La «dette historique» du gouvernement espagnol alors que la division supérieure des femmes se professionnalise

Les Barcelonaises Femeni célèbrent le triplé après leur victoire sur Levante en Copa de la Reina. Oscar J. Barroso / Europa Press Sports via Getty Images

Le gouvernement espagnol a commencé à rembourser la « dette historique » que le conseil des sports du pays a déclaré devoir au football féminin en déclarant son meilleur professionnel de la ligue.

Fondée en 1988, La Liga Femenina, connue sous le nom de Primera Iberdrola, est la meilleure ligue de football féminin du pays mais n’avait pas la distinction d’être professionnelle jusqu’à présent.

« Aujourd’hui est un jour historique pour nous, pour les femmes et pour tout le sport espagnol », Conseil des sports d’Espagne (CSD) a déclaré sur Twitter.

« [CSD chief] Jose M Franco présidera le conseil d’administration qui déclarera professionnelle la première division du football féminin. Payons une dette historique. C’est la justice. »

L’objectif du CSD est d’avoir l’une des meilleures ligues féminines d’Europe et pour y parvenir, il fallait la professionnaliser. Être considérée comme une ligue professionnelle permet à la Liga Femenina d’être indépendante, d’obtenir de meilleures ressources et d’améliorer les conditions, car ses clubs organiseront la ligue. En 2015, les clubs se sont réunis pour créer l’Association des clubs de football féminin (ACFF) « pour propulser et professionnaliser le football féminin » en Espagne.

Depuis la signature d’un premier accord collectif de l’histoire du football féminin espagnol en février 2020, l’ACFF a insisté la Liga Femenina satisfaisait déjà aux trois critères nécessaires pour être considérée comme une compétition professionnelle par le gouvernement espagnol.

Barcelone est devenue la première équipe espagnole à remporter la Ligue des champions féminine en battant Chelsea 4-0 le mois dernier. Le club catalan a également défendu le titre de Primera Iberdrola en mai, et une victoire 4-2 sur Levante en mai a décroché un triplé historique.

Il y a 18 équipes qui s’affrontent dans la meilleure ligue féminine, et il reste deux tours de matches cette saison.