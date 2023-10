Il est « très probable » que le président Biden ait commis des délits passibles de destitution, selon le président Mike Johnson, élu mercredi à ce poste après trois semaines de troubles républicains.

En septembre, le président de l’époque, Kevin McCarthy, a lancé une enquête formelle de mise en accusation contre Biden. Il s’agissait de savoir si le président avait déjà été influencé par les relations commerciales de son fils Hunter Biden, ouvrant potentiellement la voie à un procès en destitution. McCarthy a déclaré que le président faisait face à « des allégations d’abus de pouvoir, d’obstruction et de corruption », justifiant une enquête plus approfondie.

Biden a toujours nié tout acte répréhensible, et le porte-parole de la Maison Blanche, Ian Sams, a déclaré : “Les républicains de la Chambre des représentants enquêtent sur le président depuis neuf mois et ils n’ont trouvé aucune preuve d’actes répréhensibles. Ses propres membres du GOP l’ont dit.”

S’adressant à l’animateur de Fox News Sean Hannity, lors de sa première interview diffusée depuis qu’il est devenu président, Johnson a déclaré que les preuves suggéraient que des infractions passibles de destitution avaient été commises, mais il a ajouté qu’il suivrait une procédure régulière.

Johnson a déclaré : “La raison pour laquelle nous sommes passés à l’étape de l’enquête de mise en accusation contre le président lui-même est que si, en fait, toutes les preuves mènent là où nous pensons qu’elles mèneront, il s’agit très probablement d’infractions passibles de destitution.

“Cela est répertorié comme un motif de mise en accusation dans la Constitution ; la corruption et d’autres crimes et délits. La corruption y est répertoriée, et cela ressemble beaucoup à cela. Nous allons suivre la vérité partout où elle nous mènera. Nous allons respecter une procédure régulière parce que, encore une fois, nous sommes le parti de l’État de droit”, a-t-il déclaré.

“Je sais que les gens deviennent anxieux et agités et veulent juste que quelqu’un soit destitué, mais nous ne faisons pas cela comme l’autre équipe. Nous devons nous baser sur des preuves”, a ajouté Johnson.

Semaine d’actualités a contacté le bureau de presse de la Maison Blanche pour commentaires par courrier électronique.

Matt Gaetz, le représentant républicain de Floride qui a présenté la motion de démission qui a permis à McCarthy de devenir le premier orateur de l’histoire des États-Unis à être démis de ses fonctions, avait décrit l’enquête de destitution comme un « théâtre d’échec ».

S’adressant à Politico, il a déclaré: “Je ne crois pas que l’effort de destitution mené par Kevin McCarthy visait autant à condamner Joe Biden qu’à sauver Kevin McCarthy.”

Cependant, Gaetz a ajouté qu’il avait une plus grande confiance dans le processus de destitution mené par Johnson. Il a déclaré que le nouveau président « aborderait cette question comme un avocat » plutôt que comme « une personne désespérée essayant de s’accrocher au pouvoir ».

Joe Biden tient une conférence de presse dans la Roseraie de la Maison Blanche le 25 octobre 2023 à Washington, DC. Il est « très probable » que le président ait commis des délits passibles de destitution, selon le président Mike Johnson, qui a pris ses fonctions cette semaine.

Drew Angerer/GETTY



Le 20 octobre, le président du comité de surveillance de la Chambre républicaine, James Comer, a partagé l’image d’un chèque de 200 000 $ envoyé à Joe Biden par son frère James Biden en 2018.

Comer a déclaré que James Biden avait reçu des prêts « louches » totalisant 600 000 $ d’une entreprise hospitalière. Elles étaient fondées sur l’affirmation selon laquelle son nom de famille pourrait contribuer à garantir un « investissement important en provenance du Moyen-Orient ».

Cependant, sur X, anciennement Twitter, Sams a posté que l’argent était clairement marqué comme un remboursement de prêt.

Le porte-parole de la surveillance et des enquêtes de la Maison Blanche a écrit : « Jamie Comer est plutôt désespéré d’essayer de détourner l’attention du désordre des orateurs républicains.

“Il s’agit d’un remboursement de prêt datant du moment où le président Biden a prêté de l’argent à son frère. Lorsqu’il n’était plus en fonction en 2018, rien de moins. C’est juste là sur le chèque !” » ajouta Sam.