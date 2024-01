La destruction de Gaza risque de perdre une génération d’enfants, selon un responsable de l’ONU

Il ya 1 heure

Lui et ses frères et sœurs ont vu leurs rêves disparaître dans des nuages ​​de fumée.

“J’ai terminé mes études d’ingénieur. S’il n’y avait pas eu la guerre, j’aurais eu un entretien d’embauche et peut-être aurais-je été accepté. Enfin, il y a mon petit frère, qui est en septième année. Il étudiait à l’école des Nations Unies. . Il n’en reste plus rien.”

“Il y a aujourd’hui plus d’un demi-million d’enfants dans le système scolaire primaire et secondaire. Comment vont-ils y retourner si vous ne pouvez pas ramener les gens dans leurs maisons qui ont été complètement détruites”, me dit M. Lazzarini.

Le responsable a également déclaré qu’il était “réel” que le Hamas et d’autres groupes armés palestiniens utilisaient des installations médicales comme bases et que dans pratiquement tous les hôpitaux, les soldats de Tsahal avaient trouvé des “infrastructures terroristes”.

Quelle que soit la véracité de ces accusations – et elles ont été régulièrement contestées par les responsables de la santé et les agences humanitaires – le système de santé de Gaza est en panne.

« Les faits sur le terrain vont effectivement dans cette direction », me dit-il, clairement inquiet du fait que plus les combats se poursuivent, plus la situation difficile pour plus d’un million de Gazaouis déplacés va s’aggraver.