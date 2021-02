Début du deuxième procès historique de destitution de l’ancien président Trump

Les conséquences du procès de destitution du Sénat qui s’ouvre mardi pourraient être considérables pour l’ancien président Donald J. Trump. Habitué à gagner le mot «sans précédent» alors qu’il était au pouvoir, Trump le refera hors de ses fonctions: le premier président à être destitué deux fois, et le premier à faire face à cette réprimande historique même après avoir quitté la Maison Blanche. Mais les enjeux pourraient être encore plus importants pour d’autres, en particulier pour le Parti républicain. À la suite de l’attaque du 6 janvier contre le Capitole – l’insurrection qui a déclenché ces procédures de destitution – une guerre civile du GOP a été déclenchée à cause de la direction du parti et de sa tolérance envers les théoriciens marginaux du complot. Pour les démocrates, le procès sera un premier test du nouveau chef de la majorité, Chuck Schumer de New York, et des membres de son caucus.

Trump peut-il légalement vivre à Mar-a-Lago? La ville de Floride veut savoir

Mis à part son procès de destitution, l’ancien président Donald Trump fait face mardi à un obstacle beaucoup plus proche de chez lui: le conseil municipal de Palm Beach, en Floride, discutera mardi de la question de savoir si Trump est légalement autorisé à vivre dans son club privé, Mar-a-Lago. Ceux qui veulent que la ville empêche Trump de vivre à Mar-a-Lago ont cité un accord de 1993 qui lui permettait de convertir la propriété d’une résidence privée en club. Mais dans une note rapportée pour la première fois par le Washington Post, l’avocat de la ville de Palm Beach, John C. Randolph, a déclaré que les ordonnances de zonage locales permettraient probablement à Trump d’y vivre en tant qu ‘«employé de bonne foi».

La représentante Alexandria Ocasio-Cortez tiendra la mairie du vaccin COVID-19

Avec l’effort du président Joe Biden pour créer 100 sites de vaccination de masse dans tout le pays en 100 jours en cours, la représentante Alexandria Ocasio-Cortez tiendra mardi une assemblée publique sur le vaccin COVID-19 et les efforts de distribution locale dans son district de New York. Environ la moitié de la communauté à faible revenu du district d’Ocasio-Cortez est hispanique. Les experts en équité en santé affirment que les disparités raciales dans l’accès aux vaccins contre le COVID-19 ont été un problème parce que les personnes de couleur souffrent de taux disproportionnés de cas de COVID-19, d’hospitalisations et de décès en raison des inégalités systémiques de longue date et du racisme. Les décès se multipliant parmi les plus vulnérables, la bonne nouvelle est que de plus en plus de personnes se font vacciner, ce qui pousse les États à élargir leur éligibilité alors que le gouvernement américain administre actuellement environ 1,4 million de vaccins par jour. Au cours de la semaine se terminant dimanche, les États-Unis ont signalé 819 050 cas, environ la moitié du taux signalé un mois plus tôt. Le pays a enregistré en moyenne environ 3 000 décès par jour pendant un mois, et dans la semaine se terminant dimanche, les États-Unis ont signalé 22 121 décès.

Démarrez vos moteurs! Daytona occupe le devant de la scène alors que la saison NASCAR commence

La saison 2021 de NASCAR débute mardi avec Daytona Speedweeks – une liste complète d’événements quotidiens menant au Daytona 500 de dimanche.La première est le Busch Clash de mardi au Daytona International Speedway – une course d’exhibition parmi de nombreux pilotes actifs de la NASCAR Cup Series sur le Parcours routier de speedway (19 h HE, FS1). Mercredi et jeudi seront mis en évidence par les épreuves de qualification Daytona 500, tandis que vendredi, la course d’ouverture de la saison des Camping World Trucks Series, et samedi, le match d’ouverture de la saison Xfinity Series. Toute l’action à grande vitesse culmine dimanche avec le Super Bowl de NASCAR – le Daytona 500 (14h30 HE, FOX) – où Denny Hamlin tentera de devenir le premier pilote de l’histoire de la série à remporter la «Great American Race» trois fois de suite. .

La journée nationale de la pizza signifie gratuit 🍕

La journée nationale de la pizza a lieu mardi et les entreprises de tout le pays célèbrent avec des chances d’économiser de la pâte sur l’un des plats préférés des Américains. Grâce aux programmes de récompenses et aux offres d’inscription, vous pouvez également obtenir une part ou une tarte gratuite. Chez Domino, vous pouvez choisir deux éléments de menu pour 5,99 $ chacun avec le mélange et match spécial. Chez Round Table Pizza, les utilisateurs de l’application peuvent obtenir une mise à niveau gratuite de la croûte farcie. Et chez Little Caesars, vous pouvez obtenir la livraison gratuite sur les commandes de 10 $ ou plus. D’où allez-vous commander? Selon les données de Google Maps tout au long de 2020, la pizzeria la plus recherchée dans presque tous les États était soit Domino’s soit Pizza Hut, Domino étant la plus populaire dans 31 États. La Californie et New York, en revanche, étaient les seuls États où la «pizza végétalienne» figurait parmi les principales recherches liées à la pizza, selon Google.