La destitution se profile alors que le chef de l’Assemblée dit que le gouverneur doit partir

Président de l’Assemblée : clair « le gouverneur a perdu la confiance de la majorité démocrate de l’Assemblée ».

Ce que sera le prochain mouvement de Cuomo n’est pas clair. Il s’est engagé à se battre pour rester au pouvoir.

Cuomo a de nouveau affirmé qu’il n’avait jamais touché personne de manière inappropriée.

ALBANY – Le président de l’Assemblée de l’État de New York, Carl Heastie, a déclaré mardi que le gouverneur Andrew Cuomo « ne pouvait plus rester en fonction », un coup critique aux chances du gouverneur de rester au pouvoir après un rapport accablant plus tôt dans la journée détaillé son harcèlement sexuel de femmes aides.

Les démocrates de l’Assemblée, qui détiennent une large majorité, se sont réunis en privé lors d’une vidéoconférence pendant près de trois heures pour discuter du rapport et étaient en grande partie d’accord pour aller de l’avant avec les articles de destitution si le gouverneur démocrate ne démissionnait pas, ont déclaré les législateurs présents au Réseau USA TODAY à New York.

« Après notre conférence cet après-midi pour discuter du rapport du procureur général concernant les allégations de harcèlement sexuel contre le Gouverneur Cuomo, il est tout à fait clair pour moi que le Gouverneur a perdu la confiance de la majorité démocrate de l’Assemblée et qu’il ne peut plus rester en fonction », Heastie dit dans un communiqué.

« Une fois que nous aurons reçu tous les documents et preuves pertinents du procureur général, nous agirons rapidement et chercherons à conclure notre enquête de destitution le plus rapidement possible. »

La déclaration est intervenue quelques instants après que le président Joe Biden a également appelé Cuomo à démissionner après la publication du rapport plus tôt dans la journée par le procureur général de l’État, Letitia James.

Biden n’a pas pesé sur la question de savoir si Cuomo devrait être destitué, disant seulement: « Prenons une chose à la fois ici. Je pense qu’il devrait démissionner. »

Cuomo a jusqu’à présent juré de rester en poste, publiant une vidéo de 14 minutes pour sa défense et publiant une réfutation de 85 pages de son avocat privé aux conclusions de James.

« Mon travail n’est pas à propos de moi; mon travail est à propos de vous », a-t-il déclaré. « Ce qui compte pour moi à la fin de la journée, c’est de faire le plus possible pour vous. Et c’est ce que je fais tous les jours. Et je ne serai pas distrait de ce travail. »

Se battre pour la survie politique

Cuomo a pu tenir à distance les appels des membres de l’Assemblée à sa démission après que les allégations contre lui ont fait surface pour la première fois plus tôt cette année et que James a lancé son enquête en mars.

Et Heastie a demandé au Comité judiciaire de l’Assemblée de mener sa propre enquête sur Cuomo, qui est toujours en cours.

Mais mardi, les démocrates de l’Assemblée semblaient prêts à aller de l’avant avec les articles de destitution dès que possible si Cuomo ne démissionnait pas, ont déclaré les législateurs.

« Je ne commenterai pas le bien-fondé de la destitution, mais il est clair qu’une majorité significative de l’ensemble de l’Assemblée reflète les points de vue d’un si grand nombre dans le public qu’ils préféreraient que le gouverneur évite la nécessité de la poursuite de la destitution enquête et qu’il démissionne », a déclaré le membre de l’Assemblée Tom Abinanti, D-Greenburgh, au USA TODAY Network New York.

Dans une déclaration, sa collègue députée de Westchester, Amy Paulin, D-Scarsdale, a déclaré: Cuomo « doit démissionner maintenant, et si cela ne se produit pas, nous, à l’Assemblée, devons entamer une procédure de destitution ».

Ce que sera le prochain mouvement de Cuomo n’est pas clair.

Il s’est engagé à se battre pour rester au pouvoir. Son mandat court jusqu’à la fin de 2022. Il a été si provocant qu’il n’a même pas exclu de briguer un quatrième mandat en novembre prochain. Il a été élu pour la première fois en 2010.

Mais les deux dirigeants de la législature de l’État veulent qu’il parte, ainsi que Biden et tous les principaux démocrates de l’État, y compris les sens Chuck Schumer et Kirsten Gillibrand.

