La détention de Suu Kyi prolongée alors que les manifestations se poursuivent au Myanmar

YANGON, Myanmar (AP) – Les dirigeants militaires du Myanmar ont prolongé la détention du chef déchu Aung San Suu Kyi, dont la détention provisoire devait expirer lundi et dont la liberté est une revendication clé des foules de personnes qui continuent de protester contre le coup d’État militaire de ce mois.

Suu Kyi sera désormais en détention provisoire jusqu’au 17 février, date à laquelle elle comparaîtra probablement au tribunal par vidéoconférence, selon Khin Maung Zaw, un avocat demandé par le parti de Suu Kyi de la représenter.

La détention prolongée de Suu Kyi est susceptible d’alimenter davantage les tensions entre l’armée, qui a pris le pouvoir lors du coup d’État du 1er février, et les manifestants qui sont descendus dans les rues de villes de la nation d’Asie du Sud-Est pour demander le retour du gouvernement qu’ils ont élu.

Les manifestants ont continué de se rassembler à travers le Myanmar lundi après une nuit au cours de laquelle les autorités ont coupé l’accès Internet du pays et renforcé la présence de sécurité dans les grandes villes cherchant à freiner les manifestations.

Des milliers d’ingénieurs ont défilé dans les rues de Mandalay, la deuxième plus grande ville du pays, scandant et tenant des pancartes disant: «Libérez notre chef», «Qui défend la justice?» et « Arrêtez d’arrêter illégalement des gens à minuit. »

À Yangon, la ville la plus peuplée du pays, moins de manifestants se sont rassemblés lundi en raison de la perte d’Internet et des informations faisant état de véhicules militaires dans les rues. Néanmoins, plusieurs centaines de manifestants anti-coup d’État se trouvaient à l’extérieur du bâtiment de la Banque centrale du Myanmar, où se trouvaient également des camions militaires remplis de soldats, de policiers anti-émeute, de camions-canons à eau et de véhicules blindés de transport de troupes.

Les manifestants portaient des pancartes portant la mention «#SupportCDM #SaveMyanmar». Le MDP fait référence au mouvement de désobéissance civile qui a vu des médecins, des ingénieurs et d’autres au Myanmar refuser de travailler jusqu’à ce que l’armée libère des dirigeants politiques élus et ramène le pays à un régime civil.

Certains manifestants ont posé pour des photos devant des véhicules militaires tout en tenant des pancartes rouges indiquant «Rejoignez le MDP».

Lorsque l’armée a pris le pouvoir, elle a arrêté Suu Kyi et des membres de son gouvernement et a empêché les législateurs récemment élus d’ouvrir une nouvelle session du Parlement. La junte, dirigée par le général Min Aung Hlaing, a déclaré qu’elle était intervenue parce que le gouvernement n’avait pas enquêté correctement sur les allégations de fraude lors des élections de l’année dernière, que le parti de la Ligue nationale pour la démocratie de Suu Kyi a remporté dans un glissement de terrain. La commission électorale d’État a réfuté cette affirmation, affirmant qu’il n’y avait aucune preuve à l’appui.

Un ordre de dimanche qui semblait provenir du ministère des Transports et des Communications a demandé aux fournisseurs de services de téléphonie mobile de couper les connexions Internet de 1 h à 9 h lundi. Il a largement circulé sur les réseaux sociaux, tout comme un avis provenant du fournisseur de services Oredoo Myanmar contenant les mêmes détails.

Dimanche, les ambassadeurs des États-Unis et du Canada et de 12 pays européens ont appelé les forces de sécurité du Myanmar à s’abstenir de toute violence contre ceux qui «protestaient contre le renversement de leur gouvernement légitime».

Ils ont condamné les arrestations de dirigeants politiques et d’activistes ainsi que l’ingérence de l’armée dans les communications.

«Nous soutenons le peuple du Myanmar dans sa quête de démocratie, de liberté, de paix et de prospérité», ont-ils déclaré dans un communiqué conjoint publié dimanche soir. «Le monde regarde.»