qui ont contracté des hypothèques avec des ratios prêt-revenu élevés ne sont probablement pas ceux qui ont beaucoup d’argent dans leurs comptes bancaires.

Elle a déclaré que la hausse des prêts hypothécaires peut déclencher un ralentissement des dépenses des ménages et que si suffisamment d’entre eux réduisent leurs dépenses, cela pourrait avoir un impact sur l’ensemble de l’économie, entraînant une croissance lente et une augmentation du chômage.

“Une baisse des prix de l’immobilier pourrait aggraver ces effets”, a-t-elle déclaré.

PRIX NOMINAL DU LOGEMENT LE PLUS ÉLEVÉ DANS LES NATIONS DU G7

Au début de la pandémie, des économies plus élevées et des taux d’intérêt historiquement bas ont encouragé certains Canadiens à acheter des maisons. Le modèle d’achat a également changé avec les personnes travaillant à distance pendant la pandémie, ce qui a encouragé de nombreux Canadiens à chercher des maisons en banlieue, où les maisons étaient plus grandes et plus abordables. Un revenu disponible élevé a en outre entraîné une forte augmentation de la demande de prêts immobiliers.

Dans le contexte actuel de taux d’intérêt élevés, la hausse des taux hypothécaires a contribué à une forte baisse de l’activité immobilière, entraînant une baisse des prix des logements. Selon le dernier rapport de Wowa sur le marché du logement, les prix moyens des maisons au Canada ont chuté de 22 % en l’espace de 7 mois.

Mais le refroidissement du marché de l’habitation au Canada ne doit pas être confondu avec l’augmentation de l’abordabilité, a averti Rebecca Oakes, vice-présidente de l’analyse avancée chez Equifax Canada dans un récent communiqué de presse.

Elle a déclaré que l’abordabilité ne dépendait pas seulement des prix des maisons, mais aussi des obligations de paiement mensuel pour un prêt hypothécaire. “Des taux d’intérêt plus élevés associés à une inflation élevée peuvent vraiment augmenter les dépenses mensuelles d’un consommateur, alors que beaucoup pourraient avoir du mal à se qualifier pour un prêt hypothécaire”, a-t-elle déclaré. a dit.

Mais malgré le ralentissement des marchés, des données récentes publiées par l’OCDE montrent que le Canada a le prix nominal du logement le plus élevé. Selon les données annuelles publiées par l’OCDE, l’indice du ratio pour le Canada a augmenté de 59 % depuis 2015, le bond le plus élevé enregistré par tous les pays du G7, suivi de près par l’Allemagne, qui a affiché un bond annuel de 58 % depuis 2015.

Au deuxième trimestre de 2022, l’indice nominal des prix des maisons au Canada était de 183,9, suivi des États-Unis avec un indice des prix de 182

LA DETTE DES MÉNAGES LA PLUS ÉLEVÉE DANS LES NATIONS DU G7

En raison de la flambée des prix des logements pendant la pandémie, les Canadiens ont contracté davantage de dettes hypothécaires pour payer une maison.

Les données de l’OCDE montrent que les Canadiens restent les plus endettés des pays du G7 et ont tendance à s’endetter davantage que leurs pairs du G7.

En 2021, l’année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles pour tous les pays, la dette des ménages au Canada représentait 185 % du revenu disponible.

En 2020, la dette des ménages au Canada équivalait à 177,3 % du revenu disponible. En comparaison, le Royaume-Uni a la deuxième dette des ménages la plus élevée avec 148 %. Comparativement aux pays de l’OCDE, qui comptent 38 pays, le Canada se classe au neuvième rang après des pays comme le Danemark et la Norvège qui arrivent en tête avec 255 % et 241 % du revenu disponible avec endettement des ménages, respectivement.

Kozicki a déclaré que l’endettement élevé des Canadiens pourrait amplifier l’impact des taux d’intérêt. Une autre préoccupation est qu’une part croissante des nouveaux prêts hypothécaires a également des taux variables, qui ont tendance à fluctuer avec les taux d’intérêt directeurs de la banque.