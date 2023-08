La dette des ménages atteint un niveau record, mais l’année 2008 a été encore pire

Dans ce cas, les dépôts comprennent les comptes chèques et d’épargne, ainsi que les certificats de dépôt et les comptes du marché monétaire.

« Et tout cela malgré des niveaux de chômage parmi les plus bas depuis plus de 50 ans », a déclaré McBride.

Non seulement les soldes sont plus élevés, mais de plus en plus de titulaires de carte sont également endettés de mois en mois, selon une étude. Rapport sur les taux d’escompte . Parmi ceux qui détiennent des soldes de carte, 60 % sont endettés depuis au moins un an.

« Plus que le niveau d’endettement des cartes de crédit, c’est la trajectoire que je trouve la plus troublante », a déclaré Greg McBride, analyste financier en chef chez Bankrate.

« Nous ne pouvons pas non plus ignorer l’importance des taux d’intérêt plus élevés sur les coûts d’emprunt pour les ménages », a déclaré John Sedunov, professeur agrégé de finance à la School of Business de l’Université Villanova. « Non seulement les biens et les services sont plus chers, mais l’argent aussi. »

Le taux moyen des cartes de crédit est désormais supérieur à 20 %, un autre niveau record.

À près de 20 %, si vous effectuiez des paiements minimums pour ce solde moyen de carte de crédit, il vous faudrait plus de 17 ans pour rembourser la dette et vous coûterait plus de 8 366 $ en intérêts, a calculé Bankrate.

« Les consommateurs ne financent pas leurs achats à 20 % d’intérêt parce qu’ils sont riches », a déclaré McBride. « L’augmentation des soldes et le nombre croissant de ménages détenant un solde sont des signes de la pression financière que ressentent des millions de ménages. »