La désinformation sur les condamnations à mort en Iran a trompé Trudeau – et pourrait aider Téhéran à diffuser des informations sur les manifestations

Une fausse déclaration sur le sort des manifestants iraniens détenus partagée sur les réseaux sociaux par le premier ministre Justin Trudeau et d’autres personnalités célèbres a suscité les critiques d’experts des droits de l’homme, qui affirment qu’elle pourrait saper le soulèvement contre le régime iranien.

Plus de 15 000 personnes ont été arrêtées pour avoir participé à des manifestations antigouvernementales au cours des huit dernières semaines, déclenchées par la mort de Mahsa Amini, 22 ans, en garde à vue, après avoir été arrêtée pour avoir prétendument omis de porter correctement son hijab.

Le mouvement de protestation s’est depuis propagé à travers le pays, avec des revendications pour plus de libertés et le renversement du gouvernement iranien – provoquant une répression sanglante qui a tué au moins 328 personnes, dont 50 enfants.

Dans un tweet supprimé depuis, Trudeau a dénoncé lundi “la décision barbare du régime iranien d’imposer la peine de mort à près de 15 000 manifestants”.

Plusieurs célébrités, dont les acteurs Viola Davis et Sophie Turner, ont partagé des messages similaires avec des millions de followers sur les réseaux sociaux lundi.

Les manifestants font toujours face à de graves conséquences

Le chiffre cité par Trudeau a été discrédité comme une fausse information.

Selon des sources d’information officielles en Iran et des observateurs extérieurs, plus de 2 000 personnes ont été inculpées pour leur implication présumée dans les manifestations, dont au moins 20 qui faisaient face à des accusations pouvant entraîner la peine de mort. Les autorités ont annoncé dimanche la première condamnation à mort d’un manifestant.

Le Premier ministre Justin Trudeau prend la parole lors d’une manifestation à Ottawa pour soutenir les manifestants iraniens le 29 octobre. Lundi, il a tweeté – puis supprimé – une fausse affirmation selon laquelle l’Iran a condamné à mort 15 000 manifestants. En réalité, plus de 15 000 manifestants ont été arrêtés, tandis qu’un manifestant a été condamné à mort dimanche. (Dave Chan/AFP/Getty Images)

Les experts disent que si la désinformation partagée par Trudeau et d’autres est malheureuse, elle ne devrait pas occulter les graves conséquences auxquelles les manifestants pourraient être confrontés, y compris des condamnations à mort potentielles, ou les efforts acharnés du gouvernement iranien pour mettre fin à la dissidence.

“Je ne pense pas qu’il soit nécessaire pour nous d’essayer de spéculer ou de devancer ce que le gouvernement iranien est capable de faire, car les responsables iraniens de la sécurité et de la justice ont commis des violations extrêmement graves des droits de l’homme au cours des quatre dernières décennies”, a déclaré Tara Sepehri Far, chercheuse enquêtant sur les violations des droits humains en Iran pour Human Rights Watch.

L’Iran répond au tweet de Trudeau

Elle et d’autres experts des droits de l’homme en Iran craignaient que de fausses informations, partagées par un dirigeant occidental, ne jouent dans le récit du régime iranien selon lequel les manifestations étaient un complot étranger visant à déstabiliser le pays.

“Nous savons que le gouvernement iranien aimerait trouver un cas de déclaration erronée et l’utiliser pour discréditer toutes les informations sur la violence qu’il commet”, a déclaré Hadi Ghaemi, directeur exécutif du Centre pour les droits de l’homme en Iran, à CBC News. de New York.

REGARDER | De fausses informations peuvent aider le régime iranien, selon un expert : La désinformation peut faire le jeu de l’Iran (expert) Tara Sepehri Far, de Human Rights Watch, affirme que des informations inexactes sur le sort des manifestants en Iran pourraient appuyer les affirmations du régime selon lesquelles des gouvernements étrangers sont à l’origine des troubles.

“Nous devrions nous inquiéter [for the protesters]mais nous ne devons pas nécessairement dire que 14 000 personnes risquent d’être exécutées, car ce n’est pas la réalité sur le terrain – et pourtant, même une exécution, c’est trop. »

Le ministère iranien des Affaires étrangères n’a pas répondu à une demande de commentaire mardi. Cependant, plusieurs médias liés à l’État ont visé Trudeau sur Twitter, dont un le représentant en maquillage de clown et qualifiant le premier ministre de “fake news maker”, tandis qu’un autre a qualifié la suppression de Trudeau – qui est intervenue environ 11 heures après la publication du tweet – “une retraite évidente.”

