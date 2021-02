La destitution est terminée. Nous pouvons enfin mettre Trump dans le rétroviseur et avancer.

L’Amérique fait toujours de son mieux lorsqu’elle regarde vers l’avenir, pas vers le passé, et c’est ainsi qu’elle devrait toujours être. Après tout, « Hier n’est pas à nous de récupérer », a déclaré Lyndon Johnson, « mais demain est à nous de gagner ou de perdre. »

À peine quelques semaines après le début de cette nouvelle année, nous avons un aperçu de notre avenir, et des signes encourageants apparaissent. En voici quelques-uns qui se démarquent.

Tesla est le nom chaud des voitures électriques, mais en termes de revenus, il est éclipsé par les goûts de General Motors. C’est donc une énorme nouvelle que GM annonce son intention d’éliminer progressivement les voitures à essence d’ici 2035, dans 14 ans à peine. Alors que d’autres constructeurs automobiles mettent le gaz sur leurs propres véhicules électriques (et pardonnent au jeu de mots bientôt dépassé), préparez-vous à une vague d’innovation technologique, de concurrence et de réussite entrepreneuriale.

Toute forme de perturbation économique entraîne des pertes d’emplois dans certaines industries, mais aussi la création de toutes nouvelles. Ce type de «destruction créatrice», comme l’a dit l’économiste Joseph Schumpeter, est ce qui fait avancer l’économie américaine en constante évolution.

Les républicains s’effondrent

La National Rifle Association a déposé une demande de protection contre la faillite au chapitre 11. Je soutiens le deuxième amendement et le droit de posséder des armes. Mais la NRA est dirigée par des extrémistes déconnectés qui rejettent les fusillades dans les écoles et pensent qu’il est normal que quiconque possède des armes d’assaut de type militaire. Ils ne parlent ni pour moi ni pour des dizaines de millions d’Américains qui veulent du bon sens.

Juste pour donner un exemple: même 92% des républicains et des républicains maigres sont fortement ou plutôt favorables à l’interdiction aux personnes atteintes de maladies mentales d’acheter des armes à feu. Pourtant, le président de l’époque, Donald Trump, avec les encouragements de la NRA, a facilité l’obtention d’armes pour ces personnes, en annulant une réglementation de l’ère Obama en 2017.

Alors que la «faillite» de la NRA n’est probablement qu’une tentative malhonnête d’échapper à une enquête du procureur général de New York, je suis ravi de la voir se tortiller et sur la défensive.

Le Parti républicain, quant à lui, craque. J’ai voté pour les présidents républicains dans le passé; mon premier vote était pour Ronald Reagan, par exemple. Mais ce GOP – de l’immigration, du libre-échange, de la primauté du droit et de la résistance aux Russes – n’existe pas depuis longtemps. De nombreux législateurs républicains ont minimisé la tentative meurtrière inspirée par Trump de renverser des élections libres et équitables lors de l’attaque du Capitole du 6 janvier, et 43 d’entre eux ont voté samedi pour l’acquitter de son incitation à l’attaque.

Depuis les violences choquantes au Capitole des États-Unis, les républicains ont littéralement ovationné la représentante géorgienne loufoque et instable Marjorie Taylor Greene, une suprémaciste blanche qui a déjà approuvé la saleté raciste et l’exécution de législateurs démocrates.

L’héritage de Trump: La responsabilité personnelle est pour les drageons et GOP signifie « griefs à la parade »

Dans le même temps, de nombreux membres du GOP se sont retournés contre la représentante du Wyoming Liz Cheney, qui a eu la témérité de blâmer Trump pour l’attaque du Capitole et de voter pour le destituer. Elle a été censurée pour cela par des républicains lâches dans son État d’origine, tout comme le sénateur Bill Cassidy de Louisiane, avec un vote de censure prévu lundi soir pour le sénateur Richard Burr de Caroline du Nord. Les deux sénateurs ont voté samedi pour condamner Trump.

Le Parti républicain se nourrit de sa dévotion fanatique à un escroc deux fois mis en accusation. Il a perdu le vote populaire lors de sept des huit dernières élections présidentielles et ne sait toujours pas pourquoi. Pendant ce temps, la plupart des Américains quittent l’ère Trump plus rapidement que vous ne pouvez dire «vous êtes viré».

Trump ne fera pas la une des journaux pour toujours

Un scan dimanche des pages d’accueil de nombreux sites d’information le 7 février, le dimanche avant le lancement du procès de destitution du Sénat, a révélé quelques mentions du 45e président. Le Washington Post en avait un – un article sur la façon dont les mensonges électoraux de Trump ont coûté aux contribuables plus d’un demi-milliard de dollars et plus. Le New York Times en avait quelques-uns, traitant en grande partie des nombreux dégâts laissés par Trump, et Fox News en avait deux – tous deux concernant son deuxième procès en destitution.

Newsmax, qui est devenu l’un des favoris de la foule MAGA, n’avait qu’une seule mention, tout comme One America News Network, qui serait l’une des chaînes d’information préférées de Trump.

Procès de destitution: Il est temps de mettre Trump et le reste du Parti républicain qu’il contrôle derrière nous

Les républicains pensent que leur avenir réside dans le Trumpisme? Bonne chance avec ça. Aucun président n’a jamais mérité autant d’humiliation et de mépris.

Bien que Trump ait remporté un deuxième acquittement lors de son deuxième procès en destitution, ses partisans bouderont et joueront la victime comme ils l’ont toujours fait. Le reste du pays se tourne déjà vers un avenir plus prospère et civilisé, dans lequel le nom de «Trump» sera, espérons-le, de moins en moins entendu – et pas du tout.

Paul Brandus est le fondateur et chef du bureau de la Maison Blanche de West Wing Reports et membre du Board of Contributors de USA TODAY. Son dernier livre est « Jackie: sa transformation de la première dame à Jackie O. » Suivez-le sur Twitter: @WestWingReport