La dette croissante de la zone euro devrait égaler sa richesse pour la première fois, selon Gentiloni de l’UE

Pour la première fois, la dette des pays de la zone euro deviendra probablement cette année égale à leur richesse combinée, a déclaré mercredi le chef de l’économie de l’UE.

Le ratio dette / PIB de 100% sera l’héritage de l’énorme emprunt contracté pour amortir l’impact des verrouillages contre les coronavirus.

« Nous aurons probablement cette année environ 100% de dette par rapport au PIB dans la zone euro, ce qui est très élevé et sans précédent », a déclaré à Euronews Paolo Gentiloni, le commissaire européen à l’économie.

« Ce n’est pas un problème énorme de nos jours avec des taux d’intérêt aussi bas et l’activité de la Banque centrale européenne, etc.

« Mais le problème de l’endettement élevé à moyen terme doit être abordé. Ce n’est pas quelque chose que, en particulier les pays très endettés, peuvent oublier. Le problème est là. »

Le commissaire a précisé que l’augmentation de la dette « concerne tous les Etats membres ».

La Belgique, l’Espagne, la France, Chypre, le Portugal, l’Italie et la Grèce dépassent déjà le seuil de 100%. Dans le cas de la Grèce, le niveau atteint la barre des 200%.

La dette publique dans la zone euro n’a jamais été aussi élevée, même pas pendant les pires années de la crise de la dette souveraine européenne lorsque l’avenir même de l’euro a été remis en question. À l’époque, le ratio jamais surpassé la barrière des 90%.

Mais le choc brutal de la pandémie et l’imposition soudaine de verrouillages ont obligé les pays de l’UE à prendre des mesures exceptionnelles pour sauver les entreprises de la ruine, garantir les salaires des employés en congé et éviter des dommages durables.

La dette a augmenté à un rythme imparable l’an dernier. À la fin du troisième trimestre 2020, la proportion était déjà record, s’établissant à 97,3% – près de douze points de plus qu’il ne l’était à la même période de 2019 où il s’établissait à 85,8%.

« Si nous comparons ces niveaux très élevés à ceux d’autres économies avancées, par exemple, la moyenne de l’OCDE, ce 100% [debt-to-GDP ratio] n’est pas si élevé. Nous avons un niveau encore plus élevé dans le reste de l’OCDE », a déclaré le commissaire.

Suspension prolongée de la discipline budgétaire

Les sombres prévisions de Gentiloni interviennent alors que la Commission européenne a officialisé sa décision de prolonger la suspension des règles budgétaires strictes de l’UE pour le reste de 2022.

La discipline budgétaire de l’UE est régie par le pacte de stabilité et de croissance (PSC), qui oblige les États membres à mettre en œuvre des politiques pour maintenir leur déficit à moins de 3% du PIB et leur dette à moins de 60%.

Mais le pacte, qui a été critiqué dans le passé pour sa rigueur et sa rigidité, comprend une soi-disant «clause échappatoire générale» qui permet aux États membres de prendre des mesures budgétaires «en période de grave récession économique». En pratique, cela signifie la suspension des exigences du PSC.

L’activation de la clause de sauvegarde a été annoncée par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors d’une vidéoconférence avec les dirigeants de l’UE à la mi-mars 2020 et est en place depuis lors, donnant aux gouvernements un laissez-passer gratuit pour emprunter et faisant monter en flèche la dette.

La Commission ne désactivera la clause que lorsque le niveau d’activité économique dans l’UE ou la zone euro sera comparable à celui d’avant la crise (fin 2019). Si l’économie du bloc ne s’est pas encore redressée, la clause échappatoire pourrait être encore prolongée en 2023.

Le commissaire Gentiloni est convaincu qu’un fort rebond sera en cours dans l’UE d’ici le milieu de cette année, mais il prévient que le processus restera « inégal ».

« Nous avons des secteurs qui resteront peut-être plus longtemps en difficulté, et d’autres, comme la fabrication, qui fonctionnent déjà au niveau d’avant la crise. Nous aurons des différences », at-il dit.

Bruxelles compte sur le fonds de relance de l’UE (Next Generation EU) pour contenir la dette croissante. Le fonds fournira 312,5 milliards d’euros de subventions et jusqu’à 360 milliards d’euros de prêts aux États membres dans le but de relancer leurs économies. Dépenses financées par des subventions, la Commission Remarques, n’augmentera pas les déficits ou la dette nationaux.

La dette publique à travers le bloc a atteint des niveaux si choquants que certains économistes demandent à la Banque centrale européenne, qui en détient une part importante, de l’annuler complètement. Christine Lagarde, la directrice de la BCE, a catégoriquement rejeté l’idée, la qualifiant d ‘ »impensable ».

« [Cancelling debt] serait une violation du traité européen qui interdit strictement le financement monétaire des États », a déclaré Lagarde Raconté un journal français en février.

Interrogé sur l’épineuse question, Gentiloni a préféré centrer la conversation sur ses propres tâches de commissaire.

« Je n’entre pas dans ce qui est ou n’est pas le mandat de la BCE. Mais de mon point de vue, ce sur quoi nous devrions travailler, c’est la relation entre la dette et nos règles budgétaires dans l’Union. »