La destitution de Biden est une « étape naturelle » – haut républicain

Le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy, a accusé le président de créer une « culture de corruption » à Washington.

Le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy (R-Californie), a laissé entendre qu’il était prêt à engager une procédure de destitution contre Joe Biden, alors que les preuves de transactions prétendument corrompues du président et de sa famille deviennent de plus en plus révélatrices chaque semaine.

« Si vous regardez toutes les informations que nous avons pu recueillir jusqu’à présent, il est naturel que vous deviez ouvrir une enquête de mise en accusation », McCarthy a déclaré dimanche dans une interview à Fox News. « Et juste pour que vos téléspectateurs comprennent ce que cela signifie, cela donne au Congrès le pouvoir juridique suprême pour obtenir toutes les informations dont ils ont besoin. »

En tant que président de la Chambre des représentants, McCarthy a le pouvoir de permettre aux républicains du Congrès de lancer une procédure de destitution contre Biden. Il avait hésité à le faire jusqu’au mois dernier, lorsqu’il avait fait allusion à la possibilité d’une enquête de mise en accusation. Plus tôt cette semaine, il a déclaré que de telles procédures pourraient commencer dès septembre si l’administration Biden ne remettait pas les documents exigés par les législateurs républicains.

Dans l’interview de dimanche avec l’animatrice de Fox Maria Bartiromo, McCarthy a cité des avancées dans une enquête sur la corruption présumée de la famille Biden par les républicains du Congrès. Par exemple, a-t-il déclaré, les documents bancaires montrent que les Biden ont créé 20 sociétés écrans alors que le patriarche était vice-président de 2009 à 2017, et qu’ils ont reçu 16 paiements de la Roumanie qui ont été versés à neuf membres de la famille. Il a également souligné les allégations d’un informateur du FBI qui affirmait avoir soudoyé le vice-président Biden de l’époque.

« Quand vous regardez cela, cela ressemble à une culture de corruption qui sévit au sein de toute la famille Biden », dit McCarthy. « Vous devez être capable de répondre à cette question au public américain. Le public américain mérite une réponse. Qui ment ? Quelles informations ont été diffusées ? Qui a payé et quels gouvernements étrangers ?

Lorsqu’on lui a demandé si les Républicains disposaient de suffisamment de voix pour déclencher une procédure de destitution lors de la reprise du Congrès le mois prochain, McCarthy a déclaré que la question serait discutée lorsque les législateurs reviendraient à Washington. « Nous n’étions pas au courant de toutes ces fois où le président a menti au public américain. Chaque mesure que nous prenons contredit ce que les Bidens avaient dit auparavant. Pouvez-vous imaginer être vice-président en exercice et que les membres de votre famille créent 20 sociétés écrans ? »

McCarthy a déclaré qu’il avait même entendu des démocrates de plus en plus préoccupés « parce qu’ils ont soutenu Biden sur la base de ce qu’il a dit à l’Amérique, et à chaque tour, nous découvrons que ce n’est pas vrai. » Il ajouta, « Pour pouvoir obtenir des réponses à ces questions, il faudrait une enquête de destitution pour donner au Congrès – républicains et démocrates – les moyens d’obtenir les réponses que le peuple américain mérite de connaître. »

