La détention excessive maintient les prisonniers derrière les barreaux bien qu’ils soient considérés comme libres

Le problème surgit sporadiquement dans d’autres États, y compris le Mississippi voisin, et au Bureau fédéral des prisons. La ville de New York a récemment accepté de verser jusqu’à 300 millions de dollars à des milliers de détenus actuels et anciens dans les prisons locales qui avaient été détenus quelques heures ou quelques jours après leur libération. Mais ces temps d’attente sont relativement courts par rapport à ce que subissent les prisonniers en Louisiane.

L’État envoie régulièrement des prisonniers condamnés à moins de 20 ans (et ceux souffrant de graves problèmes physiques ou mentaux) dans des prisons ou des prisons gérées par les gouvernements des paroisses locales, qui sont l’équivalent des gouvernements de comté ailleurs. Cela signifie que les prisons paroissiales servent non seulement de prisons traditionnelles, mais aussi d’extensions officiellement désignées du système pénitentiaire d’État.

C’est un système confus et lent avec des lignes de communication et de juridiction enchevêtrées – et de nombreux prisonniers qui ont été détenus au-delà de leurs dates de libération sont tombés dans le gouffre entre les bureaucraties étatiques et paroissiales dysfonctionnelles.

Un juge a libéré Brian Humphrey de la prison de la paroisse de Bossier, dans le nord-ouest de la Louisiane, le 16 avril 2019, après avoir purgé trois ans pour une infraction liée à des voies de fait. Il s’est préparé à partir cette nuit-là. Au lieu de cela, il languit.

Le service correctionnel, pour des raisons qui ne sont pas claires, a attendu 10 jours pour même commencer à traiter ses documents, selon les dossiers obtenus dans le cadre d’un recours collectif en 2021 que ses avocats ont déposé contre l’État. Au lieu de libérer M. Humphrey, comme il était légalement tenu de le faire, le shérif de la paroisse l’a transféré dans un camp de travail géré par l’État à l’extérieur de Shreveport, où il est resté jusqu’à sa libération le 13 mai 2019.

C’était 27 jours après sa date de sortie.

La Louisiane possède l’un des systèmes pénitentiaires les plus surpeuplés du pays, mais les shérifs paroissiaux hésitent souvent à libérer les personnes qui, selon eux, risquent fort de commettre de nouveaux crimes. Certains considèrent même que les détenus hébergés dans des établissements locaux méritent d’être retenus comme une main-d’œuvre gratuite.

En octobre 2017, le shérif Steve Prator de la paroisse de Caddo, qui comprend Shreveport, a déclaré aux journalistes qu’il craignait qu’un récent effort de justice pénale dans l’État ne soit mauvais pour les gouvernements paroissiaux. Non seulement cela entraînerait des taux de criminalité plus élevés parmi les «mauvais» anciens prisonniers, mais cela priverait également son personnel de la main-d’œuvre gratuite fournie par les «bons».