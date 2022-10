La destruction des infrastructures russes en Ukraine a des conséquences désastreuses

Les Ukrainiens du sud du pays se préparent à la destruction probable d’un barrage majeur qui aurait des conséquences immédiates et catastrophiques pour les civils de la région. L’Ukraine a souligné l’attaque probable du barrage, situé dans l’oblast de Kherson, dans le cadre de l’utilisation croissante par la Russie d’une tactique illégale mais pratiquée – attaquer les infrastructures civiles.

Bien que la Russie ait déjà utilisé cette stratégie, à la fois en Ukraine et dans les guerres précédentes en Tchétchénie et en Syrie, il y a eu une augmentation notable de la vitesse à laquelle les forces russes ont attaqué les infrastructures civiles, y compris les installations énergétiques et l’approvisionnement en eau, après la contre-offensive époustouflante de l’Ukraine à Kharkiv. Oblast en septembre.

La centrale hydroélectrique de Kakhovka, qui enjambe le fleuve Dnipro dans la ville portuaire méridionale de Nova Kakhovka, est une cible particulièrement sensible. Les forces russes devraient attaquer le barrage dans le cadre de leur retrait de l’oblast de Kherson, puis en attribuer la responsabilité à l’Ukraine, selon un rapport publié vendredi par l’Institut pour l’étude de la guerre (ISW). Comme l’a souligné jeudi le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, l’attaque du barrage provoquera de graves inondations dans les zones peuplées le long du fleuve Dnipro, y compris la ville de Kherson elle-même.

Cela pourrait également compromettre gravement le fonctionnement de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia (ZNPP), qui est la plus grande d’Europe et dépend de l’eau de la centrale de Khakhovka pour y refroidir le combustible nucléaire. Sans eau pour refroidir le combustible et sans électricité pour pomper l’eau dans l’installation, le combustible nucléaire surchauffe et peut provoquer des catastrophes comme un incendie de combustible usé.

ZNPP est dans une position extrêmement vulnérable depuis que la Russie a repris l’usine en mars ; le personnel ukrainien qui exploite l’installation a été essentiellement retenu en otage et les bombardements intensifs à proximité de l’usine ont suscité des inquiétudes internationales quant à une éventuelle catastrophe nucléaire.

L’attaque potentielle contre l’installation de Khakovka, qui est probablement liée au retrait de la Russie de la région selon l’ISW. “La Russie… a toutes les raisons de tenter de fournir une couverture à ses forces en retraite et d’élargir le fleuve Dnipro, que les forces ukrainiennes devraient traverser pour poursuivre leur contre-offensive”, entravant ainsi la capacité des forces ukrainiennes à s’enfoncer davantage dans la Russie. territoire détenu, a évalué le rapport de vendredi de l’ISW.

Mais une telle attaque, comme tant d’autres que la Russie a menées tout au long de la guerre, aura des conséquences graves et durables pour les civils laissés dans son sillage, en plus de ralentir les troupes ukrainiennes.

Cette tactique crée une grave crise humanitaire qui pourrait durer des années

Alors que l’hiver arrive en Ukraine, les attaques de la Russie contre des installations énergétiques comme Khakovka mettront les civils en danger ; sans électricité pour chauffer leur maison et préparer la nourriture, ils seront vulnérables à des conditions telles que les engelures et la malnutrition – des blessures qui se produisent déjà, Aaron Epstein, président du Global Surgical and Medical Support Group (GSMSG) et résident en chirurgie au Université de Buffalo, a déclaré Vox dans une interview samedi.

« Il ne s’agit pas tant d’impacts directs [Russian forces] attaquer une certaine zone », a déclaré Epstein, dont le groupe fournit une formation et une assistance technique aux professionnels de la santé et aux civils dans les zones de guerre, à Vox. Maintenant, les maladies et les blessures dont souffrent les civils sont probablement dues à la perte d’infrastructures, a-t-il déclaré. Des civils sont certainement encore blessés dans des attaques comme les frappes de drones kamikazes à Kyiv, mais les effets généraux des attaques contre les infrastructures se déroulent de manière moins dramatique, mais non moins critique.

«Je pense que nous commençons à voir une échelle beaucoup plus grande de problèmes du point de vue de la santé qui peuvent ne pas être une explosion directe, des blessures pénétrantes, des brûlures – c’est maintenant à l’échelle de la population en termes de perte de problèmes d’infrastructure, donc je pense que c’est l’impact le plus notable de ce qui s’est passé dernièrement », a-t-il déclaré.

Avant que la Russie n’intensifie les attaques contre les infrastructures civiles, “nous verrions des hommes d’âge militaire, blessés au combat par des explosions et des éclats d’obus”, a déclaré Epstein. « Vous verriez occasionnellement la population civile – la répartition habituelle, femmes, enfants et personnes âgées – qui aurait pu être touchée par un simple missile, ou quelque chose qui a touché une zone civile. Ou, si c’était une ville qui était attaquée par les Russes et qu’ils essayaient de tout anéantir dans la ville, alors c’était juste une propagation de tout le monde qui arrivait avec des explosions, des éclats d’obus et des brûlures.

Maintenant, cependant, “gelures, ou rhume, ou malnutrition, ou même simplement GI [gastrointestinal] les maladies connexes qui se prolongent et ne sont pas traitées »sont de plus en plus courantes, probablement en raison de défaillances dans les infrastructures essentielles, a déclaré Epstein. De nombreuses victimes ressemblent désormais à “la grand-mère âgée qui est assise dans son appartement, essayant juste d’attendre la fin de la guerre [and] n’a soudainement plus d’électricité pendant une semaine, ou n’a soudainement plus d’eau potable », a-t-il déclaré à Vox.

