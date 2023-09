La destitution ne bouleversera pas Biden. Voici ce que les Républicains tentent réellement de réaliser

Bien entendu, les Républicains ont annoncé des audiences de destitution. Il s’agissait du développement le plus prévisible de Washington, à l’exception des étés moites et moites et des fleurs de cerisier qui poussaient chaque printemps.

Une autre probabilité sûre est que, quoi qu’il arrive lors de ces auditions, le président américain Joe Biden ne sera pas expulsé de ses fonctions par le Sénat, car il n’y a pas de voix pour cela.

Cette procédure de destitution pourrait même ne pas aboutir à un vote à la Chambre des représentants. Même si c’est le cas, la Chambre n’aura peut-être pas les voix nécessaires pour destituer, étant donné sa majorité républicaine microscopique.

Alors pourquoi le faire ?

Pourquoi le président de la Chambre, Kevin McCarthy, opère-t-il un revirement soudain, trahissant son opposition souvent déclarée à l’ouverture d’audiences de destitution sans au moins tenir un vote préliminaire ?

La raison a un peu à voir avec Biden. Et cela a beaucoup à voir avec les Républicains.

L’ancien président Donald Trump a menacé tous les républicains qui ne soutiendraient pas la destitution de contestations primaires mettant fin à leur carrière. (Jonathan Ernst/Reuters)

Il existe des preuves indéniables et de plus en plus nombreuses que Biden avait, au mieux, tort et, au pire, menti lorsqu’il a insisté sur le fait que son fils n’avait jamais tiré de revenus de Chine et que père et fils n’avaient jamais parlé affaires.

Il s’avère que Hunter Biden a reçu des paiements somptueux d’une entreprise chinoise auparavant proche du gouvernement de Pékin et a souvent présenté son père à ses partenaires commerciaux.

« Ces allégations dressent le tableau d’une culture de corruption », a déclaré McCarthy mardi en annonçant une enquête rapide, qui sera menée par trois commissions.

La justification officielle est d’enquêter pour savoir si quelque chose de néfaste s’est produit – s’il y a du vrai dans les allégations selon lesquelles le président a touché une partie de l’argent étranger de son fils, et si des membres de la famille ont enfreint les lois fiscales ou autres dans le processus.

Des allégations non prouvées, pour être clair.

En annonçant l’enquête, le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, est revenu sur sa réticence à lancer le processus sans un vote du Congrès. (Elizabeth Frantz/Reuters)

La mise en accusation comme monnaie

Mais en réalité, l’objectif officieux est d’acheter la paix. Paix pour McCarthy, l’orateur en difficulté ; un répit face à ses troupes républicaines toujours agitées.

Et en fin de compte, c’est pour leur acheter tous la clémence de la part du chef de facto du parti, Donald Trump, qui a menacé tous les républicains qui ne soutiendraient pas la destitution de contestations primaires mettant fin à leur carrière.

Cette pression a été un facteur, explique un républicain sceptique en matière de destitution. Le représentant du Colorado, Ken Buck, affirme que la motivation fondamentale de Trump pourrait être stratégique : une distraction électorale, obligeant les électeurs à parler des problèmes de Biden et à oublier ses multiples accusations criminelles.

« Je vois Donald Trump profiter de ce moment », a déclaré Buck à MSNBC.

De plus, dénigrer Joe Biden est le ciment qui lie le Parti républicain.

Et, à ce stade, McCarthy est à la recherche désespérée d’un agent de liaison.

Dans un peu plus de deux semaines, le gouvernement américain sera à court d’argent et les agences fédérales seront fermées.

Les républicains risquent de s’entre-déchirer à ce sujet. Les uns les autres et leur chef du Congrès.

Hunter Biden, vu ici à la base de la Garde nationale aérienne de Hancock Field à Syracuse, dans l’État de New York, le 4 février, a reçu des paiements somptueux d’une entreprise chinoise auparavant proche du gouvernement de Pékin et a souvent présenté son père à ses partenaires commerciaux. (Patrick Semansky/Associated Press)

McCarthy ne dispose que d’une majorité de cinq sièges et vit sous la menace constante d’être évincé de son poste de président. C’est un moment critique pour lui : il doit d’une manière ou d’une autre plaire aux différentes factions de son caucus et adopter un projet de loi budgétaire.

Un politologue compare cela à un compromis : une procédure de destitution est lancée en échange de votes sur le budget.

Mais David Bateman, professeur au département de gouvernement de l’Université Cornell, estime que ce n’est évidemment pas la manière idéale de diriger une législature.

« C’est corrosif », a-t-il déclaré.

« [It’s saying] » Nous allons devoir faire adopter des crédits. » Nous devons donc destituer le président. … C’est une concession que Kevin McCarthy fait à l’extrême droite. »

REGARDER | Est-ce un gros scandale ou pas ? L’affaire Hunter Biden : scandale épique ou rien-burger ? Selon où l’on se situe sur l’échiquier politique, la controverse impliquant Hunter, le fils du président américain Joe Biden, est soit l’un des plus grands scandales de corruption de l’histoire américaine, soit une plaisanterie partisane de droite. Alex Panetta de CBC explique ce que nous savons, ce que nous ne savons pas et quelle est la prochaine étape.

« Conformité immédiate et totale »

La pire nouvelle pour McCarthy est que cela pourrait ne pas fonctionner. Plusieurs partisans de la ligne dure au sein de son caucus ont clairement indiqué qu’ils le feraient. continuer à pousser pour de profondes réductions des dépenses, des coupes qui ont peu de chances d’être adoptées par la Chambre et aucune chance d’être adoptées par le Sénat.

