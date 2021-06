La détérioration des condos à Miami s’est aggravée en avril, selon une lettre

Une lettre d’avril envoyée par le président de la Champlain Towers South Condominium Association à Miami a déclaré que les dommages causés au garage du sous-sol de l’immeuble condamné s’étaient « considérablement aggravés » depuis une inspection environ deux ans et demi plus tôt et que la détérioration du béton de l’immeuble était » accélérer.

La lettre suggérait également que des millions de dollars en réparations nécessaires avaient été un sujet de frustration parmi les résidents. La lettre offre un aperçu des événements qui ont conduit à l’effondrement meurtrier du bâtiment la semaine dernière, qui a fait 11 morts et plus de 150 disparus.

« Nous avons discuté, débattu et argumenté depuis des années maintenant, et continuerons de le faire pendant des années à mesure que différents éléments entrent en jeu », indique la lettre.

La lettre du 9 avril a été obtenue par USA TODAY d’un membre de la famille de deux résidents de l’immeuble portés disparus depuis l’effondrement de jeudi. L’auteur, Jean Wodnicki, président du conseil d’administration de l’association, a survécu à l’effondrement de jeudi, a déclaré un avocat de l’association de copropriété aux médias.

Sur sept pages, Wodnicki a donné un aperçu des réparations majeures requises pour le bâtiment. Elle a noté qu’à l’automne 2018, comme le montrent des documents précédemment publiés par la ville de Surfside, l’association a engagé la firme d’ingénierie Morabito Consultants pour inspecter le bâtiment. Cette inspection a révélé une « erreur majeure » dans la conception du bâtiment, l’effritement des colonnes de béton dans la zone du garage sous la structure, et a prédit que le fait de ne pas résoudre les problèmes dans « un proche avenir entraînera une extension exponentielle de la détérioration du béton. . «

Dans sa lettre écrite environ 30 mois plus tard, Wodnicki a noté qu’« en effet les dommages observables, comme dans le garage, se sont considérablement aggravés » depuis la première inspection.

« Lorsque vous pouvez voir visuellement l’effritement (fissuration) du béton, cela signifie que la barre d’armature qui le maintient ensemble rouille et se détériore sous la surface », a-t-elle déclaré aux résidents.

Jay Miller, un professeur d’université à la retraite de Philadelphie qui a déménagé à Champlain Towers South il y a trois ans, a déclaré samedi à USA TODAY que les résidents étaient au courant d’un rapport d’octobre 2018 mettant en garde contre des « dommages structurels majeurs » et ont finalement voté pour apporter des correctifs – bien que la conclusion de cet accord ait pris temps.

« Ce n’était pas comme si les gens l’ignoraient », a déclaré Miller.

Mais lorsque les résidents ont discuté pour la première fois du rapport en 2018, le prix de 7 millions de dollars a provoqué des troubles au sein du conseil d’administration de l’association de copropriété, a rappelé Miller. Un nouveau conseil a finalement pris le relais, « des gens extrêmement dévoués et consciencieux », a déclaré Miller, mais ils avaient perdu environ un an à faire face aux dommages dont ils avaient été avertis dans le rapport.

Miller a également rappelé que l’évaluation récente du conseil était beaucoup plus élevée.

Marta Castro, une résidente de la tour Champlain Est, a déclaré qu’elle parlait régulièrement aux personnes de la tour sud qui s’inquiétaient du montant de l’évaluation proposée et d’une surveillance financière suffisante.

« Ils en parlaient depuis un bon moment », a-t-elle déclaré. « Les quelques personnes à qui j’ai parlé étaient préoccupées par les aspects financiers de cela. »

Castro, un ancien membre du conseil d’administration de l’association des propriétaires de la tour Champlain Est, a déclaré que la tour sud semblait toujours en désordre, avec des éclats de béton visibles et ayant besoin d’une nouvelle peinture. Elle a dit qu’elle était amie avec plusieurs personnes dans la tour effondrée qui sont portées disparues et probablement mortes.

Pour autant qu’elle le sache, l’association des copropriétaires de la tour sud était compétente, a-t-elle déclaré. Mais Castro a déclaré qu’elle était en colère contre toute défaillance de la surveillance gouvernementale qui permettrait au bâtiment d’atteindre un tel état de décrépitude.

« Mon temps de deuil a duré trois jours », a-t-elle déclaré. « Maintenant, je suis enragé. »

La lettre de Wodnicki fournit plus de détails. Il a noté que l’état du toit du bâtiment était devenu « bien pire » et nécessitait des réparations supplémentaires. Elle a noté que les estimations de coûts augmentent également chaque année et que la facture estimée pour toutes les réparations est passée d’environ 9,1 millions de dollars en 2018 à 16,2 millions de dollars cette année. La lettre indiquait que l’association pourrait réaffecter d’autres fonds dédiés au projet, mais qu’elle ne pourrait toujours dégager que 707 003 $ en caisse, laissant une facture de 15,5 millions de dollars.

« Une grande partie de cela était le travail structurel qui devait être fait », a déclaré Miller. « Je ne me souviens pas que quelqu’un ait dit que nous ne devrions pas faire le travail concret. Je pense que tout le monde était d’accord là-dessus.

Wodnicki a déclaré que les réparations de la terrasse de la piscine du sous-sol, qui, selon l’ingénieur Frank Morabito, avaient été conçues sur une surface plane au lieu d’être inclinée de manière à évacuer l’eau, seraient coûteuses.

« Parce qu’une grande partie des travaux de béton/d’étanchéité nécessaires sont souterrains, nous devons remonter presque tout le niveau du sol du lot pour accéder aux zones qui nécessitent des réparations », a écrit Wodnicki.

Elle a averti que « lors de l’exécution de travaux de restauration de béton, il est impossible de connaître l’étendue des dommages causés à la barre d’armature sous-jacente tant que le béton n’est pas ouvert ».

« Souvent, les dommages sont plus étendus que ce qui peut être déterminé par l’inspection de la surface », a-t-elle ajouté.

Wodnicki a conclu avec une note dans laquelle elle a dit qu’elle espérait que la lettre aiderait les résidents à mieux comprendre pourquoi une évaluation à venir serait si coûteuse, et a déclaré que certains résidents avaient pensé que «nous évaluons trop».

« Votre conseil d’administration travaille très dur pour mener à bien ce projet », a-t-elle écrit, ajoutant qu’ils avaient consulté des ingénieurs, des comptables et des avocats. « Nous avons déjà parcouru tellement de terrain pour lancer le projet. … Nous discutons, débattons et argumentons depuis des années maintenant, et nous continuerons de le faire pendant des années à mesure que différents éléments entreront en jeu. »

Soixante-quinze jours plus tard, le bâtiment s’effondrerait.

Contributeurs : Sudiksha Kochi et Rick Jervis.