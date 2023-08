La dette de carte de crédit aux États-Unis atteint 1 000 milliards de dollars pour la toute première fois

La dette de carte de crédit vient de passer le cap marque de billion de dollars pour la première fois aux États-Unis, selon de nouvelles découvertes de la Federal Reserve Bank de New York.

Au deuxième trimestre de 2023, la période du 1er avril au 31 juin, le total des soldes des cartes bancaires a bondi de 45 milliards de dollars pour atteindre 1,03 billion de dollars, soit une augmentation de plus de 4 %,

Continuer à lire: Les meilleurs prêts de consolidation de dettes pour vous

« Je pense que l’inflation en est en grande partie responsable », a déclaré à CNET Michele Raneri, vice-présidente de la recherche et du conseil aux États-Unis pour l’agence d’évaluation du crédit TransUnion. « Les biens et services de tous les jours coûtent plus cher depuis quelques années et les consommateurs utilisent le crédit pour combler le vide. »

La dette globale des cartes de crédit a augmenté pendant cinq trimestres consécutifs, selon CNN​. Alors que la Réserve fédérale a augmenté les taux d’intérêt à un rythme record, les banques ont emboîté le pas : le taux d’intérêt moyen des cartes de crédit est désormais de 20,60 %, selon le site sœur de CNET Le taux bancaireà un cheveu du record historique de 20,69 % atteint en juin.​

Ces soldes de cartes de crédit pourraient sembler pires en octobre, lorsque la pause sur les remboursements des prêts étudiants prendra fin après plus de trois ans.

« Les consommateurs qui ont des prêts étudiants auront certainement un choc de paiement », a déclaré Raneri. « Je pense donc qu’il y a une réelle probabilité que nous assistions à une délinquance supplémentaire. »

Continuer à lire: Les meilleures cartes de crédit pour rembourser une dette

Les soldes des prêts étudiants ont en fait chuté de 35 milliards de dollars au dernier trimestre et s’élèvent maintenant à 1,57 billion de dollars. Mais c’est peut-être grâce à l’administration Biden annulant la dette d’études de plus de 800 000 emprunteurs afin de résoudre les problèmes préexistants avec les plans de remboursement axés sur le revenu.

Selon le dernier rapport de la Fed Rapport trimestriel sur l’endettement et le crédit des ménages publiés mardi, les prêts automobiles ont augmenté de 20 milliards de dollars entre le premier et le deuxième trimestre, une trajectoire ascendante qu’ils ont maintenue depuis 2011, et s’élèvent désormais à 179 milliards de dollars.

Les autres dettes – y compris les prêts à la consommation et les cartes de crédit de détail – ont bondi de 15 milliards de dollars.

La dette totale des ménages, quant à elle, s’élève à 17,06 billions de dollars, soit une augmentation de 16 milliards de dollars. Ce chiffre a grimpé de 2,9 billions de dollars depuis la fin de 2019, avant la pandémie de COVID-19.

« Les consommateurs américains ont jusqu’à présent résisté aux difficultés économiques de la pandémie et des périodes post-pandémiques avec résilience », ont déclaré des chercheurs de la Fed de New York. écrit dans un article de blog coïncidant avec le rapport.

« Cependant, l’augmentation des soldes peut présenter des défis pour certains emprunteurs », ont-ils ajouté, « et la reprise des remboursements des prêts étudiants cet automne pourrait ajouter une pression financière supplémentaire à de nombreux emprunteurs étudiants ».