La détransition de l’ex-Navy SEAL met en garde les enfants contre le changement de genre

La prise d’hormones féminines “a détruit ma vie”, a déclaré Chris Beck

L’ancien US Navy SEAL Chris Beck, qui est devenu transgenre en 2013, a déclaré au New York Post que les adolescents devraient réfléchir à deux fois avant d’essayer de changer de sexe. Beck a accusé les médecins effectuant ces procédures de « massacrer des enfants ».

Beck a servi dans l’armée américaine pendant 20 ans, a effectué 13 déploiements et a été membre de la SEAL Team Six – l’unité qui a tué Oussama ben Laden. En quittant l’armée en 2013, il a déclaré qu’il était transgenre et qu’il vivrait en tant que femme.

Kristin Beck – comme il s’appelait à l’époque – a été saluée par CNN et a dirigé un défilé de la fierté à San Francisco. Il a subi une hormonothérapie, une chirurgie faciale et une augmentation mammaire afin de “faire en sorte que son corps corresponde à son identité”, comme il l’a écrit dans son autobiographie, “Warrior Princess”.

Cependant, il Raconté podcasteur conservateur Robby Starbuck plus tôt ce mois-ci que ce processus “détruit ma vie.” Beck a dit qu’il était “propagande” en transition, et a remis des hormones par des médecins qui n’ont jamais remis en question son état mental sous-jacent. Il a arrêté de prendre ces hormones en 2015 et a dit à Starbuck qu’il avait “détransitionné” et vit à nouveau comme un homme.

S’adressant au New York Post lundi, Beck l’a appelé “inacceptable” que les médecins effectuent le même processus sur les adolescents.

“Les enfants de douze ans ne peuvent pas se faire tatouer, ne peuvent pas boire d’alcool ou faire quoi que ce soit”, Beck a dit, faisant référence à l’adolescente californienne Chloe Cole, qui a commencé les bloqueurs de puberté et le traitement à la testostérone à 13 ans et a subi une double mastectomie à 15 ans avant de redevenir une femme. “Ils ne se sont pas complètement développés en tant qu’humains et quiconque a déjà eu un enfant le sait. Nous ne pouvons pas permettre à ces médecins de massacrer des enfants.

Il y a maintenant plus de 60 cliniques pédiatriques sur le genre aux États-Unis, contre une poignée il y a dix ans. “Innombrable” des thérapeutes et des médecins privés mènent également des procédures potentiellement irréversibles sur des enfants, selon un rapport du New York Times en juin. Certains de ces médecins ont déclaré publiquement avoir pratiqué des chirurgies génitales sur des mineurs.

“Ces médecins vous égarent” Beck a dit, adressant ses commentaires aux jeunes. « Je veux que chacun soit ce qu’il peut être à son plus haut potentiel, mais… il n’y a pas assez d’informations ici des deux côtés. Cela semble très unilatéral.

Plusieurs États dirigés par les républicains ont décidé d’interdire la chirurgie et le traitement des transgenres pour les mineurs. Le président Joe Biden a qualifié ces efforts “scandaleux” et “mauvais,” déclarant en octobre que son administration soutenait “affirmant le genre” procédures pour les enfants.