La destination n°1 pour vivre et travailler à l’étranger, selon les expatriés

Les expatriés vivant au Mexique l’apprécient pour la facilité avec laquelle il est possible de s’y installer, ainsi que pour la gentillesse des habitants et la facilité de créer sa propre communauté.

Le rapport « Expat Insider » classe 53 destinations selon cinq indices : qualité de vie, facilité d’installation, travail à l’étranger, finances personnelles et un indice « expat essentials », qui couvre le logement, l’administration, la langue et la vie numérique.

Les expatriés au Mexique sont parmi les plus heureux au monde, selon un nouveau rapport d’Internations, la communauté mondiale des personnes qui vivent et travaillent à l’étranger.

Les travailleurs internationaux au Mexique disent qu’il est facile de s’adapter à la culture du pays et que sa vie abordable facilite la recherche d’un logement. Bien qu’il obtienne un score inférieur en matière de stabilité politique, les expatriés disent qu’ils apprécient leurs options de loisirs dans tout le pays.

L’Espagne arrive en deuxième position parmi les meilleures destinations pour les expatriés, où 87 % sont satisfaits de leur vie à l’étranger, grâce à sa solide scène de loisirs (comme l’accès aux sports récréatifs et un climat tempéré). Les nouveaux arrivants jouissent d’un bon équilibre travail-vie personnelle, bien qu’environ 1 sur 3 soit mécontent du marché du travail local.

Le Panama complète le top 3, où les gens disent qu’il est facile de se faire des amis, ils se sentent en sécurité dans leurs finances personnelles et 81 % sont globalement satisfaits.

Voici les 10 meilleures destinations pour les expatriés pour vivre et travailler à l’étranger :

Mexique Espagne Panama Malaisie Taïwan Thaïlande Costa Rica Philippines Bahreïn le Portugal

Bon nombre des 10 premières destinations affichent des performances élevées dans les domaines de la convivialité, de la facilité d’installation, du plaisir et de l’équilibre travail-vie personnelle, mais sont plus modérées en termes d’opportunités de carrière qu’elles offrent.

Pour les expatriés axés sur la carrière, les travailleurs à Taïwan sont les plus satisfaits de leur emploi par rapport à leurs homologues du monde entier. Les travailleurs internationaux à Taïwan disent qu’ils bénéficient de la sécurité de l’emploi, d’une économie locale forte et d’un salaire équitable au travail.

Plusieurs destinations de premier ordre ont également leur propre visas nomades numériques – y compris le Mexique, l’Espagne, le Panama et le Portugal – incitant davantage les travailleurs à distance du monde entier à commencer une nouvelle vie dans un autre pays.

Pendant ce temps, les destinations les moins bien classées pour les expatriés comprennent le Koweït, la Norvège, la Turquie, la Corée du Sud et l’Allemagne. Les expatriés vivant au Koweït, en Norvège et en Corée du Sud disent qu’il est difficile de s’installer et de trouver de nouveaux amis, tandis que ceux en Turquie et en Corée du Sud se disent insatisfaits de la culture de travail exigeante qui y règne.

