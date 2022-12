La destruction de l’art peut-elle nous sauver de la destruction climatique ?

À l’approche de Noël, le groupe d’action pour le climat Just Stop Oil devrait perturber la vie à Londres pour attirer l’attention sur leur cause. Leurs tactiques vont de l’escalade de ponts au collage sur des routes très fréquentées en passant par la dégradation de peintures célèbres.

C’est une forme de protestation non violente qui dépend fortement de la valeur de choc et qui a suscité la colère du Premier ministre britannique Rishi Sunak et de son gouvernement, qui se sont engagés à réprimer les manifestations perturbatrices pour le climat. Alors que la plupart des manifestants qui ont été arrêtés ont été libérés sous caution après une période relativement courte, la réponse juridique la plus nette a pris la forme d’un nouveau projet de loi sur l’ordre public, qui punirait le fait de se coller à des objets ou des bâtiments, ou de bloquer transport par six mois de prison.

Les groupes de défense des droits ont considéré le projet de loi comme autoritaire et régressif, mais un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré à Vox qu’il servait les intérêts du public. “Le droit de manifester est un principe fondamental de notre démocratie”, a déclaré le porte-parole, “mais les manifestants qui perturbent la vie publique, retardent nos services d’urgence et drainent les ressources de la police coûtent des millions aux contribuables et doivent faire face à des sanctions appropriées”.

Just Stop Oil est apparu sur le radar du monde l’automne dernier lorsque deux militantes, Phoebe Plummer et Anna Holland, ont jeté de la soupe à la tomate chez van Gogh. Tournesols à la National Gallery of Art de Londres.

Le tableau, qui est enfermé dans du verre, n’a pas été endommagé, mais la galerie a déclaré que le cadre avait subi des dommages mineurs. L’utilisation de la soupe aux tomates peut sembler absurde — après tout, le groupe essaie de faire un point sur les effets nocifs du pétrole sur le climat, alors pourquoi ne pas dégrader la peinture avec du carburant ou même de la vaseline ? Mais la porte-parole du groupe, Emma Brown, a déclaré à Vox Aujourd’hui, expliqué que la soupe était un clin d’œil à la crise du coût de la vie en Grande-Bretagne, qui a entraîné la prolifération des banques alimentaires à travers le pays, où la soupe aux tomates est un produit de base mais souvent trop chère à réchauffer.

“Nous voulions cette manifestation dramatique et légèrement bizarre”, a déclaré Brown à propos de jeter de la soupe sur la peinture bien-aimée de van Gogh. “Parce qu’en ciblant quelque chose qui est précieux et précieux, les gens ressentent un sentiment de choc et d’inconfort lorsqu’ils voient cela menacé. C’est vraiment l’émotion que nous devons ressentir lorsque nous voyons les décisions que prennent nos gouvernements et la dévastation causée par la catastrophe climatique.

Le temps nous dira si les protestations de Just Stop Oil contribueront à sauver la planète, mais leurs tactiques ne sont pas nouvelles. La destruction de l’art au nom du changement politique ou social remonte à la nuit des temps, selon David Freedberg, qui a écrit le livre de 1989 Le pouvoir des images, qui est souvent cité par les historiens de l’art qui étudient l’utilisation des images à des fins de propagande, de plaisir et de destruction.

« De toute évidence, ils attireront l’attention sur la cause. Ils peuvent inciter certaines personnes à réfléchir davantage au problème du pétrole et des combustibles fossiles », a déclaré Freedberg dans une interview avec Aujourd’hui, expliqué hôte Noel King. “Mais ce n’est vraiment pas clair pour moi que cela va accomplir beaucoup.”

Vous trouverez ci-dessous un extrait de la conversation entre Freedberg et King, édité pour plus de longueur et de clarté. Il y a beaucoup plus dans le podcast complet, alors écoutez Aujourd’hui, expliqué où que vous obteniez vos podcasts, y compris Podcast Apple, Podcasts Google, Spotifyet Brodeuse.

Noël Roi

Quelle est l’efficacité de la destruction de l’art dans l’avancement d’une cause politique ou sociale ?

David Freeberg

Bon, j’ai peur de dire que c’est généralement très efficace… les actes de rébellion contre le pouvoir ou les actes d’insultes au pouvoir sont efficaces au début. Qu’ils finissent par effectuer un changement de régime est une autre question.

Noël Roi

Je me demande si vous pourriez me donner un bref historique des personnes qui détruisent l’art pour faire valoir un point.

David Freeberg

Il est là depuis le début des temps. Nous avons la destruction d’images de dirigeants détestés dans l’ancienne Babylone, nous avons eu la destruction d’images à la fin de l’Empire romain lorsque le christianisme est entré en scène. Et il ne faut pas oublier que certains actes de destruction ne sont que des manières de remplacer les symboles d’un passé détesté de l’ancien régime, des anciens régimes, comme cela s’est passé lors de la Révolution française, de la Révolution russe, avec la chute du rideau de fer . Les gens ont retiré des images de dirigeants détestés parce qu’ils ne voulaient plus jamais les revoir. Cela relevait en fait d’une ancienne classe de destruction d’images, qui était ce qu’on appelait la damnatio memoriae, la damnation de la mémoire.

