La dette des ménages grimpe au rythme le plus rapide en 15 ans alors que l’utilisation des cartes de crédit augmente, selon un rapport de la Fed

Les ménages ont augmenté leur dette au cours du troisième trimestre au rythme le plus rapide en 15 ans en raison de fortes augmentations de l’utilisation des cartes de crédit et des soldes hypothécaires, a rapporté mardi la Réserve fédérale.

La dette totale a bondi de 351 milliards de dollars pour la période de juillet à septembre, la plus forte augmentation trimestrielle nominale en 2007, portant la reconnaissance de dette collective des ménages aux États-Unis à un nouveau record de 16,5 billions de dollars, en hausse de 2,2 % par rapport au trimestre précédent et de 8,3 % par rapport à un il y’a un an.

Cette augmentation fait suite à un bond de 310 milliards de dollars au deuxième trimestre et représente une augmentation annuelle de 1,27 billion de dollars.

La dette a bondi au cours de l’année écoulée en raison d’une inflation proche de son rythme le plus élevé en plus de 40 ans et dans un contexte de hausse des taux d’intérêt et de forte demande des consommateurs.

Les principaux contributeurs à cette dette sont les soldes hypothécaires, qui ont augmenté de 1 billion de dollars par rapport à il y a un an pour atteindre 11,7 billions de dollars, et la dette de carte de crédit, qui a grimpé à 930 milliards de dollars.

Le solde des cartes de crédit a augmenté collectivement de plus de 15% par rapport à la même période en 2021, le plus grand bond annuel en plus de 20 ans, selon la Fed de New York, qui a publié le rapport. L’augmentation « dépasse les dix-huit dernières années de données », a déclaré un groupe de chercheurs de la Fed dans un article de blog sur le site de la banque centrale.

“Les soldes des cartes de crédit, des prêts hypothécaires et des prêts automobiles ont continué d’augmenter au troisième trimestre de 2022, reflétant une combinaison d’une demande de consommation robuste et de prix plus élevés”, a déclaré Donghoon Lee, conseiller en recherche économique à la Fed de New York. “Cependant, les nouveaux prêts hypothécaires ont ralenti pour atteindre les niveaux d’avant la pandémie dans un contexte de hausse des taux d’intérêt.”

Les chercheurs de la Fed de New York ont ​​attribué la croissance des cartes de crédit à une consommation “très robuste”, à la hausse des prix et aux consommateurs utilisant des niveaux substantiels d’épargne qui restent sur les comptes.

Parallèlement à l’augmentation des soldes, il y a eu une augmentation des impayés.

Cependant, alors que “les taux de délinquance augmentent, ils restent bas par rapport aux normes historiques et suggèrent que les consommateurs gèrent leurs finances pendant la période d’augmentation des prix”, ont écrit les chercheurs.

Ailleurs dans le rapport, la Fed a déclaré que les soldes des prêts automobiles avaient légèrement augmenté à 1,52 billion de dollars tandis que la dette des prêts étudiants avait baissé à 1,57 billion de dollars, le plus bas depuis le deuxième trimestre de 2021 au milieu d’une longue période d’abstention et des efforts de l’administration Biden pour annuler certains prêts à l’éducation dette.

La dette de prêt automobile, bien qu’elle n’affiche qu’une légère augmentation sur une base trimestrielle, est en hausse de 5,6 % par rapport à il y a un an.

Les soldes hypothécaires ont continué d’augmenter au milieu d’une forte augmentation des taux d’intérêt qui a vu les prêts hypothécaires sur 30 ans osciller autour de 7 %. La dette totale a augmenté même si les émissions ont fortement chuté, chutant de près de 17 % à 633 milliards de dollars.

Les saisies sont restées faibles même après l’expiration d’un moratoire lié à la pandémie. Les taux de prêts étudiants en souffrance sont restés autour de 4 %.