La dette des ménages a le plus augmenté en 14 ans pour atteindre près de 15 000 milliards de dollars au deuxième trimestre

En proportion de la dette, cela représentait une augmentation de 2,1 %, le rythme le plus rapide depuis le quatrième trimestre de 2013.

Les soldes totaux de la dette ont bondi de 313 milliards de dollars au cours de la période d’avril à juin, la plus forte augmentation depuis la même période en 2007.

La dette des ménages a augmenté de son plus haut montant en dollars en 14 ans au cours du deuxième trimestre, principalement grâce à une augmentation du marché du logement qui a porté la reconnaissance de dette américaine collective à un peu moins de 15 000 milliards de dollars, a rapporté mardi la Réserve fédérale.

Les soldes hypothécaires ont augmenté de 282 milliards de dollars pour la période, en hausse de 2,8% par rapport au premier trimestre et de 6,7% par rapport à il y a un an, pour un total de 10,4 billions de dollars.

La majeure partie du gain provient des montages de prêts hypothécaires, à la fois des achats initiaux et des refinancements, qui ont pris de l’ampleur alors que la Réserve fédérale a maintenu les taux d’emprunt de référence autour de leurs plus bas historiques.

Mais le nombre croissant de dettes ne concernait pas seulement les hypothèques, avec des soldes hors logement en hausse de 44 milliards de dollars.

Les soldes des cartes de crédit ont augmenté de 17 milliards de dollars, tandis que les prêts automobiles ont augmenté de 33 milliards de dollars. La dette des prêts étudiants a en fait diminué pour la période, tombant de 14 milliards de dollars à 1,57 billion de dollars, les programmes d’abstention ayant permis de contrôler les soldes liés à l’éducation.

En effet, les efforts déployés par le gouvernement pour aider les consommateurs à traverser la pandémie de Covid-19 ont entraîné un faible nombre de délinquance à tous les niveaux. Au total, quelque 2,7% de la dette était sous une forme quelconque de délinquance, une baisse de 2 points de pourcentage par rapport au quatrième trimestre de 2019, juste avant la pandémie.

Cependant, ces pauses expirent dans les mois à venir, ce qui pose des défis aux emprunteurs qui devront désormais mettre à jour leurs prêts.

« Nous avons assisté à un rythme très soutenu des montages au cours des quatre derniers trimestres avec de nouvelles extensions de crédit pour les prêts hypothécaires et les prêts automobiles combinées à un rebond de la demande d’emprunts par carte de crédit », a déclaré Joelle Scally, administratrice du Center for Microeconomic Data de la Fed de New York. , a déclaré dans un communiqué. « Cependant, il y a encore deux millions d’emprunteurs en abstention hypothécaire qui sont vulnérables aux difficultés financières une fois que les programmes d’abstention prendront fin. »

Au moins dans le logement, cependant, la qualité du crédit des emprunteurs a été élevée.

Le pointage de crédit médian pour les prêts hypothécaires nouvellement créés était de 760, 71 % de tous les emprunteurs ayant un pointage supérieur à 760. La part des prêts hypothécaires en souffrance s’élevait à seulement 0,4 %, un niveau record, tandis que la part de 0,5 % des prêts hypothécaires à 90 jours ou plus en souffrance a également établi un nouveau record parmi les programmes d’abstention en cours.