Cela met de côté d’autres dilemmes en matière de dépenses qui divisent les rangs de droite, comme celui de savoir s’il faut ou non continuer à financer la défense de l’Ukraine.

Mais attendez, il y a plus. Beaucoup plus. Juste après l’annonce, un ennemi juré de McCarthy a menacé d’essayer de le destituer de son poste de président.

Le représentant Matt Gaetz de Floride, au centre, a immédiatement menacé la présidence de McCarthy s’il ne répondait pas à d’autres demandes intransigeantes, notamment l’annulation du financement des enquêtes sur Trump et l’assignation à comparaître de Hunter Biden à témoigner au Congrès. (Jon Cherry/Reuters)

Matt Gaetz, dans un discours au Congrès, a présenté une liste de demandes, notamment le report du financement des enquêtes sur Trump, l’assignation à comparaître de Hunter Biden à témoigner au Congrès, le vote sur la limitation des mandats du Congrès et l’équilibre des budgets, et la publication de toutes les vidéos de surveillance de l’attaque du 6 janvier. le Capitole.

À défaut, le brandon de Floride a promis de forcer les votes, jour après jour, pour évincer le président.

« [We want] conformité immédiate et totale. Ou [we] vous retirer », a déclaré Gaetz.

REGARDER | Les audiences de mise en accusation pourraient se retourner contre vous : Pourquoi la décision de Kevin McCarthy de lancer une enquête de destitution de Biden pourrait se retourner contre lui L’ancien procureur fédéral américain Joseph Moreno a déclaré à CBC News que, même si l’opinion cynique est que le président de la Chambre, Kevin McCarthy, lance une enquête de destitution contre Joe Biden pour apaiser le flanc d’extrême droite de son parti, il pourrait y avoir une explication de bonne foi à cela : aussi. Mais il ajoute que cela ne fonctionnera peut-être toujours pas comme l’espèrent les républicains.

L’allégation la plus incendiaire

Les Républicains affirment également que la pression d’une enquête formelle pourrait contribuer à forcer la publication de certains documents.

Par exemple, l’un des responsables de l’enquête, James Comer, réclame des documents et des communications du gouvernement sur le rôle de Hunter Biden dans le limogeage d’un procureur ukrainien en 2016, lorsque Joe Biden était vice-président.

La version de l’administration Obama sur ce qui s’est passé : les États-Unis et leurs alliés avaient pour politique de destituer un procureur ukrainien corrompu.

Allégation des républicains : ils ont une transcription d’un entretien du FBI avec un informateur anonyme qui a affirmé que le chef d’une société énergétique ukrainienne, Burisma, lui aurait affirmé, il y a des années, avoir payé les deux Biden, père et fils, en embauchant Hunter Biden. à un poste lucratif au conseil d’administration, pour avoir aidé à licencier le procureur, Viktor Shokin, afin de mettre fin à une enquête pour corruption.

Il s’agit de l’allégation la plus incendiaire contre Biden. Les démocrates et autres dis que c’est plein de trous sans aucune preuve que Shokin luttait contre la corruption.

Cependant, il n’est pas vraiment clair que la destitution change beaucoup en termes d’accès aux dossiers : Bateman affirme que les comités du Congrès disposent déjà de larges pouvoirs d’assignation à comparaître, et cela ne les ajoute pas.

La destitution n’a pas nui à la popularité de Trump ou du président Bill Clinton, que l’on voit ici s’exprimer après son acquittement par le Sénat en 1999. (Reuters)

Et les élections ?

Les partis vont désormais prendre l’avantage sur le champ de bataille qui compte vraiment : l’esprit des électeurs américains, qui décideront des élections de 2024.

Dans un aperçu du message démocrate, le principal démocrate de la Chambre, Hakeem Jeffries, a déclaré que le véritable scandale ici est que les républicains n’ont pas de programme pour aborder ce qui compte vraiment pour les électeurs.

Jeffries a déclaré que son parti défendrait l’intégrité du président maintenant, la semaine prochaine, l’année prochaine et pour toujours.

« Le président Joe Biden est un homme bon, c’est un homme honnête, c’est un homme patriote », a déclaré Jeffries aux journalistes mardi.

Mais s’il était facile de prédire le début de la destitution, il est plus difficile d’en prévoir les conséquences politiques.

Les votes de destitution passés n’ont pas nui, et ont peut-être amélioré, les cotes de popularité de Bill Clinton en 1998 et de Donald Trump en 2019.

Un expert en sondages affirme qu’il s’agit d’un échantillon minuscule qui ne nous dit rien d’utile sur l’opinion publique contemporaine.

Ce qui est plus utile, c’est d’observer les tendances structurelles fondamentales, explique Marc Trussler, directeur de la recherche de données au programme de recherche d’opinion et d’études électorales de l’Université de Pennsylvanie.

Il s’agit notamment de l’économie, du taux de chômage au cours de la prochaine année et de l’attraction gravitationnelle de l’allégeance partisane, qui se renforce à mesure que nous nous rapprochons d’une élection.

Il fait entre-temps deux prédictions.

À court terme, dit-il, Biden connaîtra une baisse dans les sondages, peut-être jusqu’à cinq points de pourcentage, en fonction de l’étendue avec laquelle les médias couvriront le contenu des audiences.

À long terme, à mesure que les électeurs commenceront à prêter plus d’attention à l’élection et que l’attrait de la partisanerie s’exercera, les partisans de la tendance démocrate voteront démocrate et les partisans de la tendance républicaine voteront républicain.

Et en fin de compte, selon Trussler : « Je ne vois pas que cela affecterait les élections. »