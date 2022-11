La désinformation sur l’Iran colportée par Trudeau et d’autres est de celles qui déclenchent des guerres

L’affirmation sans fondement selon laquelle Téhéran a ordonné l’exécution de 15 000 manifestants a été répétée par des politiciens et des célébrités occidentaux

« Nous ne pouvons pas permettre que des mensonges et de la désinformation au sujet de l’invasion de l’Ukraine par la Russie continuent de se répandre au Canada. C’est pourquoi nous avons demandé au CRTC de revoir la présence de Russia Today sur les ondes canadiennes. Premier ministre canadien Justin Trudeau tweeté en mars, alors qu’il suivait l’exemple d’alliés de l’UE en censurant les médias russes, tout en ne citant aucune preuve réelle de fausses nouvelles pour justifier la répression de la liberté d’expression et d’information.

Trop souvent, les « démocraties » occidentales évoquent la « désinformation » comme prétexte pour priver le public d’informations et d’analyses susceptibles de soulever des doutes sur le récit officiel de l’establishment. Mais bien qu’il se positionne comme un gardien de la vérité, Trudeau a diffusé ses propres fausses nouvelles cette semaine.

« Le Canada dénonce la décision barbare du régime iranien d’imposer la peine de mort à près de 15 000 manifestants. Trudeau tweeté le 15 novembre (le tweet a depuis été supprimé). L’avocat du changement de régime iranien, l’ancien secrétaire d’État et directeur de la CIA Mike Pompeo, a emboîté le pas. “Barbare, mais pas surprenant” a déclaré Pompeo, republiant l’article de Newsweek qui a lancé le bal le 8 novembre.

Le sénateur américain Mitt Romney tweeté ce « Les actions tyranniques des dirigeants iraniens visant à exécuter des manifestants détenus doivent être condamnées par la communauté mondiale. Les faux procès devraient être interrompus et les manifestants libérés. » Même des célébrités hollywoodiennes comme l’actrice des X-Men Sophie Turner et l’actrice oscarisée Viola Davis ont participé à la diffusion du mantra selon lequel l’Iran condamnait à mort 15 000 manifestants anti-hijab.

Lire la suite L’Iran pourrait rejoindre la zone de libre-échange dirigée par la Russie

Le 15 novembre, l’analyste géopolitique et fondateur d’Eurasia Group, Ian Bremmer, a noté que quelque chose n’allait pas. “Il a été porté à mon attention qu’un message que j’ai partagé hier sur la peine capitale en Iran pour 14 000 manifestants est invérifiable et probablement faux”, il admis, à son crédit. Il s’avère qu’il avait raison.

L’article original de Newsweek faisait référence à un vote parlementaire iranien pour exécuter des manifestants. La pièce cite un tweet, posté par une source obscure le 8 novembre, transmission ce “Le parlement iranien a voté à la majorité (227 sur 290) pour exécuter tous les manifestants.” Sauf qu’il n’y a pas eu un tel vote.

Curieusement, le 6 novembre – deux jours avant l’article de Newsweek et le tweet sur lequel il est basé, l’activiste iranien Masih Alinejad a tweeté, « 227 membres du parlement iranien de 290 sièges ont appelé le pouvoir judiciaire à prononcer des condamnations à mort pour les personnes arrêtées pendant le soulèvement en cours. Newsweek a explicitement cité le Tweet d’Alinejad, avant de le supprimer plus tard. Les parlementaires ont fait une déclaration au pouvoir judiciaire l’encourageant à traiter avec les manifestants “décidé” mais il n’y a pas eu de tel vote parlementaire pour les exécuter en masse. Il a fallu environ une semaine à Newsweek pour modifier son article et supprimer la référence au parlement iranien votant pour les condamnations à mort. L’Iran a la peine de mort comme option de condamnation par les tribunaux, tout comme aux États-Unis, mais à partir de là, l’hypothèse est devenue que toute personne arrêtée lors de manifestations allait simplement être exécutée.

Ce n’est sans doute qu’une coïncidence si Alinejad est l’heureuse récipiendaire d’un financement du Département d’État américain de 628 000 $ au cours des huit dernières années, selon la base de données en ligne des contrats fédéraux américains. Elle a également travaillé comme présentatrice pour le service médiatique en langue persane Voice of America du gouvernement américain. En janvier 2020, alors que l’administration Trump intensifiait la rhétorique du changement de régime iranien dans les dernières semaines du mandat de Donald Trump après avoir perdu face à Joe Biden, l’Institute for Responsible Statecraft de Washington a publié une photo d’Alinejad avec le secrétaire d’État Mike Pompeo et a dénoncé le Presse occidentale pour avoir donné une plate-forme à Alinejad pour promouvoir un changement de régime iranien sans divulguer son financement par le Département d’État.

Lire la suite Xi torréfie Trudeau du Canada au G20

Ce ne serait pas la première fois que le changement de régime iranien serait alimenté par de fausses nouvelles. En 1953, la CIA a renversé le gouvernement du Premier ministre Mohammad Mosaddegh à la suite de sa nationalisation du pétrole iranien pour le garder hors des mains des multinationales occidentales. L’opération Mockingbird de la CIA, qui s’est déroulée de 1948 à 1976, a infiltré la presse pour promouvoir la désinformation et la propagande qui ont graissé les dérapages de ses objectifs de politique étrangère – y compris en Iran, comme l’ont révélé depuis des documents déclassifiés.

C’est sûrement un hasard si Joe Biden a dit début novembre, “Ne vous inquiétez pas, nous allons libérer l’Iran.”

Alors maintenant que les gardiens anti-désinformation en croisade comme Trudeau et Pompeo ont été arrêtés en train de violer leurs propres normes, vont-ils se bannir des plateformes médiatiques avant de pouvoir récidiver et faire plus de dégâts et duper plus d’Occidentaux en cheerleading en faveur d’une énième guerre ? Où est l’UE pour dénoncer ce trafic flagrant de désinformation et interdire la source comme elle le fait si rapidement chaque fois qu’un responsable ou un média russe dit quelque chose qui ose simplement contredire son propre récit ?

En parlant de cela, si Trudeau, Pompeo et d’autres diffusaient si facilement de fausses nouvelles qui correspondaient à leur récit, à quel point sont-ils crédibles sur quoi que ce soit d’autre ? On ne peut qu’imaginer les décisions politiques qu’ils ont adoptées sur la base de prises tout aussi douteuses présentées au public comme des faits.