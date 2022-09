La détection des cancers par des tests sanguins est prometteuse, mais des obstacles majeurs subsistent

Un test sanguin simple pour détecter plus de 50 types de cancer est salué par les fabricants du test comme une nouvelle approche de dépistage du cancer, mais les experts médicaux canadiens préviennent que la technologie nécessite plus de travail.

Plus tôt ce mois-ci, Grail – une société de biotechnologie américaine – a annoncé les derniers résultats de son étude sur son test sanguin Galleri, un test de détection précoce de plusieurs cancers (MCED).

Le test est conçu pour détecter plusieurs types de cancer dans un échantillon de sang en recherchant des signaux de cancer sur l’ADN que les cellules libèrent dans la circulation sanguine.

Dans l’entreprise essai clinique récent de leur produit ils ont découvert que sur environ 6 600 personnes de plus de 50 ans, le test a signalé un cancer potentiel chez 92 personnes.

Sur ces 92 personnes, la plupart d’entre elles – 62% – n’ont pas eu de cancer après avoir été suivies avec d’autres tests, y compris l’imagerie, les scanners et les biopsies. Certaines des personnes signalées avaient un cancer, avec 35 personnes diagnostiquées avec 36 cancers.

“Le fait que nous ayons effectivement attrapé ces cancers – 71% d’entre eux n’ont pas d’options de dépistage disponibles – m’a semblé remarquable”, a déclaré le Dr Jeffrey Michael Venstrom, médecin-chef de Grail.

Une image d’archive du test de détection précoce de plusieurs cancers de Galleri, qui n’est disponible qu’aux États-Unis (Graal)

Sur les quelque 6 500 participants à l’étude qui n’ont pas été signalés lors du test sanguin, 86 ont développé un cancer au cours des 12 mois suivants, découvert par les méthodes de dépistage traditionnelles. On ne sait pas combien de cancers auraient pu être réellement présents dans ce groupe mais manqués par le test et le dépistage.

Les résultats n’ont pas été publiés dans une revue à comité de lecture.

D’autres essais à venir

Le test Galleri est l’un des premiers tests MCED disponibles aux États-Unis sur ordonnance d’un médecin. Bien qu’ils ne soient pas encore disponibles au Canada, les tests MCED comme Galleri attirent l’attention car ils peuvent être utiles s’il est prouvé qu’ils aident à prévenir les décès par cancer, dit l’American Cancer Society .

Récemment, le président américain Joe Biden a annoncé un examen plus approfondi de ces tests dans le cadre d’un essai clinique financé par le gouvernement qui examinera l’efficacité de plusieurs types de tests de dépistage précoce .

Le test Galleri a également attiré l’attention du National Health Service en Angleterre, qui est partenariat avec Graal sur un essai de trois ans pour tester le test Galleri et son efficacité sur 140 000 volontaires. Les premiers résultats sont attendus l’année prochaine.

Il pourrait s’écouler des années avant que nous voyions des tests comme ceux-ci au Canada. Pour ceux qui étudient la détection précoce du cancer et le surdiagnostic, ils disent qu’il est trop tôt pour savoir si et à quel point un test comme celui-ci pourrait être répandu au Canada.

Un chercheur dit qu’une préoccupation qu’il a avec le test de Galleri est qu’il ne trouve pas tous les cancers.

“Pour les grosses tumeurs, le test est très efficace et vous pouvez le détecter. Mais si une tumeur devient de plus en plus petite, le test n’est pas très efficace”, a déclaré le Dr Eleftherios Diamandis, professeur au département de médecine de laboratoire de l’Université de Toronto et biochimiste médical au Mount Sinai Hospital et au University Health Network de Toronto.

Diamandis dit que sur la base de ses recherches, les faux positifs avec le test sont également un problème.

“Si vous étiez intéressé à passer ce test, vous devez comprendre qu’il n’y a pas de test parfait [that] peut vous dire : vous avez un cancer ou vous n’avez pas de cancer », a-t-il déclaré.

