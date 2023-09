La dette des ménages canadiens en hausse de 4,2 pour cent, selon TransUnion

Alors que le coût de la vie ne cesse d’augmenter, de plus en plus de Canadiens se tournent continuellement vers le crédit, le solde moyen d’une carte de crédit s’établissant désormais à 4 000 $, selon un nouveau rapport de TransUnion.

Les données provenant du rapport sur l’industrie du crédit du deuxième trimestre 2023 de TransUnion montrent une augmentation de 4,2 pour cent, ou 94,8 milliards de dollars, de la dette des ménages canadiens par rapport à l’année précédente, avec une dette totale de 2,34 billions de dollars pour les Canadiens.

Selon le rapport, cette croissance a été principalement alimentée par la dette hypothécaire, qui a maintenu un rythme de croissance constant pour le cinquième trimestre consécutif, soit une augmentation de 9 pour cent d’une année sur l’autre, alors que les ventes de maisons existantes ont rebondi.

Pour évaluer la gestion financière et le traitement de la dette des Canadiens, TransUnion a examiné la demande, l’offre, le comportement des consommateurs et la performance pour son indicateur du secteur du crédit. Au deuxième trimestre de 2023, cette analyse a permis au Canada d’atteindre un score d’indicateur du secteur du crédit de 106, soit une augmentation de 1,6 point par rapport à la même période en 2022.

Cependant, les niveaux actuels de l’indicateur du secteur du crédit sont conformes aux niveaux d’avant la pandémie, avec une légère augmentation d’une année sur l’autre due à une demande accrue de crédit.

Selon le rapport, l’augmentation des niveaux d’endettement et la hausse des taux d’intérêt ont conduit à une augmentation des paiements minimaux, imposant ainsi une pression supplémentaire sur des consommateurs déjà en difficulté financière.

Le rapport souligne également que même si les consommateurs de crédit canadiens ont historiquement fait preuve de résilience, certains signes montrent désormais que certaines personnes, comme la génération Z, en début de carrière, se débattent dans cet environnement de taux d’intérêt plus élevés.

« Les Canadiens, tout comme l’économie, restent résilients de manière persistante », a déclaré Matthew Fabian, directeur de la recherche et du conseil en services financiers chez TransUnion au Canada, dans un communiqué de presse.

« Toutefois, la pression combinée du coût de la vie élevé et des taux d’intérêt élevés a créé un choc en matière de paiement, alors que le coût de la dette est devenu encore plus lourd pour certains ménages canadiens. Bien qu’une certaine pression financière ait été compensée par une croissance continue de l’épargne et un emploi solide, de nombreux consommateurs canadiens ont eu recours au crédit comme moyen d’obtenir des liquidités à court terme.

Les données montrent que le nombre de Canadiens endettés par carte de crédit a augmenté de 3,3 pour cent au premier trimestre de 2023, et que les consommateurs de toutes les catégories de risque accumulent davantage de dettes, le groupe le plus risqué, les consommateurs de prêts à risque qui ont des cotes de crédit plus faibles, obtenant un taux de 8,9. pour cent d’augmentation d’une année sur l’autre de leur niveau d’endettement.

Selon le rapport, il y a eu une augmentation de 9 % des soldes moyens des consommateurs pour tous les produits de crédit, dépassant les 4 000 dollars. Cela est principalement dû à des habitudes de dépenses plus élevées, le consommateur moyen dépensant 2 100 $ sur sa carte au deuxième trimestre de 2023 (une augmentation de 1,5 % par rapport à l’année précédente). Même les consommateurs ayant des cotes de crédit plus faibles ont augmenté leurs dépenses à 1 300 $, soit une hausse de 4 pour cent d’une année sur l’autre. Cependant, à mesure que les dépenses augmentaient, le montant que les consommateurs payaient chaque mois pour le solde de leur carte a diminué de 2,8 pour cent d’une année sur l’autre.

Les données montrent également que la demande de nouvelles cartes de crédit a continué d’augmenter, avec une augmentation de 17 % au deuxième trimestre 2023 par rapport à l’année précédente. Plus précisément, la demande des consommateurs privilégiés et inférieurs a augmenté de 15 pour cent, tandis que les consommateurs mieux que les consommateurs privilégiés ont connu une croissance de 12 pour cent de la demande de crédit.

En ce qui concerne les prêteurs, le rapport montre qu’ils ont réagi en connaissant une croissance de 12 pour cent d’une année sur l’autre des volumes d’origination. Cela signifie un appétit accru pour le risque parmi les prêteurs, avec une hausse des prêts de premier ordre de 16 pour cent et des prêts de premier ordre et de qualité supérieure de 6 pour cent.

« Ce paiement minimum supplémentaire a mis à rude épreuve les finances de certains ménages, obligeant les consommateurs à faire des compromis quant au montant qu’ils peuvent allouer pour couvrir une dette supplémentaire », a expliqué Fabian. « L’augmentation soudaine et souvent inattendue du paiement minimum est appelée choc de paiement et peut avoir des conséquences dramatiques dans la mesure où certains consommateurs sont obligés de décider comment allouer leur revenu discrétionnaire et, dans certains cas, quelles factures ou dettes payer. »



Le reportage sur cette histoire a été financé par le projet des journalistes afghans en résidence financé par Meta.