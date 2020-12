Une enquête rapide de Google sur la vie et les œuvres de Ben Shapiro révèle un Le Trône de Fer-existence de style. Seize heures consécutives passent rarement sans que Ben Shapiro n’ait été complètement détruit, ou Ben Shapiro ne détruisant absolument quelqu’un en retour.

Là où Ben Shapiro mène, la destruction absolue suit sûrement. Et vendredi, il s’est rendu dans un studio de télévision à Los Angeles pour être interviewé par Andrew Neil de la BBC. Et – alerte spoiler – ce qui a suivi était l’épisode le plus spectaculaire de Game of Owns encore, de la complete-self variété.

Tout d’abord, un peu de contexte. Si vous n’avez jamais entendu parler de Ben Shapiro, il est mieux compris comme le Lindsay Lohan de la scène des commentaires politiques américains de droite. La théorie maintenant bien établie de Lindsay Lohan dicte que l’âge auquel une personne atteint la gloire est l’âge auquel elle cesse de se développer mentalement, établissant un spectre qui s’étend jusqu’à George Clooney (percée – ER, 35 ans, bien ajusté), et jusqu’à Lohan (percée – Le piège des parents – 12 ans en cure de désintoxication, et une fois mis fin à une dispute en ligne en menaçant d’allumer les lumières de Noël à Kettering).

En dessous de Lohan, il atteint un point où la lumière est mieux laissée intacte, mais cela implique la construction d’un parc à thème dans votre propre jardin à l’arrière et vos organes génitaux doivent être photographiés par le ministère de la Justice.

Ben Shapiro, hélas, avait 17 ans quand il a commencé à attirer l’attention pour avoir le genre d’opinions que vous attendez de méchants petits garçons adolescents. Son premier livre, Pourquoi les petits garçons privilégiés comme moi méritent tout ce qu’on nous a donné (titre provisoire) s’est vendu à plusieurs centaines d’exemplaires, dont plusieurs ne sont pas connus des membres de la famille. Mais Ben Shapiro a maintenant 35 ans et semble incapable de faire quoi que ce soit avec une vision du monde générale que la plupart des gens parviennent à laisser derrière eux au bal du lycée, et qui dans son cas était dépassée plusieurs décennies avant de les avoir.

Regardez plus

Cela n’aide peut-être pas non plus sa cause que Ben Shapiro ressemble à un membre mineur de la famille Addams, habillé pendant une journée au tribunal pour avoir fait exploser son lycée après que Tucker Carlson n’ait jamais répondu à son fanmail. Si Ben Shapiro passait devant la maison d’un ami et voyait qu’elle était en feu, on soupçonne qu’il penserait à les appeler dès qu’il aurait fini de faire défiler ses propres notifications. Mais c’est par le passé.

Pourquoi la BBC l’interviewait-elle, beaucoup de gens voulaient savoir. Même en exposant les opinions intellectuellement minces de papier de Ben Shapiro à un examen approfondi, les fans de Ben Shapiro ou Ben Shapiro éditent ce qui passe comme le meilleur, et le téléchargent sur YouTube, pour ajouter au total toujours croissant de Destruction absolue orientée Ben Shapiro. .

Comme la plupart des gens qui disent des choses choquantes pour un effet, Ben Shapiro n’aimait pas que ses propres mots lui soient lus. Alors qu’Andrew Neil lui a posé des questions sur une affirmation selon laquelle les Juifs qui votent pour Barack Obama sont des «Juifs de nom seulement» et devraient «remettre leur badge», cela, nous l’avons appris, était une «question de prise». C’était Andrew Neil qui sortait les choses «de leur contexte». Si Ben Shapiro dit quelque chose de stupide pour l’effet, tout sauf l’effet désiré est interdit. Si Ben Shapiro essaie d’allumer un pet et s’hospitalise accidentellement, vous et moi ne pouvons nous préoccuper que de l’odeur.

C’est une tactique courante maintenant, pour les contrariants professionnels qui, à mi-entretien, peuvent sentir la terre glisser sous eux, pour commencer à parler des questions qui leur sont posées et commencer à interroger l’intervieweur à la place. Jamais il ne s’est retourné de manière aussi spectaculaire.

«Vous êtes de gauche», cria-t-il à M. Neil. « Pourquoi ne l’admets-tu pas? »

Lire la suite

Andrew Neil, président de Le spectateur, fervent partisan du Brexit, a fait face à de nombreuses accusations de milieux hostiles au cours de sa vie. Le plus souvent, ils reviennent sur sa décision plutôt controversée, en tant que rédacteur en chef de Le Sunday Times, pour employer l’historien qui nie la Shoah David Irving pour traduire les journaux de Joseph Goebbels. Se faire dire «d’admettre que vous êtes de gauche» est certainement nouveau.

Hélas, il n’a pas été temps d’interroger les opinions réelles de M. Shapiro dans son dernier livre, qui comprend beaucoup sur la façon dont la «colère» corrode le discours public, ce qui est un peu comme le soleil publiant un livre sur la corrosion des bonhommes de neige. Il ne pouvait parler que des questions qu’on lui posait, pour annoncer qu’il partait en trombe.