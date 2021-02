La destitution n’est pas le dernier mot sur l’émeute du Capitole pour Trump

WASHINGTON (AP) – L’acquittement de Donald Trump lors de son deuxième procès en destitution n’est peut-être pas le dernier mot pour savoir s’il est responsable de l’émeute meurtrière du Capitole. La prochaine étape pour l’ancien président pourrait être les tribunaux.

Désormais citoyen privé, Trump est privé de sa protection contre la responsabilité juridique que la présidence lui a donnée. Ce changement de statut est quelque chose que même les républicains qui ont voté samedi pour l’acquitter d’avoir incité à l’attaque du 6 janvier soulignent alors qu’ils exhortent les Américains à abandonner la destitution.

«Le président Trump est toujours responsable de tout ce qu’il a fait pendant qu’il était en fonction, en tant que citoyen ordinaire, à moins que le délai de prescription ne soit écoulé», a déclaré le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, du Kentucky, après ce vote. Il a insisté sur le fait que le tribunal était un lieu plus approprié pour tenir Trump responsable qu’un procès au Sénat.

«Il n’a encore rien réussi», a déclaré McConnell. « Encore. »

L’insurrection au Capitole, au cours de laquelle cinq personnes sont mortes, n’est que l’un des cas juridiques qui ont suivi Trump dans les mois qui ont suivi son élection. Il fait également face à des poursuites judiciaires en Géorgie pour une prétendue campagne de pression sur les responsables électoraux de l’État, et à Manhattan pour des paiements discrets et des accords commerciaux.

Mais la culpabilité de Trump en vertu de la loi pour avoir incité à l’émeute n’est en aucun cas claire. La norme est élevée dans le cadre de décisions judiciaires datant de 50 ans. Trump pourrait également être poursuivi par des victimes, bien qu’il bénéficie de certaines protections constitutionnelles, notamment s’il a agi dans l’exercice de ses fonctions de président. Ces cas relèveraient de son intention.

Les juristes disent qu’une enquête criminelle appropriée prend du temps et qu’il y a au moins cinq ans sur la prescription pour intenter une action fédérale. De nouvelles preuves émergent chaque jour.

«Ils sont bien trop tôt dans leur enquête pour le savoir», a déclaré Laurie Levenson, professeur de droit à la Loyola Law School et ancienne procureure fédérale. « Ils ont arrêté 200 personnes, ils en poursuivent des centaines d’autres, toutes ces personnes pourraient être des témoins potentiels parce que certains ont dit que ‘Trump m’a fait faire’. »

L’histoire continue

Ce que l’on ne sait pas, a-t-elle dit, c’est ce que Trump faisait à l’époque de l’émeute, et cela pourrait être la clé. La destitution n’a pas donné beaucoup de réponses. Mais les enquêteurs fédéraux chargés d’une enquête criminelle ont beaucoup plus de pouvoir pour exiger des preuves par le biais de citations à comparaître devant un grand jury.

«Ce n’est pas un cas facile, mais c’est uniquement parce que ce que nous savons maintenant, et cela peut changer», a déclaré Levenson.

La question juridique est de savoir si Trump ou l’un des orateurs lors du rassemblement près de la Maison-Blanche qui a précédé l’attaque contre le Capitole a incité à la violence et s’ils savaient que leurs paroles auraient cet effet. C’est la norme que la Cour suprême a énoncée dans sa décision de 1969 dans Brandenburg c. Ohio, qui a annulé la condamnation d’un dirigeant du Ku Klux Klan.

Trump a exhorté la foule le 6 janvier à marcher sur le Capitole, où le Congrès se réunissait pour affirmer l’élection présidentielle de Joe Biden, Trump a même promis d’accompagner ses partisans, bien qu’il ne l’ait finalement pas fait. «Vous ne reprendrez jamais notre pays avec faiblesse», a déclaré Trump.

Il avait également passé des semaines à faire tourner des partisans sur son langage de plus en plus combatif et ses fausses déclarations électorales les exhortant à «arrêter le vol».

Les avocats de la destitution de Trump ont déclaré qu’il n’avait rien fait d’illégal. Trump, dans une déclaration après l’acquittement, n’a admis aucun acte répréhensible.

