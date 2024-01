La détection des accidents de voiture pourrait bientôt arriver sur votre Samsung Galaxy S24 et Z Fold 5

Contrairement à ses concurrents, il manque à la gamme Galaxy de Samsung une fonctionnalité cruciale pour sauver des vies : la détection d’accident de voiture. Cependant, certains indices récents (et moins récents) laissent entendre qu’un changement pourrait se produire dans un avenir proche.

Dans le cas malheureux d’un accident de voiture, il peut y avoir des situations dans lesquelles il peut être difficile de demander de l’aide. La détection d’un accident de voiture joue donc un rôle crucial dans ce scénario. Grâce à l’analyse des données collectées par divers capteurs tels que des accéléromètres et des microphones, les smartphones ont la capacité de détecter les accidents et d’alerter rapidement les services d’urgence ou d’avertir les contacts désignés.

La détection des accidents de voiture existe sur les téléphones Google Pixel depuis le Pixel 4 et le Pixel 4 XL, ainsi que sur les iPhones et l’Apple Watch depuis l’iPhone 14. Cependant, il semble que les dernières offres de Samsung – la série Galaxy S24 et Pli en Z 5 – n’offrent actuellement pas cette fonctionnalité. Cela pourrait cependant changer bientôt.

Les appareils Android, comme ceux de Samsung, sont équipés de capteurs capables de détecter les mouvements, l’emplacement et même le son. Bien qu’il existe des preuves indiquant que ces téléphones peuvent disposer du matériel requis, la mise en œuvre correcte de cette fonctionnalité peut s’avérer difficile si vous souhaitez éviter des alertes erronées et une consommation inutile de la batterie.

Comme constaté lors de son bricolage dans l’application Tasker, Police Android Mishaal Rahman de a découvert qu’il existe actuellement un capteur sur les Galaxy Z Fold 5 et S24 Ultra appelé « Car Crash Detect Wakeup ». Cette découverte a donné lieu à une enquête plus approfondie, conduisant à une autre découverte d’une application système jusqu’alors non divulguée nommée « MoccaMobile », qui semble être responsable du lancement et de la terminaison de la fonctionnalité de ce capteur particulier.

Capteur « Car Crash Detect Wakeup » | Source : Police Android

Bien que le capteur et l’application suggèrent la présence d’une fonction de détection d’accident de voiture, aucune présence d’interface utilisateur associée n’a été trouvée. Dans les anciennes versions de One UI, l’application “MoccaMobile” est présente sur les téléphones qui ne disposent pas du capteur “Car Crash Detect Wakeup”, ce qui ajoute encore au mystère.

Samsung n’a pas non plus fait de déclaration ou d’allégation marketing concernant une telle fonctionnalité disponible sur le marché. Galaxie S24 ou série Z Fold. Peut-être est-ce quelque chose qui est actuellement en cours de test et prévu pour une prochaine version ? Seul le temps nous le dira. Ce qui est clair, c’est que la détection des accidents de voiture est une fonctionnalité potentiellement salvatrice qui constituerait un ajout bénéfique pour tous les utilisateurs de Samsung Galaxy.