Le bureau de Trudeau a déclaré que le tweet était basé sur “des rapports initiaux qui étaient incomplets et manquaient de contexte nécessaire”, pointant vers des reportages de Newsweek et Yahoo News. (Newsweek a depuis corrigé son histoire.)

Des tweets similaires d’un certain nombre de commentateurs politiques internationaux et d’autres utilisateurs sont restés sur Twitter mardi soir. Les messages n’avaient pas été signalés comme de la désinformation par le site de médias sociaux.

Les Iraniens « ne semblent pas avoir peur »

Des experts ont déclaré à CBC News qu’ils s’attendaient à ce que les juges iraniens ordonnent l’exécution d’autres manifestants dans les semaines et les mois à venir.

Le chef de la justice du pays a déclaré la semaine dernière qu’il avait demandé aux juges “d’éviter de manifester une sympathie inutile” aux manifestants qu’ils considéraient comme “les principaux éléments de ces émeutes”, a rapporté l’agence de presse semi-officielle iranienne.

“Je suis sûr qu’un grand nombre d’entre eux [protesters] sont déjà torturés et certains d’entre eux, j’ai le regret de le dire, seront probablement exécutés », a déclaré à CBC Kaveh Shahrooz, militant des droits de la personne, avocat et chercheur principal à l’Institut MacDonald Laurier. Pouvoir et politique.

REGARDER | Les Iraniens défient la répression gouvernementale et la menace de la peine de mort : Iraniens menacés de torture et condamnés à mort Les manifestants continuent de défier le régime iranien, descendant dans les rues du pays mardi pour marquer trois ans depuis une autre répression meurtrière des troubles. Kaveh Shahrooz, militant des droits de la personne, avocat et chercheur principal à l’Institut MacDonald Laurier, affirme que les efforts du gouvernement pour « effrayer » les manifestants échouent.

“C’est un régime qui ne connaît que l’effusion de sang, qui ne connaît que la brutalité, et il tentera de montrer son pouvoir ou tentera de démontrer sa force en essayant d’être violent envers les manifestants afin de les effrayer.”

Mais Sharooz a également souligné que la répression de l’État et la menace de sanctions sévères n’ont pas réussi à réprimer les manifestations.

Mardi, l’Iran a connu de nouvelles manifestations et grèves ouvrières marquant trois ans depuis les troubles connus sous le nom de « novembre sanglant ». C’est à ce moment-là que de violentes protestations contre les prix du carburant ont conduit le gouvernement à fermer Internet et ses forces ont tué des centaines de personnes, bien que certaines sources aient estimé le nombre de morts à plus de 1 500.

“[The government] essaiera de créer la peur en détenant des gens, en les torturant, en en exécutant certains, malheureusement. Mais… je ne pense pas que cela va marcher. Le peuple iranien ne semble pas avoir peur à ce stade”, a déclaré Shahrooz.

Les gens marchent mardi dans les magasins fermés du Grand Bazar de Téhéran. De nombreux magasins ont été fermés au milieu de manifestations et de grèves qui ont marqué trois ans depuis la répression du « novembre sanglant » de 2019 contre les troubles déclenchés par la hausse des prix du carburant. (Vahid Salemi/Associated Press)

Plus tard ce mois-ci, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies tiendra une session spéciale sur la situation des droits de l’homme en Iran, à la demande de dizaines de pays, dont le Canada.

Les organisations de défense des droits de l’homme espéraient que l’ONU enquêterait sur le traitement des manifestants et tiendrait le gouvernement iranien responsable de ses actions.

Sans une telle enquête, a déclaré Ghaemi, il reste un défi de recueillir des informations crédibles sur la situation à l’intérieur de l’Iran – comme Trudeau semble l’avoir découvert. Mais il a dit que n’importe qui peut faire une erreur.

“Par conséquent, je donne le bénéfice du doute à quiconque d’entre nous à l’extérieur qui essaie d’attirer l’attention sur l’Iran.”