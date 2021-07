La désinformation sur le vaccin Covid-19 se propage facilement via TikTok Sounds, cible les personnes de couleur – groupe de réflexion britannique

Lundi, l’Institute for Strategic Dialogue (ISD), un groupe de réflexion axé sur l’extrémisme, a publié un rapport affirmant qu’une fonctionnalité connue sous le nom de TikTok Sounds permet à la désinformation sur les vaccins de proliférer car plusieurs utilisateurs peuvent réutiliser le contenu audio précédemment enregistré.

Une équipe de l’ISD a regardé 124 vidéos qui utilisaient des discours provenant de quatre vidéos TikTok particulières, dont deux avaient été supprimées par la plate-forme pour avoir enfreint les règles de désinformation et alimenté les craintes concernant les effets secondaires du vaccin Covid-19. Plus de 20 millions de personnes ont visionné les 124 vidéos, a déclaré l’ISD.

« Il y a une partie du contenu qui est encore capable de voyager », a déclaré Ciaran O’Connor, responsable du rapport ISD, étant donné la capacité des utilisateurs de TikTok à créer leur propre vidéo en utilisant les sons de quelqu’un d’autre.

O’Connor a pris un exemple dans lequel un utilisateur avait publié une vidéo déclarant qu’il ne prendrait pas de vaccin contre le Covid-19 car il n’avait mis qu’un an à se développer, alors que les gens attendaient 40 ans pour les vaccins contre le VIH. Bien que l’original ait été supprimé au motif que l’audio était trompeur et incorrect, le son d’origine pouvait toujours être utilisé par d’autres utilisateurs de TikTok.

L’analyse de l’ISD a également suggéré que les clips anti-vaccination trompeurs visaient en particulier les personnes de couleur. Une vidéo montrait une femme noire qui prétendait être infirmière et qui aurait développé la paralysie de Bell après sa vaccination. Alors que la vidéo a par la suite été prouvée comme un faux par l’Associated Press et que la vidéo originale a été supprimée, l’audio continue d’être utilisé sur la plate-forme. Dans un cas, l’audio est apparemment utilisé avec la légende disant « ils veulent que les Noirs le prennent d’abord pour une raison. »

En réponse à la recherche de l’ISD, TikTok a déclaré qu’ils avaient pris note du rapport et qu’ils prenaient des mesures. « Nous nous efforçons de promouvoir une expérience TikTok authentique en limitant la diffusion de contenu trompeur, y compris l’audio, et en promouvant des informations faisant autorité sur Covid-19 et les vaccins dans notre application » a déclaré à Reuters un porte-parole de la société. Ils ont également déclaré que trois des sons identifiés dans le rapport avaient été supprimés, ainsi que certaines vidéos.

Au cours de la dernière année, les sociétés de médias sociaux, dont TikTok, ont été poussées à mieux censurer le matériel anti-vaccin partagé sur leurs sites, bien que le contenu audio se soit avéré plus difficile à isoler.

Selon son site Web, l’ISD a reçu des financements du secteur privé d’entreprises technologiques et de plateformes de médias sociaux, notamment Facebook, Google et YouTube, ainsi que de bureaux gouvernementaux au Royaume-Uni et ailleurs.

