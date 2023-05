La dette des ménages canadiens au plus haut niveau du G7

OTTAWA –

Le Canada a le niveau d’endettement des ménages le plus élevé du G7, ce qui rend son économie vulnérable à une crise économique mondiale, selon l’agence du logement du pays.

Dans une analyse publiée mardi, l’économiste en chef adjoint de la Société canadienne d’hypothèques et de logement, Aled ab Iorwerth, a déclaré que la dette des ménages du pays augmentait « inexorablement » en raison de la hausse des prix des maisons.

Les prêts hypothécaires représentent actuellement environ les trois quarts de la dette des ménages au Canada. Alors que la dette des ménages représentait 80 % de la taille de l’ensemble de l’économie canadienne pendant la récession de 2008, elle est passée à 95 % en 2010 et a dépassé sa taille en 2021, a-t-il noté.

« En revanche, la dette des ménages aux États-Unis est passée de 100% du PIB en 2008 à environ 75% en 2021 », a écrit ab Iorwerth.

« Alors que les ménages américains ont réduit leur dette, les Canadiens ont augmenté la leur et cela continuera probablement d’augmenter à moins que nous ne nous attaquions à l’abordabilité sur le marché du logement. »

Au cours de la même période, la dette des ménages a également diminué au Royaume-Uni et en Allemagne et est restée pratiquement inchangée en Italie.

Bien qu’ab Iorewerth ait déclaré que toutes les dettes ne sont pas mauvaises, des niveaux élevés d’endettement peuvent causer des dommages importants lorsqu’une récession ou un autre événement économique négatif se produit et entraînent des pertes d’emplois généralisées – ce qui rend difficile, voire impossible, pour de nombreux titulaires d’hypothèques de rembourser leur dette.

Alors qu’un prochain rapport de la SCHL devrait contenir plus d’informations sur la façon dont les Canadiens font face aux taux d’intérêt plus élevés de cette année, ab Iorewerth a déclaré que l’agence voit déjà des « signes d’avertissement précoces » indiquant que de plus en plus de consommateurs ont des problèmes financiers.

« Lorsque de nombreux ménages dans une économie sont lourdement endettés, la situation peut rapidement se détériorer, comme ce qui a été observé aux États-Unis en 2007 et 2008 », écrit-il.

« Le Canada est protégé par un cadre institutionnel solide et une réglementation financière prudente. Cela garantit que la plupart des emprunteurs canadiens seraient en mesure de supporter les taux hypothécaires actuellement élevés. Mais, en cas de grave ralentissement économique mondial, l’endettement élevé des ménages canadiens constituera une vulnérabilité. . »

Selon la SCHL, une façon de réduire le risque consiste à améliorer l’abordabilité du logement au Canada, soit en augmentant l’offre de logements, soit en rénovant et en reconstruisant le parc locatif du pays pour qu’il soit moderne et attrayant afin d’empêcher les Canadiens de se sentir obligés d’être propriétaires. .

Un rapport récent de RBC Economics a déclaré qu’une récession imminente et un taux de chômage qui devrait grimper à 6,6 % au début de 2024 devraient faire basculer davantage de Canadiens dans les défauts de paiement et l’insolvabilité.

Le rapport indique qu’avec les mesures de soutien gouvernementales liées à la pandémie largement dépassées et que le coût de la vie monte en flèche, les impayés hypothécaires pourraient augmenter de plus d’un tiers des niveaux actuels au cours de l’année à venir.

Les insolvabilités des consommateurs pourraient augmenter de près de 30 % au cours des trois prochaines années, revenant aux niveaux d’avant la pandémie et restant probablement sur une trajectoire ascendante par la suite, a suggéré RBC.

Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 23 mai 2023.