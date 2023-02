La dette des cartes de crédit aux États-Unis bondit de 18,5 % et atteint un record de 930,6 milliards de dollars

Pour la plupart des Américains, l’inflation et la hausse des taux d’intérêt vont de pair.

Dans la foulée d’une autre hausse des taux cette semaine par la Réserve fédérale, les taux annuels en pourcentage des cartes de crédit sont déjà proches de 20 %, en moyenne, et devraient grimper encore plus haut. Dans le même temps, de plus en plus de consommateurs s’appuient sur le crédit pour s’offrir des produits de première nécessité de plus en plus chers, comme la nourriture et le loyer.

Cela a contribué à propulser la dette totale des cartes de crédit à un record de 930,6 milliards de dollars à la fin de 2022, un pic de 18,5% par rapport à l’année précédente, selon le dernier rapport trimestriel de TransUnion.

Le solde moyen est passé à 5 805 $ au cours de la même période, a constaté TransUnion.

À près de 20 %, si vous effectuiez des paiements minimums sur ce solde moyen de carte de crédit, il vous faudrait plus de 17 ans pour rembourser la dette et cela vous coûterait plus de 8 213 $ en intérêts, a calculé Bankrate.