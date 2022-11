La destruction des écosystèmes augmente le risque de futures pandémies, prévient l’ONU

La destruction à grande échelle de la nature augmente le risque de futures pandémies et aggrave le changement climatique, ont averti jeudi les chefs du bureau des Nations unies pour la biodiversité.

Leur avertissement est venu avant une grande conférence mondiale sur la perte de biodiversité prévue le mois prochain à Montréal, où les gouvernements tentent de signer un nouvel accord mondial pour mettre fin à la perte de biodiversité.

Elizabeth Maruma Mrema, secrétaire exécutive de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, a déclaré que le monde devait traiter la destruction de la biodiversité avec le même sentiment d’urgence qu’il applique au changement climatique.

“Les scientifiques ont été très clairs – notre planète est en crise”, a-t-elle déclaré jeudi lors d’un point de presse avec des journalistes.

La mairesse de Montréal Valérie Plante et Elizabeth Maruma Mrema, secrétaire exécutive de la Convention sur la diversité biologique de l’ONU, brandissent des sacs de graines d’asclépiades à Montréal le mercredi 9 novembre 2022. (Paul Chiasson/La Presse Canadienne)

À Paris en 2015, presque tous les pays du monde se sont mis d’accord pour accélérer les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre afin de limiter le réchauffement climatique.

Maruma a déclaré que l’objectif à Montréal est d’obtenir un accord de la plupart des pays pour prendre des mesures pour mettre fin au déclin des espèces et des habitats d’ici la fin de cette décennie et pour récupérer une grande partie de ce qui a déjà été perdu d’ici 2050.

“On estime qu’au moins 90% des écosystèmes du monde ont été modifiés à ce jour”, a-t-elle déclaré. “Plus d’un million d’espèces sont actuellement menacées d’extinction.”

David Cooper, le secrétaire exécutif adjoint de la convention, a déclaré que les ramifications de cela sont considérables et affecteront la santé et la sécurité humaines.

Les phénomènes météorologiques extrêmes sont aggravés par la dégradation des protections naturelles telles que les marais côtiers qui contribuent à réduire l’énergie des ondes de tempête lors d’un ouragan.

“La pandémie a également souligné et rehaussé le profil de l’importance de la protection de l’environnement naturel”, a déclaré Cooper. “Les gens comprennent que quelque chose ne va pas dans notre relation avec la nature alors que nous avons ce risque croissant de pandémies. Et nous savons, en fait, que plus nous détruisons la nature, plus le risque d’émergence de nouvelles maladies est grand.”

Des études ont montré qu’à mesure que le développement humain empiète sur les habitats fauniques, il y a plus d’interactions entre les humains et les animaux, ce qui augmente le risque que des virus d’origine animale se propagent aux humains.

Cooper a déclaré qu’il croyait que la population mondiale était enfin prête à faire quelque chose contre la perte d’habitats.

“C’est peut-être le moment où la nature, la biodiversité, est mise sur le même pied que le changement climatique dans le domaine politique, rattrapant probablement l’opinion publique à bien des égards”, a-t-il déclaré.

Ministre de l’Environnement et du Changement climatique Steven Guilbeault. (Stephanie Jenzer/CBC)

Le ministre de l’Environnement Steven Guilbeault, qui est en Égypte pour les pourparlers annuels de l’ONU sur le climat sur la mise en œuvre des promesses de l’accord de Paris, est tout à fait d’accord.

“Je pense que pendant longtemps, la protection de la nature n’a pas reçu l’attention dont elle avait besoin”, a déclaré Guilbeault. “Je pense vraiment que cela est en train de changer et je pense que nous en aurons une preuve très concrète à Montréal dans quelques semaines seulement.”

Il y a près de deux douzaines de cibles dans le projet d’entente sur la biodiversité sur la table des négociations de la conférence de Montréal. Ils comprennent la protection de 30 % des terres du monde contre le développement d’ici 2030 et la réduction de moitié de l’établissement d’espèces envahissantes.

D’autres incluent la réduction de l’utilisation des pesticides, l’élimination de la pollution plastique et l’élimination ou la réforme des subventions gouvernementales qui nuisent à la biodiversité.