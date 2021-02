Les avocats de l’ex-président Donald Trump ont éviscéré l’accusation de mise en accusation contre lui, accusant les démocrates de ne mener «aucune enquête» sur le raid et affirmant que les émeutiers du Capitole avaient déjà l’intention de envahir le bâtiment.

Alors que l’ancien président se prépare à affronter le Sénat pour son deuxième procès en destitution, les avocats de Trump ont appelé les dirigeants démocrates pour ce qu’ils décrivent comme une militarisation honteuse du raid du 6 janvier au Capitole, dénonçant la procédure comme à la fois inconstitutionnelle et non professionnelle.

Les manifestants avaient déjà prévu d’entrer dans le Capitole lorsque Trump a commencé à leur parler devant la Maison Blanche, révèle la note des avocats, obtenue lundi par le Washington Post, ajoutant que le FBI a confirmé que l’émeute était planifiée.plusieurs jours avant»6 janvier. Le document indique que non seulement la police du Capitole a prévenu le raid, mais le département de police de New York, le FBI et même les membres de la direction de la Chambre étaient également conscients que quelque chose de grand était prévu pour ce jour-là.

« Les personnes qui ont violé le Capitole de manière criminelle l’ont fait de leur propre chef et pour leurs propres raisons, et elles sont poursuivies pénalement.», Déclare le mémo. Indépendamment de ces raisons, le discours de Trump lui-même ne contenait aucune incitation à la violence, et certainement «pas un acte encourageant le mouvement organisé à renverser« Le gouvernement américain, souligne le mémo, prenant le temps de disséquer le sens du mot »bats toi»Dans le contexte (et énumérer quelques-unes des milliers de fois que les démocrates l’ont aussi déployé métaphoriquement).

Les démocrates du comité judiciaire de la Chambre même «a admis publiquement avoir commencé à rédiger l’article de mise en accusation quelques instants après que des extrémistes en colère ont franchi les portes du Capitole», Note la note de service – aucune enquête (ou procédure régulière) n’est requise. Aucune tentative n’a été faite pour déterminer si les événements pouvaient même être qualifiés d’insurrection – c’est-à-dire un raid visant à « renverser et prendre possession des pouvoirs d’un gouvernement. » Une telle enquête, affirment les avocats, aurait rapidement révélé que ce qui est devenu la séquence d’événements « définitive » n’était pas basée sur des détails confirmés par les forces de l’ordre, des images de vidéosurveillance ou d’autres faits vérifiables, mais sur des émissions de nouvelles sensationnalistes.

Toutes les 170 citations, sauf trois, utilisées comme base de la note de destitution qui prétendument « prouvé« Trump a incité à l’émeute ont été tirés de la couverture médiatique glanée de »plus de 50 reportages médiatiques sensationnels», Poursuit le mémo de la défense. Ils accusent également les rédacteurs de la note de mise en accusation de «cueillette des cerises»Les récents discours de Trump afin de proposer quelque chose qui pourrait être présenté comme un matériel digne d’incitation.

La défense déchire également les responsables de la mise en accusation pour avoir ignoré une pléthore de règles constitutionnelles dans leur empressement à mener la «enquête de destitution présidentielle la plus rapide de l’histoire. » La présidente de la Chambre des communes, Nancy Pelosi, a non seulement ordonné au vice-président de l’époque, Mike Pence, d’invoquer le 25e amendement contre Trump en menaçant de lancer un autre processus de destitution s’il ne le faisait pas – un « menace d’extorsion« Elle s’est débrouillée – mais ses collègues démocrates ignoraient apparemment que le Sénat »n’a pas la compétence constitutionnelle pour conduire un procès de destitution d’un ancien président.Malgré la décision rapide de destitution de Pelosi, le Congrès a été laissé les mains vides lorsque Trump a quitté ses fonctions le 20, après avoir «simplement» remporté un vote pour destituer le 13.

Décrivant la précipitation qui a suivi pour diaboliser à la fois l’administration sortante et tous ses partisans comme « une classe de maître dans l’art de l’opportunisme politique, « Les avocats accusent les ennemis de Trump de »proie[ing] sur les sentiments d’horreur et de confusion qui sont tombés sur tous les Américains à travers tout le spectre politique»Le jour de l’émeute.

Les débats n’auraient même pas dû se rendre au Sénat, affirment-ils, étant donné que l’ancien président avait été privé de la procédure régulière, et les vices de procédure rendent le procès de mardi encore moins valable. Cependant, n’ayant pas réussi à condamner Trump la première fois qu’ils l’ont destitué – il y a plus d’un an – les démocrates sont très peu susceptibles de reconnaître des faits gênants qui pourraient les empêcher d’obtenir une condamnation cette fois.

L’ancien président a été accusé d’avoir incité à une émeute après que des centaines de milliers de ses partisans se soient rendus à Washington DC le 6 janvier pour protester contre ce qu’ils croyaient être une élection volée. Trump a parlé à la foule alors qu’ils marchaient vers le Capitole, louant leur persévérance à continuer de le soutenir tout en laissant entendre qu’il espérait que Pence le ferait.faire la bonne chose»Et refusez de certifier la victoire de son rival Joe Biden. Trump a évoqué quelques-uns de ses points de discussion préférés – la censure des médias sociaux, les préjugés de l’establishment des médias, ses propres réalisations – et a détaillé comment le vote avait été prétendument volé, en disant à ses partisans de « se battre comme un enfer.« Alors que les manifestants affluaient dans le Capitole, les choses sont devenues chaotiques, entraînant cinq morts: une femme a été abattue par la police du Capitole, tandis qu’un officier a été tué dans la mêlée; trois autres sont morts d’urgences médicales non spécifiées. Les démocrates ont fait valoir que le discours de Trump à la le rassemblement équivaut à l’incitation à l’insurrection.