Le groupe d’Epstein, a-t-il dit, aide à enseigner aux civils et aux professionnels de la santé en Ukraine comment traiter les blessures comme les engelures, et intégrera probablement une formation à la survie en milieu sauvage comme allumer des incendies et purifier l’eau potable pour aider les civils à se préparer à la vie sans chaleur, électricité et eau potable fiables. , a-t-il dit à Vox.

Les répercussions d’une telle destruction – maladie due à un manque d’installations sanitaires ou d’eau potable, par exemple, ou accès interrompu aux soins médicaux en raison de pannes de courant – peuvent persister dans les zones de conflit, souvent en raison du déplacement, Sahr Muhammadally, directeur pour la région MENA et l’Asie du Sud au Center for Civilians in Conflict (CIVIC), a déclaré à Vox. “L’objet [and] l’expertise technique part », il n’y a donc personne pour réparer l’infrastructure endommagée. Les villes ukrainiennes ont fait preuve d’une certaine résilience jusqu’à présent, a-t-elle déclaré à Vox, en réparant les installations endommagées et en rétablissant l’accès aux services essentiels le plus rapidement possible, “mais au fur et à mesure, il sera intéressant de voir quel sera le péage continu. la réponse.”

L’aide non létale est un élément essentiel de l’effort de guerre ukrainien – et du soutien des nations occidentales. Les États-Unis ont jusqu’à présent fourni 17 milliards de dollars d’aide tactique et de systèmes d’armes à l’Ukraine, ce qui est sans aucun doute crucial pour aider les forces armées à repousser les troupes russes de leur territoire. Mais l’aide non létale comme les fournitures médicales est tout aussi importante, comme l’ont déclaré aux journalistes des professionnels de la santé impliqués dans l’effort de guerre ukrainien lors d’une table ronde organisée par l’American College of Surgeons le 19 octobre.

Hnat Herych, chef du département de chirurgie, Hôpital clinique multidisciplinaire d’urgence et de soins intensifs, Hôpital de l’Université nationale de médecine Danylo Halytsky Lviv, a déclaré que son personnel avait dû restériliser les aiguilles pour les sutures car il manquait de fournitures suffisantes. « Avant la guerre, je veux que vous compreniez, nous [did] opérations modernes, nous [had] un robot da Vinci », a-t-il déclaré au panel mercredi. “Mais la guerre a tout changé.”

Les attaques contre les infrastructures critiques font partie du livre de jeu russe

Le plan de la Russie pour l’escalade des attaques contre les installations civiles ressort clairement des campagnes en Tchétchénie et en Syrie ; Grozny, la capitale tchétchène, a été si dévastée après la bataille de Grozny en 1999 contre les forces russes que l’ONU l’a qualifiée de ville la plus détruite au monde. En Syrie, les forces russes ont délibérément frappé des cibles médicales comme des hôpitaux, et même des travailleurs médicaux eux-mêmes.

Cependant, les infrastructures civiles telles que les installations énergétiques peuvent être des cibles juridiquement complexes en vertu du droit international humanitaire, car elles peuvent être considérées comme des installations à double usage. Comme Muhammadally l’a dit à Vox, “les infrastructures critiques ou les biens civils ne doivent pas être ciblés en vertu du droit des conflits armés, en vertu du DIH”. Mais les services et les installations sur lesquels les civils comptent – comme une centrale électrique « peuvent être à double usage, ils peuvent être utilisés par l’armée et ensuite ils pourraient être qualifiés d’objectif militaire en vertu du DIH car, de par leur nature et leur emplacement, ils font un contribution à l’action militaire.

Mais même si une telle installation peut raisonnablement être considérée comme une cible militaire légitime, les agresseurs doivent encore faire des calculs de proportionnalité et considérer l’effet que les armes utilisées pourraient avoir sur les civils. Il pourrait donc être permis de faire sauter un fusible ou de causer des dommages techniques à une centrale électrique utilisée par une force adverse, mais la détruire avec une charge électrique ou une attaque à la roquette pourrait raisonnablement causer des pertes civiles. “[Military actors] ne devrait pas essayer de dégrader les infrastructures critiques, à moins que cela ne fasse partie de votre stratégie de guerre », a déclaré Muhammadally ; mais si tel est le cas, “vous enfreignez les principes juridiques”.

Malgré des violations probables du droit international humanitaire, la Russie ne semble pas susceptible de cesser de le faire ; c’est une tactique psychologique, destinée à détruire la volonté des Ukrainiens de continuer à se battre, ainsi qu’une méthode semblable à un siège pour les priver de services essentiels.

Mais selon Epstein, bien que les forces russes continuent de cibler les installations médicales, les professionnels de la santé avec lesquels il a travaillé sont devenus habiles à opérer discrètement ; ils abritent des installations médicales souterraines ou dans des bâtiments indescriptibles et évitent les ambulances au profit de VUS à profil bas. Le personnel médical et les civils amènent également leurs familles aux formations du GSMSG.

“Nous apprenons littéralement aux enfants à mettre des garrots parce que suffisamment de gens voulaient que le reste de leur famille sache comment prendre soin d’eux au cas où ils seraient blessés, ou si leur enfant était le seul à rester en vie dans un immeuble”, Epstein a dit.

“Ces gens ont l’impression de faire face à une menace existentielle et ils veulent quelque chose de mieux pour leurs enfants – ils veulent que leurs enfants survivent.”