Les procureurs fédéraux ont déclaré qu’ils examinaient tous les angles de l’attaque contre le Capitole et si la violence avait été incitée. Le procureur général du district de Columbia, Karl Racine, a déclaré que les procureurs de district envisageaient d’inculper Trump en vertu de la loi locale qui criminalise les déclarations qui motivent les gens à la violence.

«Faites savoir que le bureau du procureur général a une charge potentielle qu’il pourrait utiliser», a déclaré Racine à MSNBC le mois dernier. L’accusation serait un délit avec une peine maximale de six mois de prison.

Le 6 janvier, le principal avocat de Trump à la Maison Blanche a averti Trump à plusieurs reprises qu’il pouvait être tenu pour responsable. Ce message a été livré en partie pour inciter Trump à condamner les violences perpétrées en son nom et à reconnaître qu’il quitterait ses fonctions le 20 janvier, lors de l’inauguration de Biden. Il a quitté la Maison Blanche ce jour-là.

Depuis lors, bon nombre des personnes inculpées dans les émeutes disent qu’elles agissaient directement sur les ordres de Trump. Certains ont proposé de témoigner. Un appel téléphonique entre Trump et le chef républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, a eu lieu lors du procès de destitution au cours duquel McCarthy, alors que des émeutiers ont pris d’assaut le Capitole, a supplié Trump d’appeler la foule. Trump a répondu: «Eh bien, Kevin, je suppose que ces gens sont plus bouleversés que vous par l’élection.»

L’appel de McCarthy est important car il pourrait indiquer l’intention, l’état d’esprit et la connaissance des actions des émeutiers de Trump.

Les affaires judiciaires qui tentent de prouver l’incitation se heurtent souvent au premier amendement. Ces dernières années, les juges fédéraux ont adopté une ligne dure contre la loi anti-émeute. La cour d’appel fédérale de Virginie a réduit la loi anti-émeute, avec une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans, car elle a balayé les discours protégés par la Constitution. Le tribunal a jugé des parties invalides de la loi qui englobaient des discours tendant à «encourager» ou «promouvoir» une émeute, ainsi que des discours «exhortant» les autres à émeute ou impliquant un simple plaidoyer pour la violence.

Le même tribunal a confirmé les condamnations de deux membres d’un groupe suprémaciste blanc qui ont admis avoir frappé et donné des coups de pied à des contre-manifestants lors du rassemblement «Unite the Right» de 2017 à Charlottesville, en Virginie.

Il est possible que les procureurs fédéraux décident de ne pas porter d’accusations, et si Trump était inculpé dans l’une des nombreuses autres enquêtes distinctes, les procureurs fédéraux pourraient décider que justice serait rendue ailleurs.

Les procureurs d’Atlanta ont récemment ouvert une enquête criminelle sur les tentatives de Trump d’annuler sa défaite électorale en Géorgie, y compris un appel téléphonique le 2 janvier dans lequel il a exhorté le secrétaire d’État de cet État, Brad Raffensperger, à «trouver» suffisamment de votes pour inverser la victoire étroite de Biden. .

Et le procureur du district de Manhattan, Cyrus R. Vance Jr., est au milieu d’une enquête criminelle du grand jury de 18 mois se concentrant en partie sur les paiements discrets versés aux femmes au nom de Trump, et si Trump ou ses entreprises ont manipulé la valeur des actifs – les gonfler dans certains cas et les minimiser dans d’autres – pour obtenir des conditions de prêt avantageuses et des avantages fiscaux.

Le sénateur du GOP Thom Tillis de Caroline du Nord, qui a voté pour l’acquittement avec McConnell et 41 autres républicains, a fait valoir que, comme Trump n’est plus au pouvoir, la destitution n’est pas la bonne façon de le tenir responsable.

«La responsabilité ultime passe par notre système de justice pénale où les passions politiques sont vérifiées et une procédure régulière est prescrite par la Constitution. Aucun président n’est au-dessus de la loi ou à l’abri de poursuites pénales, et cela inclut l’ancien président Trump.

___

Les rédacteurs de l’Associated Press Jim Mustian et Michael R. Sisak à New York et Mark Sherman ont contribué à ce rapport.

___

Suivez Colleen Long sur Twitter à: https://twitter.com/ctlong1