La détection précoce d’un signe anormal par la mère sauve son fils d’une maladie mortelle

On dit que rien dans ce monde ne peut battre l’amour et les soins d’une mère. Il ne devrait donc pas être trop surprenant que ce soient les yeux de faucon d’une mère qui ont fini par sauver la vie de son enfant lors d’un incident qui a eu lieu à Liverpool, en Angleterre.

Un garçon de 13 ans, William, a été sauvé d’un handicap de longue date lorsque sa mère a repéré une bosse sur son dos un jour alors qu’il prenait un bain.

Il se trouve que lorsque William n’avait que cinq ans, sa mère a repéré une bosse sur son dos. Préoccupée par la partie du corps d’apparence inhabituelle, elle s’est immédiatement précipitée chez le médecin et a demandé son avis. Après un contrôle, il a été confirmé que l’enfant avait une scoliose. Il s’agit d’une maladie couramment rencontrée chez les enfants, qui provoque une torsion progressive de la moelle épinière sur une période de temps. Si elle n’est pas détectée avant l’âge de 12 ou 13 ans, la condition devient impossible à inverser et la victime finit par devenir handicapée à vie.

Cependant, dans le cas de William, la maladie a été détectée tôt et le traitement a été commencé immédiatement. Pendant son traitement, William a dû porter une veste. Mais comme l’enfant sentait qu’il serait la cible de blagues pour cela, les médecins lui ont conseillé de ne le porter que la nuit. Aujourd’hui, 8 ans plus tard, l’opération est terminée et William vit sa vie comme n’importe quel autre enfant de 13 ans en bonne santé.

Tout cela grâce à l’œil vif et à la rapidité d’esprit de sa mère.

