La détection de l’apnée du sommeil sera bientôt disponible sur les montres Apple. Voici comment cela fonctionnera

Le grand écran de la nouvelle Apple Watch 10 est la fonctionnalité la plus spectaculaire annoncée sur l’Apple Watch lors de l’événement annuel de lancement de l’iPhone qui s’est tenu aujourd’hui, mais une nouvelle fonctionnalité de détection de l’apnée du sommeil pourrait bien être l’ajout le plus précieux. Et cela ne concerne pas uniquement la dernière et la meilleure Apple Watch : la nouvelle fonctionnalité devrait bientôt fonctionner également sur les Apple Watch Series 9 et Ultra 2 de l’année dernière.

La fonction de détection de l’apnée du sommeil utilise l’accéléromètre pour détecter les interruptions de respiration pendant la nuit et fournira les résultats d’interruption possibles sous forme de notifications sur la montre. Mais la nouvelle fonctionnalité est toujours en attente d’approbation de la FDA, a déclaré Jeff Williams d’Apple lors de l’événement en direct. Apple attend l’autorisation de la FDA « très bientôt », et la fonctionnalité sera également disponible dans 150 pays ce mois-ci.

La fonction de détection de l’apnée du sommeil prévoit d’utiliser l’accéléromètre pour détecter les interruptions respiratoires pendant votre sommeil. Apple/Capture d’écran de James Martin/CNET

Vous souhaitez précommander les derniers appareils Apple ? Nous rassemblons les meilleures offres d’iPhone 16, d’Apple Watch Series 10 et d’AirPods 4 au lancement.

Regarde ça: Apple lance l’Apple Watch Series 10 04:12

L’initiative d’Apple en matière d’apnée du sommeil reflète celle de Samsung, qui dispose déjà de sa propre fonction de détection d’apnée pour ses montres.

Le fait de ne pas avoir besoin d’une nouvelle montre pour diagnostiquer une éventuelle apnée du sommeil est un avantage agréable, même si je suis également curieux de savoir à quel point cette fonctionnalité sera utile et précise. En tant que personne souffrant d’apnée du sommeil qui utilise également un CPAP, j’ai dû faire une étude du sommeil pour déterminer la gravité de ma propre apnée avec un pneumologue. La fonction de détection d’Apple ressemble à un moyen d’inciter quelqu’un qui n’aurait peut-être pas pensé à l’apnée à aller voir un médecin du sommeil (je l’ai fait à cause de mon hypertension artérielle). L’apnée n’est pas toujours un symptôme dont vous savez que vous souffrez, mais elle nécessite de porter l’Apple Watch au lit – ce que je ne fais pas souvent, et beaucoup d’autres non plus.

La fonction de détection de l’apnée du sommeil partagera les résultats avec votre Apple Watch. Apple/Capture d’écran de James Martin/CNET

Suivez notre blog en direct pour plus de mises à jour sur l’événement d’aujourd’hui.