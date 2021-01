Eric Garcia était « tout ligoté », ont-ils dit, mais il s’est échappé d’une manière ou d’une autre. « Garcia: OK », a déclaré Barcelone. «Garcia: maintenant», ont-ils dit. « Garcia: terminé », ont-ils dit. Un peu comme ils l’avaient dit: «Neymar: OK», «Neymar: maintenant» et «Neymar: terminé». Le Brésilien venait à peu près tous les jours depuis des mois, jusqu’au jour où il ne l’a pas fait. Et puis, disaient-ils, il venait toujours. La fenêtre s’est fermée, mais ils ne se sont pas fermés; ils ont continué malgré tout.

Ils avaient dit que Lautaro Martinez venait aussi. Vous avez peut-être remarqué que non non plus. Ils avaient dit que le choix était entre Neymar ou Lautaro, alors que la réalité était que Barcelone n’avait pas le choix et qu’ils n’avaient ni l’un ni l’autre. Ils n’avaient même pas Memphis Depay. Et ainsi de suite, encore et encore et encore. Cette semaine, c’était Garcia, mais c’était aussi David Alaba. C’était Jose Gaya et Marcos Alonso. C’étaient des «candidats», ont-ils dit.

Ce qui était au moins vrai: des candidats pour leurs premières pages.

En lisant les journaux sportifs catalans El Mundo Deportivo and Sport cette semaine – et la semaine dernière, et la semaine d’avant, et les semaines et les mois d’avant -, il était facile de se souvenir de l’illumination d’un autre moment du grand philosophe de notre époque, l’homme qui prévoyait tout. « Ceci », dit Homer Simpson à Lisa, assis à la table de la cuisine, « US of A Today » de ce matin entre ses mains, « est le seul journal en Amérique qui n’a pas peur de dire la vérité: que tout va bien. »

Cette semaine, Marca a éclaboussé leur première page avec une déclaration de la situation financière de Barcelone, le titre de jeu de mots se traduisant à peu près par «puits sans fond». Un trou noir économique s’était ouvert. La situation de Barcelone était, disait-il, «dramatique». Il y a eu une «hémorragie», une «crise».

Ah, certains ont dit, bien sûr: c’est Marca, l’incarnation vivante de ce que Pep Guardiola a appelé le « madrid milk board » – des médias accusés d’être à la demande du Real Madrid et, en particulier, de leur président Florentino Perez. Marca, soupçonnaient-ils, tentait de danser sur la tombe de Barcelone. Pour en faire une tombe en premier lieu, en fait.

Ils avaient probablement raison. L’expérience le dit à tout le monde. Il convient de noter que pratiquement tous les grands clubs européens ont actuellement d’énormes dettes. La pandémie a frappé tout le monde durement. Il est également vrai que peu de gens ont rapidement noté les chiffres provenant du Real Madrid. Si la dette totale de Barcelone est de 1,173 milliard d’euros et sa dette nette de 488 millions d’euros, celle de Madrid est respectivement de 901 millions d’euros et 355 millions d’euros. Peu de changement non plus.

Mais les chiffres, publiés tranquillement et inopinément cette semaine, ne sont pas une invention. Ils appartiennent à Barcelone. Et, eh bien, revoyez ce chiffre: 1,173 milliard d’euros.

Tout le monde savait que la situation financière de Barcelone était mauvaise; cela a été rapporté à plusieurs reprises. Tout ce qui s’est passé au cours de l’année écoulée – oui, même avant la pandémie – l’a montré. Mais le voir en noir et blanc était encore assez choquant, et pensez-y: le fait qu’il ait occupé une première page à Madrid mais pas à Barcelone est également assez choquant. Comme on le voyait, cela s’est joué sur la signature potentielle de Garcia.

Et c’est l’autre chose à noter ici: tous ces titres, toutes ces histoires, tous ces grands noms supposés en route – ne faites pas l’erreur de penser que tout cela est purement inventé par les médias, de penser que ce n’est pas quoi on leur a dit ou que c’est ce que les gens veulent entendre, quelle que soit l’envie de les attraper et de crier: Tu. Je ne peux pas. Signe.

La situation financière désastreuse de Barcelone menace l’avenir du club sur le terrain. Albert Llop / Agence Anadolu / Getty Images

Tout n’est pas parfait: plus d’un milliard d’euros de dettes; les salaires représentent 74% du budget; une dette à court terme de 720 M €; 186 M € d’amortissements; une perte de 488 M € en 2019-20; la nécessité, en quelque sorte, de lever près de 200 millions d’euros rien que cet été; un besoin en fonds de roulement négatif de 602 M €; une longue liste de joueurs à payer.

