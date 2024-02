La destitution de Mayorkas se dirige vers le cimetière du Sénat

La destitution du secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, risque de mourir rapidement au Sénat après que la Chambre a réussi sa deuxième tentative de réprimander le chef du ministère de la Sécurité intérieure (DHS), mardi soir.

Confronté à un éventuel troisième procès en impeachment en cinq ans, le Sénat évitera probablement complètement cette question. Les sénateurs s’attendent à ce que le chef de la majorité sénatoriale, Chuck Schumer (DN.Y.), décide soit de rejeter les deux articles contre Mayorkas, soit de les renvoyer au niveau du comité, tuant ainsi le processus.

Le Sénat reprend ses travaux le 26 février et sera immédiatement confronté à la nécessité de financer une partie du gouvernement d’ici la fin de la semaine. Schumer se concentrera probablement sur cette question et non sur Mayorkas.

« Qu’ils agissent rapidement pour rejeter ou enterrer en commission, je n’en suis pas sûr. Je ne vois pas la nécessité du Sénat à ce stade, étant donné que nous devons, entre autres choses, financer le gouvernement, y consacrer du temps – et il y aura beaucoup de républicains qui seront d’accord », a déclaré Jim Manley. un ancien haut collaborateur de l’ancien leader démocrate du Sénat Harry Reid (Nev.).

Un licenciement pourrait cependant être un peu plus délicat, car cela obligerait les démocrates dans des courses sénatoriales difficiles à voter pour se débarrasser des accusations portées contre Mayorkas sans procès. Envoyer l’affaire en commission permettrait aux démocrates participant à des courses compétitives de souligner la nécessité d’une enquête plus approfondie.

Un facteur qui aide Schumer est qu’il est susceptible d’obtenir les voix, quelle que soit la voie qu’il emprunte. Le sénateur Joe Manchin (DW.Va.) dit aux journalistes la semaine dernière qu’il est favorable à l’idée de rejeter l’effort, affirmant qu’il « veut juste[s] pour s’en débarrasser le plus rapidement possible.

Un vote pour rejeter les accusations ne nécessite qu’une majorité simple, car l’obstruction systématique n’a pas d’importance en matière de destitution.

Il est également loin d’être clair que les sénateurs républicains souhaitent s’attaquer à un procès en impeachment, car un certain nombre de républicains ont rejeté les efforts de la Chambre.

“Je ne sais pas si quelqu’un veut en faire une chose”, a déclaré un collaborateur démocrate du Sénat, faisant référence aux Républicains. “Quel que soit le moyen le moins dramatique et le plus rapide de s’en débarrasser, c’est ce que nous finirons probablement par faire.”

Un républicain du Sénat qui s’est entretenu avec The Hill a rejeté la tentative de destitution.

« La plupart des gens se demandent : « Pourquoi ? Vous frappez 0,500′ », a déclaré le républicain du Sénat, faisant référence à l’échec du vote initial visant à destituer le secrétaire du DHS. « La plupart des gens pensent : ‘Pourquoi ne vous concentrez-vous pas sur la politique de la crise frontalière et les images quotidiennes là-bas plutôt que sur ce qui se passe au Sénat.’ … C’est une insistance déplacée.

Bien que Schumer n’ait pas précisé comment il procéderait, il s’est montré très critique à l’égard du vote de destitution.

“Cette fausse tentative de destitution est un autre embarras pour les républicains de la Chambre”, a déclaré Schumer dans un communiqué. « Les Républicains de la Chambre n’ont réussi à produire aucune preuve que le secrétaire Mayorkas ait commis un crime. Les Républicains de la Chambre n’ont pas réussi à démontrer qu’il avait violé la Constitution. Les Républicains de la Chambre n’ont présenté aucune preuve de quoi que ce soit qui ressemble à un délit passible de destitution. »

Le bureau de Schumer a annoncé que les responsables de la mise en accusation présenteraient officiellement les deux articles une fois la chambre haute revenue plus tard ce mois-ci, les sénateurs devant prêter serment en tant que jurés un jour plus tard.

Le chemin semé d’embûches pour obtenir un vote à la Chambre était le reflet à la fois de la faible majorité républicaine et de l’opposition républicaine au projet de loi.

Un trio de républicains de la Chambre s’est rangé du côté des démocrates pour rejeter le projet de loi, exprimant leurs inquiétudes sur le fait que leurs collègues abusaient du pouvoir de destitution après avoir échoué à respecter les normes de crimes et délits élevés énoncées dans la Constitution.

Le nouveau dossier de destitution des Républicains de la Chambre accuse Mayorkas de violation des lois sur l’immigration et d’« abus de confiance du public ».

Selon les articles, Mayorkas aurait violé les lois sur l’immigration en ne détenant pas tous les migrants – ce qu’aucune administration n’a jamais fait. Les experts en droit de l’immigration qui ont examiné la demande ont déterminé que Mayorkas n’avait violé aucune loi et qu’il faisait les mêmes choix difficiles que les administrations précédentes ont dû faire pour savoir qui ils avaient les ressources pour détenir.

Les articles l’accusent également d’« abus de confiance du public », ce qui inclut des allégations trompeuses sur les interactions de Mayorkas avec le Congrès et sa réponse aux assignations à comparaître du Comité de sécurité intérieure de la Chambre. Il indique également qu’il « n’a pas pris de mesures pour remplir son obligation légale de contrôler la frontière ».

“L’histoire se souviendra des républicains de la Chambre des représentants pour avoir piétiné la Constitution à des fins politiques plutôt que de travailler à résoudre les graves défis à notre frontière”, a déclaré la porte-parole du DHS, Mia Ehrenberg, dans un communiqué après le vote.

« Sans la moindre preuve ni fondement constitutionnel légitime, et malgré l’opposition bipartite, les républicains de la Chambre des représentants ont faussement diffamé un fonctionnaire dévoué. »