La détective des célébrités et la chasse aux œufs de Pâques sont-elles allées trop loin ?

À MI-DÉCEMBRE DERNIER, Britney Spears s’est connectée à Instagram. Un an s’était écoulé depuis que la pop star avait été libérée d’une tutelle de 13 ans, en partie grâce au mouvement #FreeBritney, dont les membres exigeants soupçonnaient qu’elle utilisait la plateforme pour envoyer des messages codés à ses près de 42 millions de followers. Désormais libre de s’exprimer, la chanteuse de 41 ans a partagé une vidéo montée à bord d’un jet privé ; un clip de Bette Davis flirtant avec un ouvrier agricole dans le film de 1932 “The Cabin in the Cotton”; et un carrousel à deux diapositives qui comprenait un résultat de recherche d’images Google pour “Santa Claus + peinture” et un enregistrement de Spears et de son mari, Sam Asghari, s’amusant devant un sapin de Noël, avec la légende “Il arrive bientôt .”

Un commentateur a supposé que l’excitation de Spears à propos de l’arrivée de St. Nick était en fait une annonce de grossesse voilée. D’autres traînaient des miettes différentes, de plus en plus scandaleuses : Qu’était-il arrivé à l’écart entre ses deux dents de devant (que la future armée de Britney attribuait à la carie dentaire, un effet secondaire possible du lithium qu’elle aurait été forcée de prendre contre son gré ? ) ? Pourquoi le couple portait-il les vêtements qu’ils avaient portés quelques nuits plus tôt le jour de son anniversaire ? Où était sa bague de mariage ? Et serait-ce une coïncidence si, une fois réarrangées, les lettres de « Père Noël » épellent « Satan » ? Au moins, cela expliquerait, a ajouté un autre conspirateur, pourquoi Spears était si souvent photographié en train de donner des cornes de diable Asghari.