Cette liste d’acteurs, d’ailleurs, donne une lecture sombre: 40 M € sur Philippe Coutinho, 48 € sur Frenkie de Jong, 9,8 M € sur Francisco Trincao, 52 M € sur Miralem Pjanic (qui n’est venu que par ingénierie financière en la première place), 8 M € sur Arthur (l’homme qu’ils ont vendu en signant Pjanic, uniquement pour mettre les livres en ligne), 6 M € sur Emerson (qui n’est même pas encore arrivé), 10,14 M € sur Malcolm (qui a été et disparu). Ils doivent toujours le Bayern Munich pour Arturo Vidal et Eibar pour Marc Cucurella, et ainsi de suite.

Oui, d’autres clubs leur doivent également 46 millions d’euros – mais imaginez s’ils font défaut – mais ils doivent 126 millions d’euros.

Cette semaine, Carlos Tusquets – le président par intérim qui ne semble pas trop intéressé par le volet « intérimaire » – a déclaré qu’il était en faveur de signer Garcia maintenant. Ronald Koeman l’est aussi. Et donc Tusquets a appelé les candidats à la présidentielle – Victor Font, Toni Freixa et Joan Laporta, avec l’élection présidentielle du club le 7 mars – à obtenir leur accord avant d’aller de l’avant, car la situation financière ne leur permet pas de prendre des décisions comme celle-ci. légèrement. (En vérité, Tusquets ne devrait pas du tout en prendre.)





Une bataille s’est déroulée. Font a dit oui, Freixa a dit de le signer maintenant mais pour la saison prochaine quand il sera libre, Laporta a dit non. Tusquets et Laporta ont échangé des lettres accusatoires, ce dernier étant déjà agacé que les élections aient été reportées de leur date initialement prévue le 24 janvier. Mais au-delà de cela, il y a quelque chose de très basique:

Le coût de Garcia est de 3 millions d’euros, plus potentiellement 3 millions d’euros supplémentaires en modules complémentaires. Il ne coûterait à Barcelone que 230000 € dans le budget de cette année, a insisté Tusquets. Mais il semble maintenant que cela n’arrivera pas.

Supprimez les autres éléments – si ce président devrait signer quelqu’un, comment il peut proposer un accord qui reporte les paiements alors que cela fait partie de ce qui les a mis dans ce gâchis en premier lieu, les intérêts de chacun des candidats, pourquoi ils le feraient dépenser ce qui pourrait s’élever à 6 millions d’euros pour six mois d’un défenseur de 20 ans qu’ils vont obtenir de toute façon – et c’est l’essentiel: Barcelone ne peut pas simplement signer un joueur pour 230000 €.

Le nouveau président devra restructurer les dettes. Il devra peut-être en chercher de nouveaux pour une stabilité à court terme. Ils iront – à nouveau – vers les banques et les fonds d’investissement. Cet été, ils devront vendre – plus de titres – et vendre gros. Et pourtant, s’il y a une chose qui rend la vente difficile, c’est de devoir vendre – et tout le monde le sait. Il peut être assez difficile d’économiser sur les salaires, et encore moins de récupérer de l’argent. Ils sont déjà venus ici.

jouer 1:47 Shaka Hislop s’émerveille de l’ascension de Pedri à Barcelone et engage le joueur de 18 ans pour une année d’évasion en 2021.

Comme l’a dit un agent l’été dernier, « Si j’étais un grand club européen, j’attendrais la date limite pour les comptes de Barcelone et ensuite je ferais une offre ridiculement petite pour leurs joueurs; ils n’auraient presque pas le choix et pourraient mordre. » Nelson Semedo a levé 40 M €, c’est vrai, mais Vidal, Ivan Rakitic, Luis Suarez, tous sont partis; Barcelone n’a fait que 1,5 million d’euros à l’avance. Coutinho n’y est pas du tout allé. Lionel Messi non plus. Économiquement, cela leur aurait plu, admit Tusquets.

Ils réessayeront avec Coutinho. Antoine Griezmann aussi, peut-être Ousmane Dembele. N’importe qui, en bref. Mais si la bonne nouvelle est la qualité de la nouvelle génération – tout club aimerait avoir De Jong, Pedri, Ansu Fati, Ronald Araujo, Sergino Dest – ce ne sera pas facile. Et signer des joueurs sera encore plus difficile. Tout comme l’an dernier: pas de Lautaro, pas de Depay, pas de Neymar.

Comme Messi l’a dit: « Comment vont-ils payer pour lui? » Comment acheter Neymar alors que même 230 000 € vous font réfléchir à deux fois? À quel point les choses doivent-elles être mauvaises?

Mauvais? Tout va bien.