« Maintenant que l’enquête est terminée et que les allégations ont été fondées, il devrait être clair pour tout le monde qu’il ne peut plus exercer les fonctions de gouverneur », a déclaré la chef de la majorité au Sénat Andrea Stewart-Cousins, D-Yonkers, dans un communiqué.

Le membre de l’Assemblée Ken Zebrowski, un démocrate du comté de Rockland qui siège au comité judiciaire, a déclaré que l’enquête en cours de la chambre éclairera à la fois la décision de destituer et fournira la base d’une éventuelle affaire contre le gouverneur.

Si l’Assemblée décide de destituer Cuomo, il fera l’objet d’un procès devant une session conjointe du Sénat et de la Cour d’appel de l’État. L’Assemblée conduirait l’affaire. Même dans les scénarios les plus rapides, il faudrait du temps pour monter cette affaire.

« Il y a encore du travail à faire », a déclaré Zebrowski.

« Il y a du travail à faire pour s’assurer que si nous procédons à une destitution, nous disposerons de toutes les informations et documents nécessaires pour présenter un dossier complet comme vous le verriez dans n’importe quelle salle d’audience du pays. »

Que se passe-t-il ensuite avec Cuomo ?

Plus tôt mardi, Cuomo a de nouveau affirmé qu’il n’avait jamais touché personne de manière inappropriée et a souligné qu’il embrassait et étreignait souvent les personnes qu’il rencontrait et avec qui il travaillait, montrant un diaporama de lui le faisant avec des dirigeants élus et des personnes lors d’événements pendant des années.

« J’embrasse les gens sur le front. J’embrasse les gens sur la joue. J’embrasse les gens sur la main. J’embrasse les gens », a déclaré Cuomo, 63 ans. « À l’occasion, je glisse et dis chérie ou chérie ou chérie. »

L’enquête de James a interrogé 11 anciennes travailleuses qui ont affirmé que Cuomo avait fait des commentaires inappropriés ou les avait touchées de manière inappropriée.

James, cependant, a déclaré que son enquête était de nature civile et qu’il appartiendrait aux procureurs de poursuivre quoi que ce soit au pénal.

« L’affaire est de nature civile et n’a aucune conséquence pénale », a-t-elle déclaré.

Elle est également restée en dehors de la mêlée en ce qui concerne ce qui se passera ensuite avec Cuomo.

« Cette décision revient en fin de compte au gouverneur de l’État de New York », a-t-elle déclaré sur sa démission.

James a ajouté plus tard qu’elle avait partagé son travail d’enquête avec la commission judiciaire de l’Assemblée. Le procureur du comté d’Albany, David Soares, a reconnu mardi que son bureau avait une enquête criminelle active impliquant le gouverneur.

Cuomo offre une défense

Cuomo, en particulier, a souligné les allégations de l’ancienne assistante Charlotte Bennett, qui l’a accusé à la télévision nationale et dans les médias de lui avoir posé des questions inappropriées l’année dernière.

Mais Cuomo a déclaré qu’elle avait mal compris ses intentions, affirmant qu’il essayait d’aider Bennett en tant que victime d’abus sexuels et expliquant qu’il avait un membre de sa famille proche qui était également victime d’abus.

« Ils ont lu les commentaires que j’ai faits et en tirent des déductions que je n’ai jamais voulu dire », a déclaré Cuomo. « En termes simples, ils ont entendu des choses que je n’ai tout simplement pas dites. »

Pourtant, Cuomo s’est excusé auprès de Bennett et a déclaré que son bureau ferait appel à un expert en formation au harcèlement pour aider à mettre en œuvre des changements dans la politique de l’État.

« J’accepte la responsabilité et nous apportons des changements », a déclaré Cuomo. « Nous devons faire le travail. Je t’ai promis que je le ferais, et je le ferai. »

L’avocate de Bennett, Debra Katz, n’était pas d’accord avec l’affirmation de Cuomo.

« Les résultats publiés aujourd’hui démontrent ce que Charlotte Bennett a déclaré publiquement, à un coût personnel élevé, il y a plus de six mois », a déclaré Katz dans un communiqué.

« Le gouverneur Cuomo l’a harcelée sexuellement pendant son emploi en tant qu’assistante exécutive et ses facilitateurs l’ont protégé et l’ont couvert. »

Comprend les reportages du rédacteur en chef de l’équipe de l’État de New York, Jon Campbell.