Les experts disent que le surdiagnostic du cancer est une préoccupation pour tout test de détection précoce; ce n’est pas parce que quelque chose est trouvé qu’il est devenu nocif. (kenchiro168/Shutterstock)

“Les tests sont imparfaits … et il est trop tôt pour décider si le test de Galleri est assez bon pour résoudre cette quête d’un siècle pour trouver des biomarqueurs qui neutralisent la présence du cancer à un stade précoce.”

C’est pourquoi Diamandis et d’autres experts canadiens affirment que le test doit être examiné plus en profondeur et de manière indépendante avant d’être utilisé en clinique, ce qui pourrait prendre des années.

“Nous devons, bien sûr, potentiellement être enthousiasmés par ces tests, mais ils doivent être évalués de manière rigoureuse, où nous savons exactement quels sont les avantages ou les inconvénients, de sorte que lorsque les gens envisagent de passer ces tests, ils sachent ce que auxquels ils ont affaire », a déclaré le Dr Eddy Lang, chef de la médecine d’urgence pour la zone de Calgary aux Services de santé de l’Alberta et professeur à l’Université de Calgary.

Des tests sanguins pour détecter le cancer

La détection précoce du cancer est essentielle pour réduire le nombre de décès liés au cancer. Au Canada, bien que le taux global de nouveaux cas de cancer diminue, le nombre de diagnostics de cancer et de décès continue d’augmenter en raison du vieillissement de la population et de la croissance démographique.

Environ 233 900 personnes au Canada recevront un diagnostic de cancer et 85 100 décès liés au cancer sont attendus cette année seulement, selon Statistique Canada .

Le test de Galleri n’est que l’un des nombreux tests testés dans l’espoir d’attraper des cancers à des stades précoces.

Venstrom dit que le test présente de nombreux avantages, notamment une détection précoce.

Dans la récente étude Pathfinder de Grails, environ la moitié des 36 cancers découverts chez les 35 personnes étaient à un stade précoce.

“Cela signifie que ces patients sont susceptibles de suivre une thérapie à intention potentiellement curative et d’avoir de bien meilleurs résultats”, a déclaré Venstrom.

Le test Galleri n’est disponible qu’aux États-Unis

Un porte-parole de Santé Canada a déclaré à CBC News que l’autorité fédérale de la santé ne réglemente pas les services de test ni les tests développés par des laboratoires publics ou privés pour leur usage interne.

Les provinces et les territoires sont responsables des services de dépistage.

“Soyez un consommateur extrêmement prudent”

Diamandis dit que lui et ses collègues étudient le Graal et le test de Galleri depuis environ sept ans.

Sur la base des résultats qu’ils ont examinés, Diamandis dit que le test n’est pas prêt pour une utilisation clinique car il reste encore des inconnues, comme le nombre de cancers manqués et le taux de fausse positivité.

Venstrom dit que le taux de faux positifs du test est inférieur à 1%.

Eddy Lang est médecin urgentiste à Calgary. (Soumis par Kelly Johnston/Université de Calgary)

Diamandis et Lang disent que le surdiagnostic est un problème avec tous les tests de détection précoce.

C’est à ce moment-là que “vous trouvez quelque chose… c’est là, mais cela ne vous aurait jamais causé de tort si vous n’en aviez jamais entendu parler”, a déclaré Lang.

Il dit que cela est bien connu pour le dépistage du cancer de la prostate et pour le dépistage par mammographie du cancer du sein.

“Il y a toujours ce risque que vous trouviez une petite tumeur indolente qui ne se développera jamais, ne se propagera jamais et n’attirera jamais votre attention si vous ne l’aviez jamais cherchée en premier lieu. Je pense donc que l’essentiel est pour que les gens soient conscients des risques », a ajouté Lang.

C’est pourquoi lui et Diamandis affirment que ces tests sanguins de détection de plusieurs cancers doivent être rigoureusement étudiés par des organismes indépendants qui peuvent proposer des lignes directrices sur toute utilisation potentielle.

“À moins qu’il n’y ait une recommandation selon laquelle vous devriez aller de l’avant et avoir ces choses, je serais un consommateur extrêmement prudent de ces tests car une fois que le test est établi et que vous connaissez le résultat, vous pouvez emprunter une voie que vous regretterez au fin de journée », a déclaré Lang.