Comme les rumeurs le suggèrent, Google a annoncé une nouvelle version de son écran intelligent d’origine qui repose sur une mise à niveau majeure. Le nouveau Nest Hub de 2e génération ajoute la détection du sommeil grâce à la technologie Soli du Pixel 4, mais c’est un « aperçu » pour le moment.

Google dit que 20% de ses hubs sont dans la chambre et que ce chiffre augmentera sûrement avec cette nouvelle fonctionnalité de suivi du sommeil. Avec une technologie radar intelligente, il peut le faire sans avoir besoin d’un appareil photo ou de porter quoi que ce soit au lit.

La mauvaise nouvelle est que vous devrez peut-être un jour payer pour utiliser la détection du sommeil. La fonctionnalité est gratuite en «aperçu» jusqu’en 2022, date à laquelle Google examinera la situation et pourra demander des frais d’abonnement pour le service.

«Nous savons que les gens consultent déjà Google pour obtenir des informations et des outils pour les aider à vivre une vie plus saine et plus heureuse, et nous avons spécifiquement remarqué de plus en plus de questions sur le sommeil, l’exercice et la santé. Nous avons donc décidé d’apporter ce type de solutions à notre Nest Hub de deuxième génération », a déclaré Ashton Udall, chef de produit senior chez Google Nest.

Ainsi, le radar Soli – qui ne fonctionnait pas si bien dans le Pixel 4 – peut suivre votre sommeil en surveillant vos mouvements et votre respiration pendant la nuit. En combinant avec d’autres capteurs, le Nest Hub 2 peut également suivre la toux, le ronflement ainsi que des conditions telles que l’éclairage et la température.

Avoir un appareil vous indiquant à quel point vous avez bien dormi peut ne pas être particulièrement utile et peut même vous aggraver si vous ne dormez pas aussi bien que vous le pensiez. Cependant, en plus d’un rapport lié à l’application Google Fit, le nouveau Nest Hub analysera les données et fera des recommandations pour vous aider à améliorer votre sommeil.

Cela peut être une modification de votre routine du coucher, une suggestion d’éclairage ou quelque chose de plus grand comme une nouvelle literie si vous toussez beaucoup.







Bien que vous n’ayez pas besoin de porter un Fitbit (Google a récemment achevé son acquisition de la marque de fitness) au lit pour aider au suivi, Google a déclaré qu’il «recherchait des moyens d’intégrer les fonctionnalités de suivi du sommeil de Fitbit».

Bien sûr, le suivi du sommeil n’est pas la seule mise à niveau du Nest Hub de 2e génération, qui est livré avec 50% de basses en plus des haut-parleurs avec une technologie basée sur l’impressionnant Nest Audio ainsi qu’un troisième microphone. Il dispose également d’une alarme Sunrise pour vous aider à vous réveiller et de gestes rapides pour mettre facilement en pause le contenu multimédia sans toucher l’écran.

Le Google Nest Hub de 2e génération est disponible en précommande à partir d’aujourd’hui avec une date de sortie du 30 mars. Il coûte 89,99 £ ou 99,99 $ US et est disponible en quatre couleurs, y compris une nouvelle option Mist. Découvrez tous les détails du Nest Hub 2.

