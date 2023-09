La dette de Manchester United dépasse pour la première fois 1,25 milliard de dollars

La décision des Glazers de vendre Manchester United devra tenir compte de la dette croissante du club. Selon les derniers rapports, la dette de Manchester United dépasse désormais 1,25 milliard de dollars. C’est le niveau le plus élevé jamais atteint. Cela contribue au mécontentement croissant parmi les fans de Manchester United.

Selon le Courrier quotidien, l’immense dette de Manchester United provient en grande partie de trois endroits. Il s’agit de la dette brute, des emprunts bancaires et des frais de transfert impayés. Les paiements de transfert font la une des journaux pour la plupart des fans de football, car ils contribuent directement au produit sur le terrain. Au cours de la dernière décennie, les dépenses nettes de Manchester United ont dépassé celles de tout autre club dans le monde. Les dépenses nettes de United sont de 380 millions de dollars supérieures à celles de Chelsea, deuxième sur cette liste.

Pire encore, ces frais de transfert impayés continuent d’augmenter. United doit 350 millions de dollars en frais de transfert impayés. Pourtant, cela n’inclut aucune activité de l’été 2023. Le solde de United lors de la dernière fenêtre de transfert était une perte de 163 millions de dollars.

Vendre Manchester United atténuerait, au moins, une certaine pression sur les inquiétudes de la famille Glazer concernant cette dette. Cependant, ni Sheikh Jassim ni Sir Jim Ratcliffe ne semblent plus susceptibles de reprendre le Old Trafford Club. La valorisation de Manchester United par les Glazer continue de croître à un rythme encore plus rapide que la dette, effrayant peut-être les deux soumissionnaires.

Les supporters de Manchester United sont de plus en plus frustrés par les chiffres de la dette

Le Manchester United Supporters Trust, ou MUST, a prévenu les Glazers des jours sombres si la famille décidait de ne pas vendre. L’agitation croissante parmi les fans a rendu les propriétaires remarquablement impopulaires parmi les fidèles de United. La semaine dernière, MUST a menacé de « chaos et perturbations » si les Glazers conservaient le club.

Les supporters de Manchester United ont l’habitude de porter des foulards verts et jaunes pour protester contre les Glazers. De plus, les fans s’assoient souvent après les matchs en chantant des chants appelant les Glazers à vendre.