Les exemples peuvent continuer encore et encore : lorsque le Shah de Perse a été remplacé, des images à Téhéran sont tombées. Il y a eu le fameux enlèvement de la statue de Saddam Hussein en 2003. C’était censé être une explosion de résistance populaire à Saddam, mais en réalité on a découvert plus tard que c’était orchestré par les troupes américaines. Et puis, bien sûr, l’État islamique était radicalement islamiste. L’État islamique a poussé cela à l’extrême par ses performances réelles de destruction d’image. Quand vous avez vu ces actes de destruction, vous avez tremblé dans vos os ; vous vous rendez compte que ceux-ci étaient accompagnés d’agressions sur de vrais corps humains.

Permettez-moi de dire quelque chose à propos de l’histoire des attaques contre les images à des fins publicitaires, dans quelle catégorie se classent évidemment les actions de Just Stop Oil : les gens ont toujours tenté de casser des images à des fins publicitaires, soit pour une publicité personnelle, soit pour un objectif politique. causer. L’armée républicaine irlandaise, depuis ses débuts, a abattu des images ou défiguré des images de héros anglais. C’est une stratégie bien connue. Ce n’est pas nouveau du tout.

Noël Roi

Nous avons parlé à une porte-parole de Just Stop Oil. Elle s’appelle Emma Brown et elle nous a dit que le groupe n’avait pas beaucoup retenu l’attention du blocage des terminaux pétroliers, une action explicitement liée à leurs objectifs. Mais ils ont attiré beaucoup d’attention lorsqu’ils ont jeté de la soupe aux tomates sur un tableau, une chose qui n’est pas explicitement liée à leurs objectifs. Pourquoi pensez-vous que c’est?

David Freeberg

Toute agression sur un objet aimé attire l’attention. L’une des choses intéressantes à propos des grandes peintures est qu’elles sont hébergées dans des musées, qui sont l’équivalent des temples antiques – les gens vont et se tiennent devant eux dans un silence feutré. Et il y a un autre problème : les gens n’aiment pas les terminaux pétroliers. Je pense que ce que vous ne voulez pas oublier, c’est que la plupart des gens ont une sorte de sens esthétique. Les gens aiment Tournesols non seulement parce que c’est une image célèbre, mais parce qu’ils sont émus par la peinture. Cela signifie beaucoup pour eux.

Noël Roi

Lorsque vous demandez aux membres de Just Stop Oil, pourquoi faites-vous cela ? Ils diront très ouvertement qu’il est ridicule de protéger l’art et les musées et de ne pas protéger la terre. Qu’est ce que tu penses de ça?

David Freeberg

Je répondrais en disant qu’il est ridicule d’investir autant dans le pétrole. Nous devrions arrêter le pétrole. Mais quel est le lien avec le fait de permettre aux gens de continuer à apprécier des œuvres d’art qu’ils aiment, ce qui signifie quelque chose pour eux ? Il n’y a aucun lien concevable entre les deux revendications. C’est une sorte d’absurdité logique, vous savez, de supprimer un grand salut de la civilisation pour sauver la civilisation du changement climatique. Me semble une confusion d’objectifs.

Noël Roi

On a l’impression que Just Stop Oil fait le pari que les artistes comprendraient leurs actions dans un certain sens, ou qu’au moins les artistes travailleraient pour essayer d’interpréter ce qu’ils font. Elle [Brown] a déclaré que le groupe avait choisi la soupe aux tomates spécifiquement parce que c’était une allusion au coût de la vie élevé en Grande-Bretagne – les gens préparant la soupe dans des boîtes de conserve. Existe-t-il un moyen de considérer ces manifestations comme de l’art en soi, ou est-ce un pont trop loin pour vous ?

David Freeberg

Il ne fait aucun doute que de nombreux artistes sont radicaux ; les artistes sont censés être radicaux. Dieu merci, ils sont radicaux. Et je suis sûr qu’il y a beaucoup d’artistes qui ne sont pas particulièrement opposés au fait de jeter de la soupe aux tomates sur Tournesols par van Gogh. Je pense que la question de faire venir des sympathisants d’un groupe de notre société qui en est réduit à devoir faire des repas qui consistent en de la soupe à la tomate… Je pense que c’est l’idée la plus ridicule que j’aie jamais entendue. Parce que ce sont des gens qui sont tellement réduits qu’ils ne vont vraiment pas s’inquiéter pour Van Gogh ou quoi que ce soit dans le cadre d’un tel attentat. Je pense que c’est l’un des liens les plus faux que l’on puisse imaginer. Cela plaît aux intellectuels et aux artistes, peut-être, mais c’est une petite partie de notre société.

Je pense que nous devrions laisser les choses seules dans nos musées pour la plupart. La Grande-Bretagne, après tout, est une société qui, jusqu’à très récemment, avait des musées accessibles à tous, et c’était l’une des grandes choses de la Grande-Bretagne, car cela montrait clairement que l’art était accessible à tous.

Au moment où je parle, je deviens plus fort dans mes sentiments à propos de ce que j’avais anticipé — priver les gens de plaisirs qui sont devenus de plus en plus réservés aux riches serait une grande honte.