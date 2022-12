La détention de Griner a montré la force et la lutte dans le sport féminin

La détention de Brittney Griner en Russie pour trafic de drogue pourrait être décrite à travers le prisme de la guerre et de la politique, avec Griner, l’un des meilleurs basketteurs du monde, victime d’une lutte internationale entre superpuissances.

Mais au cours des près de 10 mois où elle a été emprisonnée jusqu’à sa libération jeudi, Griner est devenue le symbole de bien plus : les inégalités dans les sports masculins et féminins, la complexité de la lutte pour la justice sociale, et surtout le pouvoir des joueurs de la WNBA et leur partisans, qui se sont régulièrement ralliés pour la liberté de Griner.

“Les femmes, quand nous plaidons pour quelque chose, quand nous voulons que quelque chose se produise, nous avons la force de 10 hommes”, a déclaré Dawn Staley, entraîneure de basket-ball féminin à l’Université de Caroline du Sud. Elle a ajouté: “J’espère que les gens regardent.”

Griner a été libéré d’une colonie pénitentiaire russe lors d’un échange de prisonniers contre Viktor Bout, un marchand d’armes russe condamné à 25 ans de prison aux États-Unis. Griner a été condamnée à neuf ans dans une colonie pénitentiaire en août, environ six mois après avoir été détenue dans un aéroport près de Moscou lorsque des douaniers ont trouvé des cartouches de vapotage contenant de l’huile de haschisch dans ses bagages. Une semaine plus tard, la Russie envahit l’Ukraine, exacerbant les tensions entre les États-Unis et la Russie.