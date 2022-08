La dette des ménages dépasse 16 000 milliards de dollars alors que l’inflation augmente et que les taux augmentent

Un panneau « À vendre » devant une maison à Albany, Californie, États-Unis, le mardi 31 mai 2022. Les acheteurs de maison sont confrontés à une situation d’abordabilité qui se détériore, les taux hypothécaires oscillant autour des niveaux les plus élevés depuis plus d’une décennie.

La dette des ménages a dépassé 16 000 milliards de dollars au deuxième trimestre pour la première fois, alors que la flambée de l’inflation a fait grimper les soldes du logement et de l’automobile, a rapporté mardi la Réserve fédérale de New York.

Les soldes des cartes de crédit ont bondi de 46 milliards de dollars au cours de la période de trois mois et de 13% au cours de la dernière année, ce qui, selon les chercheurs de la Fed, était le gain le plus important en plus de 20 ans. Les soldes créditeurs non liés au logement ont augmenté de 2,4 % par rapport au premier trimestre, la plus forte hausse depuis 2016.

La dette de prêt étudiant a peu changé à 1,59 billion de dollars.

L’augmentation des emprunts s’accompagne d’une inflation à un taux annuel de 8,6% au deuxième trimestre, qui comprenait une augmentation de 9,1% en juin – la plus forte évolution depuis novembre 1981 – selon le Bureau of Labor Statistics. L’inflation du logement a augmenté à un taux annuel de 5,5 % en juin et les prix des véhicules neufs et d’occasion ont augmenté de 11,4 % et de 7,1 % respectivement.

En réponse aux niveaux d’inflation élevés, la Fed a relevé les taux d’intérêt à quatre reprises en 2022, les augmentations totalisant 2,25 points de pourcentage. Ces mouvements ont à leur tour fait grimper les taux hypothécaires sur 30 ans à 5,41 %, en hausse de plus de 2 points de pourcentage depuis le début de l’année, d’après Freddie Mac.

Malgré la hausse des niveaux d’endettement et d’inflation et la hausse des taux d’intérêt, les taux de délinquance sont demeurés relativement bénins.

“Bien que les soldes de la dette augmentent rapidement, les ménages en général ont remarquablement bien résisté à la pandémie, en grande partie grâce aux vastes programmes mis en place pour les soutenir”, indique le blog de la Fed. “De plus, la dette des ménages est détenue en très grande majorité par des emprunteurs à score élevé, encore plus maintenant qu’elle ne l’a été dans l’histoire de nos données.”

Jusqu’en juin, quelque 2,7 % de l’encours de la dette étaient en souffrance, soit près de 2 points de pourcentage de moins qu’au premier trimestre 2020, alors que le pays entrait dans la pandémie de Covid.

Les économistes de la Fed ont noté que les taux de délinquance augmentaient pour les emprunteurs subprime au bas de l’échelle de crédit.