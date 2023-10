La destitution de Kevin McCarthy en tant que président de la Chambre était justifiée

« Chaos! » » ont crié les gros titres des médias et ont stupéfié les républicains de l’establishment la semaine dernière, lorsqu’une motion visant à quitter le fauteuil du président de la Chambre a été acceptée par six voix et que le président Kevin McCarthy (Républicain de Californie) a été démis de ses fonctions après neuf mois de travail décevants. Cette motion visant à libérer le fauteuil du président, déposée par le représentant Matt Gaetz (Républicain de Floride), a été la première dans l’histoire américaine à réussir, et seulement la troisième jamais tentée.

Contrairement aux prédictions les plus sombres du frémissant parti républicain de Washington, le processus n’a été ni chaotique ni injustifié. La motion est adoptée au premier vote. Quelques heures après l’éviction, la Conférence républicaine de la Chambre des représentants a choisi deux candidats probables, le président du comité judiciaire de la Chambre, Jim Jordan (R-Ohio) et le leader de la majorité à la Chambre, Steve Scalise (R-La.), pour remplacer McCarthy, qui s’est rapidement engagé à ne pas briguer. réélection. Jordan et Scalise sont tous deux largement respectés au sein de la Conférence républicaine de la Chambre et il est peu probable qu’ils soient confrontés à des élections particulièrement difficiles ou prolongées lorsque la Chambre se réunira à nouveau mercredi pour choisir un nouveau président.

Notamment, cela était faux pour McCarthy, qui fut le premier orateur depuis 1923 à ne pas être élu au premier tour de scrutin et qui s’est présenté lors de 15 tours de scrutin mémorablement chaotiques avant de finalement l’emporter – curieusement sans être dénoncé pour avoir créé le « chaos ». En fin de compte, il n’est devenu président qu’en faisant désespérément des promesses aux sceptiques républicains qu’il n’a pas tenues, et en acceptant timidement qu’une motion visant à libérer son poste pourrait émaner d’un seul membre du Congrès plutôt que du nombre habituellement plus élevé de membres, qui varie généralement de cinq à vingt.

Cet épisode était bien plus « chaotique » que la motion de Gaetz, qui reposait sur des objections bien fondées au mauvais leadership de McCarthy, et était procéduralement correcte selon les règles de fonctionnement de la Chambre, que McCarthy avait acceptées afin de remporter l’élection à la présidence. McCarthy aurait pu mettre fin à sa course à tout moment au cours de ses 15 tours de scrutin, reconnaissant qu’il ne bénéficiait pas du soutien d’une conférence unifiée de la Chambre, dont la faible majorité de quatre sièges exigeait un niveau d’unité et de discipline que la conférence démocrate de la Chambre a réussi à perfectionner. . Au lieu de cela, il a persévéré, remportant le prix seulement après s’être rendu sciemment vulnérable à une éviction facile et avoir promis un soutien douteux à des politiques et tactiques qu’il avait précédemment rejetées.

En termes clairs, McCarthy connaissait les responsabilités, acceptait les risques et, une fois le jeu terminé, s’éloignait. De manière révélatrice, il a déclaré à un journaliste qui lui demandait quel conseil il pourrait donner à son successeur de « changer les règles ». La seule manifestation mineure de désapprobation à la Chambre a eu lieu lorsque le représentant Patrick McHenry (RN.C.), qui servira de président temporaire jusqu’à ce qu’un nouvel orateur soit élu, il abat son marteau de manière passive-agressive, le faisant ressembler à un personnage de dessin animé confus qui n’obtient pas ce qu’il veut, un Elmer Fudd au nœud papillon qui n’arrive tout simplement pas à croire qu’il a été déjoué par quelqu’un de plus jeune (McHenry a 47 ans). aux 41 ans de Gaetz, mais il a l’air et agit deux fois plus que l’âge du membre du Congrès de Floride).

