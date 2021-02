PLes procureurs du comté de Fulton, en Géorgie, enquêtent sur les tentatives de Donald Trump d’annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020 dans l’État du Sud, selon une lettre consultée par Reuters.

Le procureur du district du comté de Fulton, Fani Willis, a envoyé une lettre demandant aux responsables du gouvernement de l’État de conserver les documents, y compris ceux liés à l’appel du président Trump au secrétaire d’État républicain Brad Raffensperger, le poussant à « trouver » plus de votes.

<< Cette question est hautement prioritaire et je suis convaincu qu'en tant que collègues responsables de l'application des lois qui ont juré de respecter les Constitutions des États-Unis et de la Géorgie, notre acquisition d'informations et de preuves de crimes potentiels via des entretiens, des documents, des vidéos et des enregistrements électroniques sera coopérative », indique la lettre datée du 10 février.

Écoutez l’appel dans la vidéo ci-dessous.