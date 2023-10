La dette croissante menace la campagne de Mike Pence

La campagne 2024 de l’ancien vice-président Mike Pence est confrontée à une pénurie de liquidités potentiellement existentielle, avec des dettes déjà accumulées.

La campagne a déclaré à NBC News qu’elle annoncerait avoir levé 3,3 millions de dollars au troisième trimestre, avec 1,2 million de dollars de liquidités et 620 000 dollars de dettes, lorsque le dossier de financement de la campagne doit être rendu public dimanche. Pence lui-même a versé 150 000 dollars sur ses fonds personnels, selon la campagne.

Les chiffres de Pence révèlent une campagne sous forte tension, opérant sur un terrain financier complètement différent de celui de ses rivaux, et ils soulèvent des questions sur sa capacité à continuer à participer aux primaires du GOP. L’accumulation de dettes, en particulier, est depuis longtemps le signe de campagnes présidentielles en difficulté – et potentiellement sur le point de se terminer.

La dernière saison des primaires présidentielles du GOP offre un parallèle inquiétant avec ce moment d’il y a huit ans : la campagne du gouverneur du Wisconsin de l’époque, Scott Walker, rapportait un peu moins d’un million de dollars en banque et 161 000 dollars de dette à la fin du troisième trimestre 2015, le moment équivalent. dans ce cycle électoral. Il a abandonné ses études quelques semaines plus tard.

Le prochain rapport sur le financement de la campagne déposée par Walker, suspendu, montrait clairement à quelle vitesse les choses pourraient s’envenimer. Le rapport, qui couvre les trois derniers mois de 2015, montre que sa campagne devait faire face à une dette de plus de 1,2 million de dollars. Il a fallu un an à Walker pour réunir les fonds nécessaires au remboursement de la dette.

Cette année, la situation de trésorerie de Pence se compare défavorablement à celle de ses rivaux avec lesquels il a servi à Washington : la campagne de l’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley a déclaré avoir terminé le troisième trimestre avec 9,1 millions de dollars à dépenser pour les primaires de 2024, tandis que la campagne du gouverneur de Floride Ron DeSantis a annoncé avoir encaissé 5 millions de dollars. Le sénateur Tim Scott de Caroline du Sud a dépensé beaucoup d’argent, mais il s’est également présenté dans sa candidature pour 2024 avec un compte de campagne fédérale bien garni, constitué au fil des années au Sénat.

La campagne de l’ancien président Donald Trump, quant à elle, a déclaré qu’elle disposait de près de 36 millions de dollars à dépenser pour les primaires de 2024. Tous ces chiffres sont basés sur des annonces de campagne et ne peuvent être vérifiés de manière indépendante tant que les campagnes n’ont pas déposé leurs rapports auprès de la Commission électorale fédérale, qui sont attendus d’ici dimanche en fin de journée.

Pendant ce temps, les 1,2 millions de dollars de Pence en banque limitent les possibilités de la campagne. Et au moins 200 000 $ ne sont pas réellement utilisables pendant la saison primaire et ne seraient disponibles que lors des élections générales, selon une analyse de NBC News de son rapport financier du deuxième trimestre. C’est parce qu’il a été collecté auprès de donateurs qui avaient déjà donné le montant maximum pour la campagne primaire.

On ne sait pas exactement quelle part de l’argent collecté au troisième trimestre n’est pas non plus disponible pour les primaires. La campagne a refusé de fournir des détails supplémentaires.

L’état des finances de la campagne de Pence est dévoilé à la hâte pour le troisième débat des primaires républicaines le 8 novembre. Les critères du Comité national républicain pour les candidats incluent l’accumulation de 70 000 donateurs individuels pour se qualifier pour l’étape. Pence a dû faire face à une ruée pour participer au premier débat, atteignant le seuil du concours quelques semaines avant celui-ci.

La campagne de Pence n’a pas révélé le nombre de donateurs qu’elle a rassemblés, et elle n’a pas commenté sa position par rapport au troisième critère du débat. Mais le faible montant en dollars indique que Pence pourrait devoir faire face à une nouvelle hausse importante pour pouvoir participer.

Pence s’est présenté sur la base des « valeurs conservatrices traditionnelles » et s’est présenté comme un champion de ces valeurs – parfois en opposition à Trump, son ancien colistier. Il a régulièrement affirmé avoir fait son devoir et respecté son serment envers la Constitution le 6 janvier 2021, lorsqu’il a certifié les résultats des élections de 2020 malgré la pression de Trump. Il a prêché sur la nécessité d’une Amérique forte et engagée sur la scène mondiale, appelant Trump et d’autres pour leurs commentaires sur la guerre entre la Russie et l’Ukraine, la politique de l’avortement et bien plus encore.

Il fut peut-être un temps où le Parti républicain aurait célébré les principes de Pence de l’ère Reagan. Au lieu de cela, ses chiffres dans les sondages ont stagné et son parti semble avoir pris une autre direction.