WASHINGTON, DC – 05 OCTOBRE : le représentant américain Kevin McCarthy (R-CA) arrive au Capitole des États-Unis le 05 octobre 2023 à Washington, DC. Ces derniers jours, depuis que McCarthy a été évincé de la présidence, le leader de la majorité parlementaire américaine, le représentant Steve Scalise (R-LA) et le représentant Jim Jordan (R-OH) se sont présentés pour le remplacer.

Anna Moneymaker/Getty Images



L’attitude de McHenry reflète celle de l’establishment républicain au sens large. Passer suffisamment de temps à Washington peut inciter même les Républicains soi-disant « conservateurs » à accepter qu’ils sont membres d’un parti politique. de facto gouvernement de coalition avec les Démocrates, un « parti unique » permanent dans lequel ils sont toujours le partenaire junior intimidé, même lorsqu’ils détiennent la majorité. Perturber l’ordre de leur collaboration, comme l’a fait Gaetz, remet en question ce statu quo. Est-il surprenant que des hommes adultes qui s’inquiètent sérieusement de ne pas recevoir d’invitations à un cocktail à Washington se disputent sur les principes alors que le conservatisme de Floride triomphe dans la pratique ? Demander New York Times Carl Hulse, correspondant en chef à Washington, a commenté sans ironie que la disparition de McCarthy « reflétait le défi que représente le maintien d’une majorité républicaine qui refuse d’être gouvernée ». Comment ose-t-il !

Entre-temps, McCarthy a gaspillé sa présidence, violant promesse après promesse. Une fois élu, il a assuré à sa conférence qu’il insisterait sur la réduction des dépenses et œuvrerait à la réduction de la dette nationale. Au lieu de cela, il a accepté un déficit de 2 000 milliards de dollars en plus des 33 000 milliards de dollars déjà dus, un embarras financier imprudent que Gaetz a raisonnablement qualifié de « chaos ».

McCarthy a promis une enquête musclée sur d’éventuelles activités criminelles du président Joe Biden et de son fils Hunter, y compris des assignations à comparaître, que les démocrates de la Chambre ont librement utilisées lors de l’enquête sur l’ancien président Donald Trump. Au lieu de cela, les enquêtes de McCarthy ont été lentes et nonchalantes, même selon les normes pathétiques de Washington, et aucune assignation à comparaître personnelle n’a été émise – tandis que Trump, qui confond désormais les sentiments unipartites en tant que favori du Parti républicain, est soumis à des poursuites civiles et pénales incessantes qui sont largement répandues. considérée comme politiquement motivée, même si les républicains du Congrès ont le pouvoir, encore inutilisé, d’annuler le financement de ces enquêtes.

Juste une semaine avant de perdre son siège, McCarthy s’est efforcé d’adopter une résolution permanente pour éviter une fermeture du gouvernement qui exclurait davantage de fonds pour l’Ukraine – une aide à laquelle 55 % des Américains s’opposent parce qu’ils réalisent que risquer une implication directe des États-Unis dans la guerre pourrait dégénérer en une guerre nucléaire. échange. Aussi chaotique que cela puisse être, il est largement soupçonné que McCarthy, qui soutient personnellement l’augmentation du financement de l’Ukraine, a conclu un accord séparé avec l’administration Biden pour maintenir le financement par d’autres moyens.

N’importe lequel de ces profils de lâcheté aurait pu damner McCarthy il y a des mois. Collectivement, ils ont rendu son éviction presque inévitable. Mais plus important encore, sa destitution résulte de sa pire qualité : son échec total à plaire à sa conférence, ce qui a fait perdre aux Républicains toute l’année et aurait continué à leur faire perdre aussi longtemps qu’il était resté en place. Cela aurait pu convenir aux responsables républicains, mais heureusement pour tous les autres, McCarthy est parti, pour de bonnes raisons et en suivant des procédures correctes.

Paul du Quenoy est président du Palm Beach Freedom Institute.

