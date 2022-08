La destination touristique chinoise a fixé un objectif de PIB, mais Covid l’a verrouillé

Sanya, sur la côte sud de Hainan, était la première destination pour les couples en provenance de trois des plus grandes villes de Chine la semaine dernière pour la version chinoise de la Saint-Valentin, selon le site de réservation Trip.com.

Mais des questions subsistent – ​​sur la mise en œuvre uniforme des subventions de séjour à l’hôtel, le coût de la nourriture et le délai dans lequel la plupart des touristes peuvent rentrer chez eux.

Une augmentation des infections à Covid ce mois-ci a forcé la station balnéaire de Hainan, Sanya, à ordonner à des dizaines de milliers de touristes de rester dans leurs hôtels et aux résidents locaux de rester chez eux. Haikou, la capitale de la province, a également émis des ordonnances de séjour à domicile.

À l’époque, l’île l’a dit visant une croissance du PIB de 9 % cette année. Mais comme l’économie chinoise dans son ensemble, la croissance est bien en deçà des objectifs initiaux, en grande partie à cause des épidémies d’une variante Covid beaucoup plus transmissible.

“L’image publique et la réputation de Hainan sont endommagées à court terme”, a déclaré Jacques Penhirin, associé du bureau de la Grande Chine d’Oliver Wyman. “Quand je parle au client, ils regardent tous les réservations pour [the upcoming fall holiday] qui sont encore assez résistants. Les gens n’ont pas encore annulé, mais ça ne s’annonce pas bien. Probablement en baisse par rapport à l’année dernière.”

Cela “va être mauvais pour les marques de luxe et l’hôtellerie au moins jusqu’au Nouvel An chinois l’année prochaine”, a-t-il déclaré, faisant référence aux vacances du Nouvel An lunaire fin janvier 2023.