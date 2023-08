La dette des milléniaux au Canada atteint des niveaux records : rapport

Les milléniaux canadiens sont plus susceptibles de subir le choc d’un marché du travail chancelant, car la plupart sont confrontés à une dette croissante et à un revenu qui ne parvient pas à suivre l’inflation, selon un rapport des Services économiques RBC.

Le rapport publié mercredi indique que les milléniaux canadiens sont plus vulnérables à de graves fardeaux financiers si les pertes d’emploi continuent d’augmenter dans leur tranche d’âge. Juillet a marqué le troisième mois consécutif où le taux de chômage global au Canada a augmenté ; le taux s’élevait à 5,2 pour cent en mai avant de passer à 5,5 pour cent en juillet, selon Statistique Canada.

Les données, basées sur l’évolution des taux hypothécaires moyens entre janvier 2019 et janvier 2023, révèlent que les milléniaux plus âgés, âgés de 35 à 44 ans, avaient un ratio dette/revenu moyen de 250 pour cent en 2019. Environ la moitié de ce que les Canadiens dans la même période groupe d’âge a déclaré l’avoir fait en 1999, soit 150 pour cent.

Les jeunes de la génération Y déclarent également des statistiques supérieures à cette statistique sur près de 25 ans, puisque leur ratio dette/revenu est de 165 %.

De plus, les millennials propriétaires d’une maison connaîtront probablement une augmentation de 25 % de leurs versements hypothécaires mensuels d’ici 2024 dans un contexte de hausse des taux d’intérêt, ce qui affectera considérablement les millennials dont les revenus n’ont pas suivi le rythme de l’augmentation de leur dette. Depuis le début de la pandémie, les salaires horaires ont augmenté de 12 pour cent, indique le rapport, ce qui représente moins de la moitié du paiement hypothécaire fixe moyen sur cinq ans.

À leur tour, les baby-boomers, qui représentent les personnes âgées de 65 ans et plus, sont moins vulnérables aux hausses de taux d’intérêt puisque la majorité n’a plus de dettes hypothécaires. Quant aux 14 pour cent qui le font encore, le solde moyen est la moitié du montant d’une hypothèque millénaire.

Alors que la génération Y continue de lutter contre la hausse du coût de la vie et la crise du logement après la pandémie, le premier ministre Justin Trudeau a adressé un message aux jeunes Canadiens lors de sa retraite ministérielle.

« Aux jeunes Canadiens, je veux dire quelque chose : vous avez eu deux années cruciales de votre vie adulte dramatiquement interrompues par la COVID, puis vous avez été frappés par l’inflation mondiale et la hausse des taux d’intérêt », a déclaré Trudeau aux journalistes mercredi.

« Nous vous devons d’agir afin que vous puissiez profiter pleinement de la promesse du Canada », a-t-il poursuivi.

L’abordabilité du logement figurait parmi les principaux sujets abordés lors de la retraite de trois jours à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard. Cependant, le Premier ministre n’a annoncé mercredi aucun nouveau plan pour lutter contre la crise du logement.

Selon Statistique Canada, la dette moyenne, y compris les dettes hypothécaires, les cartes de crédit et les prêts étudiants, entre autres, des Canadiens âgés de 35 à 44 ans était de 105 100 $ et de 69 500 $ pour ceux de moins de 35 ans.



Avec des fichiers de La Presse Canadienne.