La dette des économies en développement a plus que doublé en dix ans, selon la Banque mondiale

La dette extérieure des économies en développement a plus que doublé par rapport à il y a dix ans pour atteindre 9 000 milliards de dollars en 2021, a annoncé mardi la Banque mondiale, avertissant que la crise de la dette à laquelle ces pays sont confrontés s’est intensifiée.

La pandémie a contraint de nombreux pays à contracter davantage d’emprunts, et le président de la Banque mondiale, David Malpass, a averti plus tôt que le monde était confronté à une cinquième vague de crise de la dette.

De nombreux pays sont déjà confrontés ou risquent d’être surendettés en raison de la flambée de l’inflation mondiale et de la hausse des taux d’intérêt.

Et la croissance mondiale ralentit fortement cette année, avec un risque accru de récession mondiale en 2023 au milieu de “l’un des épisodes les plus synchrones au niveau international de… resserrement des politiques” depuis 50 ans, a déclaré la Banque mondiale.

“Une approche globale est nécessaire pour réduire la dette, accroître la transparence et faciliter une restructuration plus rapide – afin que les pays puissent se concentrer sur les dépenses qui soutiennent la croissance et réduisent la pauvreté”, a ajouté Malpass.

La Banque mondiale a déclaré dans un communiqué que les pays les plus pauvres éligibles pour emprunter auprès de son Association internationale de développement (IDA) dépensent désormais plus d’un dixième de leurs revenus d’exportation pour assurer le service de leur dette extérieure publique à long terme et garantie par l’État.

Il s’agit de la proportion la plus élevée depuis 2000, a ajouté le prêteur au développement basé à Washington.

La dette extérieure des pays IDA a également presque triplé au cours de la décennie précédant 2021.

“En surface, les indicateurs de la dette semblent s’être améliorés en 2021”, a déclaré la Banque mondiale, ajoutant que “ce n’était pas le cas pour les pays IDA”.

Les vulnérabilités soulignent un besoin urgent d’améliorer la transparence de la dette, a déclaré la banque.