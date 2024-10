La détermination à reconstruire fait suite aux ouragans en Floride et l’acceptation du fait que les tempêtes se reproduiront

VENISE, Floride — À peine les résidents du complexe de condominiums Bahia Vista Gulf s’étaient-ils retirés de l’ouragan Helene qu’ils ont été confrontés au même nettoyage intimidant suite aux nouveaux dégâts infligés par l’ouragan Milton.

Les unités en bord de mer ont été vidées, traitées et séchées après l’ouragan Hélène et les monticules de sable soufflés de la plage ont été enlevés. Puis, moins de deux semaines plus tard, Ouragan Milton s’est précipité et a annulé tous les progrès.

« Ils doivent recommencer tout le processus, nettoyer, désinfecter, apporter du matériel de séchage, les faire sécher et les préparer pour les rénovations », a déploré Bill O’Connell, membre du conseil d’administration du complexe de Venise, à environ une heure de route. au sud de Tampa. Le deuxième ouragan « a ramené tout le sable sur notre propriété ».

Certains Floridiens de longue date se sont habitués au cycle annuel des tempêtes qui peut bouleverser et bouleverser des vies dans un État connu principalement pour son climat doux, son soleil et ses plages.

« C’est le prix à payer pour vivre au paradis », a déclaré O’Connell. « Si vous voulez vivre ici avec cette vue, ces magnifiques couchers de soleil, pouvoir sortir sur votre bateau, profiter de ce que la Floride a à offrir, vous devez être prêt à accepter que ces tempêtes arrivent. »

La dévastation causée par les tempêtes consécutives est toujours comptabilisée dans une grande partie de l’État. accepte les dégâts de la double frappe inhabituelle de tempêtes si proches. De nombreux habitants, certains rentrant chez eux après avoir été évacués, ont passé une grande partie du samedi à chercher de l’essence alors qu’une pénurie de carburant s’emparait de l’État.

Le président Joe Biden prévoyait de se rendre dimanche sur la côte du Golfe.

L’ouragan Milton a tué au moins 10 personnes après avoir touché terre en tant que tempête de catégorie 3, dévastant le centre de la Floride, inondant les îles-barrières et engendrer des tornades mortelles. Les autorités affirment que le bilan aurait pu être pire sans les évacuations généralisées. Au total, plus d’un millier de personnes ont été secourues à la suite de la tempête.

Dans le village de pêcheurs de Cortez, une communauté de 4 100 habitants au sud-ouest de Tampa, Catherine Praught a déclaré qu’elle et son mari, Mark, avaient ressenti une « pure panique » lorsque l’ouragan Milton a menacé Cortez si peu de temps après Hélène, les obligeant à suspendre leurs travaux de nettoyage et à évacuer. Heureusement, leur maison n’a pas été endommagée par la deuxième tempête.

« C’est ici que nous vivons », a déclaré Catherine Praught à propos de leur maison basse de 36 ans qui a dû être vidée, éviscérée et nettoyée après Hélène. « Nous espérons simplement que la compagnie d’assurance nous aidera. »

Les résidents des modestes cottages à un étage aux façades en bois et en stuc de la communauté travaillaient samedi pour enlever les meubles cassés et les branches d’arbres, empilant les débris dans la rue un peu comme ils l’avaient fait après l’ouragan Hélène.

Une scène similaire pourrait être trouvée à Steinhatchee, à l’ouest de Gainsville, où d’énormes tas de débris bordaient les rues.

Melissa Harden vit à moins d’un pâté de maisons d’un restaurant et d’un bar de quartier réduits en ruines. Sa maison est construite sur des pilotis de 4,9 mètres, mais 1,2 mètre d’eau a quand même inondé. Lorsque Milton était prévue, elle craignait que Steinhatachee ne soit frappée par le troisième ouragan en 14 mois.

« Personnellement, je pensais que si cela se produisait, nous étions déjà évacués et notre maison était en très mauvais état », a-t-elle déclaré tandis que ses amis et ses proches aidaient au nettoyage, en enlevant les accessoires de la salle de bain et en retirant les planches endommagées. « Bien sûr que nous n’en voulions pas ! Fini les tempêtes !

Moody’s Analytics a estimé samedi que les coûts économiques de la tempête se situeraient entre 50 et 85 milliards de dollars, dont plus de 70 milliards de dollars de dommages matériels et une perte de production économique pouvant atteindre 15 milliards de dollars.

À Saint-Pétersbourg, des dizaines de personnes ont fait la queue samedi devant une station qui n’avait pas d’essence, espérant qu’elle arriverait bientôt. Parmi eux se trouvaient Daniel Thornton et sa fille Magnolia, âgée de 9 ans, arrivés à 7 heures du matin et attendaient toujours quatre heures plus tard.

« Ils m’ont dit qu’ils allaient recevoir du gaz, mais ils ne savent pas quand ils arriveraient ici », a-t-il déclaré. «Je n’ai pas le choix. Je dois rester ici toute la journée avec elle jusqu’à ce que j’aie de l’essence.

Le gouverneur Ron DeSantis a déclaré aux journalistes samedi matin que l’État avait ouvert trois sites de distribution de carburant et prévoyait d’en ouvrir plusieurs autres. Les résidents peuvent obtenir gratuitement 10 gallons (37,8 litres) chacun, a-t-il déclaré.

« Évidemment, à mesure que l’électricité sera rétablie… et que le port de Tampa sera ouvert, vous verrez le carburant couler. Mais en attendant, nous voulons donner aux gens une autre option », a déclaré DeSantis.

Les autorités réapprovisionnaient les stations-service de la région avec les stocks de carburant de l’État et fournissaient des générateurs aux stations restées sans électricité.

Alors que la reprise se poursuit, DeSantis a averti les gens d’être prudents, citant des menaces persistantes pour la sécurité, notamment des lignes électriques tombées en panne et de l’eau stagnante. Quelque 1,1 million de Floridiens étaient toujours privés d’électricité samedi soir, selon Poweroutage.us.

Le météorologue du National Weather Service, Paul Close, a déclaré que les rivières « continueraient à monter » au cours des prochains jours et entraîneraient des inondations, principalement autour de Tampa Bay et vers le nord. Ces zones ont été touchées par le plus de pluie, qui s’ajoute à un été humide qui a inclus plusieurs ouragans antérieurs.

« Vous ne pouvez pas faire grand-chose à part attendre », a déclaré Close à propos de la crête de la rivière. « Au moins, il n’y a pas de pluie prévue, pas de pluie substantielle. Nous avons donc ici une pause de tout notre temps pluvieux.

Farrington a rapporté de Saint-Pétersbourg, en Floride. Les journalistes d’Associated Press contribuant depuis la Floride comprenaient Chris O’Meara à Lithia, Curt Anderson à Tampa, Freida Frisaro à Fort Lauderdale, Terry Spencer à l’extérieur de Fort Lauderdale et Stephany Matat à Fort Pierce. Rebecca Santana de Washington, DC, a contribué.