Comme les années précédentes, a déclaré l’institut, la plupart des pertes de forêts sous les tropiques étaient dues à l’agriculture, soit la production de produits de base comme l’huile de palme et le cacao, soit les efforts de subsistance des petits agriculteurs. Dans les deux cas, les forêts sont généralement coupées à blanc et les débris qui en résultent sont brûlés pour préparer les champs. Souvent, ces incendies peuvent devenir incontrôlables, entraînant une plus grande perte de forêt, et le réchauffement et l’assèchement provoqués par le changement climatique peuvent aggraver la situation.

Au total, plus de 10 millions d’acres de forêt tropicale primaire ont été perdus en 2020, une superficie à peu près équivalente à celle de la Suisse. L’analyse de l’institut indique que la perte de cette quantité de forêt a ajouté plus de deux milliards et demi de tonnes métriques de dioxyde de carbone à l’atmosphère, soit environ deux fois plus que ce qui est rejeté dans l’air par les voitures aux États-Unis chaque année.

